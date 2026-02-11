Rezumatul dimineții: Dolarul sub presiune, raportul NFP în centrul atenției🏛️(11.02.2026)

Începem sesiunea de miercuri pe piețele financiare. Piețele de acțiuni: Acțiunile asiatice au crescut moderat, susținute de sentimentul stabil al investitorilor. Indicele Kospi a crescut cu 0,8%, în timp ce Hang Seng a adăugat 0,3%. Japonia: în ciuda zilei libere bancare și a închiderii piețelor de numerar, yenul s-a apreciat, deși fără un impuls clar. SUA: Declarațiile lui Hammack și Logan de la Fed au fost destul de agresive, subminând narațiunea unei relaxări rapide a politicii monetare. Astăzi, toate privirile sunt îndreptate către raportul NFP, la 15:30 ora României. China: Datele privind inflația au arătat o creștere mai slabă a CPI și o deflație persistentă la nivelul producătorilor, în timp ce yuanul a rămas stabil datorită acțiunilor PBoC. Datele privind inflația din China pentru ianuarie 2026 au arătat o creștere a CPI de 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (sub prognoza de 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și după 0,8% în decembrie), prețurile de producție (PPI) scăzând cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (sub prognoza de -1,5% după -1,9% în decembrie). Australia: Dolarul australian a atins noi maxime față de principalele valute, în urma comentariilor “hawkish” ale RBA și a așteptărilor privind noi majorări ale ratei dobânzii. Hauser, reprezentant al RBA, a reiterat că inflația este prea mare, cu constrângeri vizibile la nivelul ofertei; după majorarea ratei dobânzii de săptămâna trecută la 3,85%, piețele anticipează o probabilitate de 70% pentru o nouă majorare la 4,10% în luna mai. Chiar înainte de deschiderea piețelor în Europa, o serie de companii și-au prezentat rezultatele trimestriale: ABN Amro (T4 2025): venituri cu 2,26 miliarde EUR sub previziuni (2,29 miliarde EUR), profit cu 410 milioane EUR sub așteptări (497 milioane EUR), NII cu 1,67 miliarde EUR peste estimări, previziuni NII pentru 2026 cu 6,4 miliarde EUR sub consens.

Heineken (AF 2025): profit operațional ajustat de 4,39 miliarde EUR, ușor peste așteptări (4,37 miliarde EUR), volumul de bere -1,2% mai bun decât previziunile (-2,48%), dividend de 1,90 EUR conform estimărilor, previziuni de creștere a profitului operațional pentru 2026 în intervalul +2% până la +6%.

Dassault Systèmes (T4 2025): Venituri non-IFRS cu 1,68 miliarde EUR sub așteptări (1,74 miliarde EUR), creștere ex-FX +1% față de previziunea de +3,49%, marjă operațională de 37% aproape de estimări (37,3%), previziune pentru T1 2026 ex-FX +1-5%.

Siemens Energy (Q1 2026): Venituri de 9,68 miliarde EUR sub previziuni (9,83 miliarde EUR), profit înainte de elemente excepționale de 1,16 miliarde EUR peste așteptări (992 milioane EUR), comenzi de 17,61 miliarde EUR cu mult peste estimări (14,17 miliarde EUR), confirmarea previziunilor de vânzări pentru exercițiul financiar +11-13%.

Commerzbank (Q4 2025): Venituri de 3,14 miliarde EUR peste previziuni (3,07 miliarde EUR), profit net de 737 milioane EUR peste așteptări (629 milioane EUR), profit operațional de 1,07 miliarde EUR peste estimări (1,01 miliarde EUR), NII de 2,05 miliarde EUR conform previziunilor, previziuni de profit net pentru 2026 peste 3,2 miliarde EUR (estimare 3,41 miliarde EUR). Pe piața Forex, observăm o dinamică similară cu cea de ieri. Yenul japonez are în prezent cea mai bună performanță, apreciindu-se față de majoritatea monedelor G10. Monedele antipodeene au, de asemenea, o performanță relativ bună. Dolarul american continuă să fie supus celei mai mari presiuni descendente. Metalele prețioase înregistrează în prezent creșteri moderate, dar acestea nu sunt mișcări extraordinare, având în vedere dinamica generală a schimbărilor recente. ARGINTUL a crescut cu 2,1%, iar AURUL cu 0,66%. Bitcoin a scăzut cu 2,3% la momentul redactării acestui articol și se tranzacționează în zona de 67.000 de lire sterline. Harta actuală a volatilității pe piața Forex. Sursa: xStation

