Barkin comentează economia SUA și politica monetară 🗽

Astăzi, Thomas Barkin, șeful Richmond Fed, a comentat politica monetară a SUA și starea economiei americane. Iată punctele cheie din declarațiile sale: În prezent, consider că rata lunară a locurilor de muncă se situează între 0 și 50 de mii de noi posturi .

Economia continuă să crească, deși nu la fel de puternic ca în 2022 și 2023 .

Ținta de inflație de 2% s-a dovedit eficientă la nivel global și se bucură de un sprijin larg.

Era logic să se ia măsuri, având în vedere riscurile la care era expusă piața muncii.

Datele care vor fi publicate în curând vor determina dacă Fed ar trebui să reducă în continuare ratele dobânzilor sau nu. Rezerva Federală trebuie să se orienteze puțin mai mult către îndeplinirea mandatului său în materie de ocupare a forței de muncă .

Șomajul pare ceva mai instabil, dar condițiile inflației s-au îmbunătățit.

Nu putem ignora recentele revizuiri ale datelor privind angajările . Tendința ocupării forței de muncă începe să se îndrepte în direcția greșită.

Cheia pentru menținerea cheltuielilor de consum este dacă oamenii încep să-și piardă locurile de muncă sau nu .

Nivelul actual al ratei șomajului nu este îngrijorător, dar tendința ar putea să se îndrepte în direcția greșită.

Cheltuielile de consum rămân rezonabil de sănătoase atât în rândul gospodăriilor cu venituri mai mari, cât și al celor cu venituri mai mici .

Recenta reducere a ratei dobânzii ar trebui să susțină piața muncii, menținând în același timp presiunea asupra inflației, care rămâne în continuare peste ținta stabilită.

Fed se concentrează acum pe echilibrarea obiectivelor sale .

Companiile doresc să transfere costurile mai mari – inclusiv cele generate de tarife – către consumatori, dar rezistența clienților ar putea limita măsura în care pot face acest lucru.

Piața muncii ar putea să se slăbească, în timp ce, în același timp, oferta de forță de muncă crește mai lent.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."