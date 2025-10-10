BCE nu se pregătește pentru schimbări. EURUSD este subevaluat?

sunt acum principalele surse de risc pentru Zona Euro, determinând scăderea euro.

Aspecte esențiale BCE rămâne fermă: Banca centrală menține o poziție neutră , semnalând sfârșitul ciclului de reducere a ratei dobânzii, întrucât ținta de inflație a fost atinsă, fără planuri imediate de schimbare a politicii.

Riscurile fiscale franceze afectează euro: Deficitul/datoria ridicată și instabilitatea politică din Franța sunt acum principalele surse de risc pentru Zona Euro, determinând scăderea euro.

Semnal de supravânzare EURUSD: În ciuda puterii dolarului, perechea EURUSD ar putea fi supraevaluată/supravândută pe baza diferenței de randament, deși recent a rupt tendința tehnică ascendentă.

BCE nu se pregătește pentru schimbări în politica monetară Membrii BCE au menținut un ton neutru fără echivoc în declarațiile lor de astăzi, sugerând că ciclul de reduceri ale ratei dobânzii s-a încheiat și descriu starea actuală a politicii monetare ca fiind aproape neutră. Atât Mārtiņš Kazāks, cât și José Luis Escrivá au subliniat că obiectivul de inflație a fost atins, iar valorile actuale nu necesită nicio reacție din partea băncii centrale. În același timp, ei au avertizat că abaterile pe termen scurt de la 2% nu vor fi considerate un motiv pentru ajustarea ratelor. Așteptările indică faptul că nu există perspective de reducere a ratelor dobânzilor pe termen scurt. Sursa: Bloomberg Finance LP Aceste declarații sunt în concordanță cu comunicarea BCE din ultimele săptămâni: lipsa presiunilor inflaționiste și stabilizarea așteptărilor permit o atitudine de așteptare, mai ales că riscurile la adresa creșterii economice nu s-au materializat. Prin urmare, putem vorbi de o consolidare a politicii monetare la nivelul actual, cu o probabilitate redusă atât de reduceri suplimentare, cât și de revenire la înăsprire. Rămâne Franța o problemă pentru euro? În contextul regiunii, tema situației fiscale a Franței, discutată de François Villeroy de Galhau, rămâne deosebit de interesantă. În ciuda menținerii proiecției de creștere a PIB-ului la 0,7% pentru 2025, țara se confruntă cu provocări bugetare serioase — deficitul se apropie de 5,5% din PIB, iar datoria publică se situează în jurul valorii de 116%. Acestea sunt semnificativ peste limitele UE (3% și 60%), ceea ce sporește tensiunile în contextul viitoarelor negocieri cu Comisia Europeană. În plus, instabilitatea politică ar putea costa economia până la 0,5 puncte procentuale din creșterea PIB-ului. Aceste rapoarte negative privind Franța au tras puternic euro în jos săptămâna aceasta, deși și puterea dolarului american a fost un factor important. În timp ce economia europeană rămâne într-o poziție dificilă, așa cum sugerează datele din Germania din această săptămână, se pare că EURUSD ar putea fi oarecum prea supravândut, un aspect indicat și de diferența de randament. Diferența de randament indică o supravânzare excesivă a perechii EURUSD. Sursa: xStation 5 În concluzie, BCE semnalează o stabilizare a politicii monetare, în timp ce riscurile se mută în sfera fiscală și politică, în special în Franța. Banca nu vede niciun motiv să reacționeze atâta timp cât inflația rămâne sub control, dar observă în același timp echilibrul dintre încetinirea creșterii și menținerea credibilității fiscale în Zona Euro. Analiză tehnică (EURUSD) EURUSD a înregistrat ieri o retragere sub nivelul de 1,16 și retragerea Fibonacci de 61,8%, ceea ce semnifică o ieșire din tendința ascendentă. Cu toate acestea, ieri s-a stabilit potențial un nou minim mai scăzut în secvența descendentă, astfel încât nu poate fi exclusă o corecție ascendentă până la nivelul 1,16 - 1,1630. Retragerea de 60,0% rămâne rezistența cheie, unde s-au observat anterior reacții ale prețurilor.

