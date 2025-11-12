Din octombrie, peste 40 de milioane de americani se confruntă cu insecuritate alimentară - Ce înseamnă acest lucru pentru piață?

Blocajul actual al guvernului SUA, ca urmare a unei dispute privind proiectul de lege privind bugetul, s-a prelungit și a devenit oficial cea mai lungă din istoria SUA. Aceasta a depășit închiderea anterioară de 35 de zile, care a avut loc tot sub administrația Donald Trump. Impactul economic, financiar și social este din ce în ce mai răspândit în economie. Cea mai recentă criză rezultată de blocajul guvernului este problema finanțării programului „SNAP” sau „Programul de asistență nutrițională suplimentară”. Acest program funcționează ca o subvenție pentru achiziționarea de alimente pentru americanii care se confruntă cu dificultăți financiare. În prezent, programul acoperă 42 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din populația SUA. Programul a funcționat o perioadă de timp cu rezerve, dar acestea s-au epuizat. Consecințele întreruperii finanțării sunt mult mai grave decât împingerea unei mari părți a populației sub nivelul de subzistență. Programul SNAP este o parte profund înrădăcinată în economia și societatea americană. Impresionant, programul SNAP este unul dintre cele mai eficiente programe de acest gen din SUA și din întreaga lume. Costă aproximativ 100 de miliarde de dolari anual, dar fiecare dolar din acest program generează aproximativ 1,5-1,8 dolari în activitate economică.

În plus, fiecare miliard de dolari poate susține aproximativ 13.500 de locuri de muncă. Efectele suspendării programului se vor resimți în întreaga economie. Primele victime vor fi, desigur, persoanele acoperite de acesta. În al doilea rând, companiile și magazinele de retail care au efectuat achiziții în cadrul SNAP vor resimți impactul. Acestea includ în principal Walmart și Kroger. Plățile SNAP reprezintă câteva procente din totalul cheltuielilor alimentare din SUA. Numai pentru Walmart, acest lucru înseamnă o scădere a veniturilor de peste 1,5 miliarde de dolari pe lună. Reducerea semnificativă a vânzărilor în magazinele de retail va duce la reducerea locurilor de muncă și va crea o spirală de recesiune economică în multe comunități. Același fenomen va exercita presiune și asupra bugetelor statelor. Statele cele mai sărace, unde situația economică este deja slabă, vor resimți efectele acestor evenimente mult mai acut. De când piața a început să ia în calcul suspendarea plăților SNAP, Walmart a pierdut peste 7% din valoarea sa (peste 57 de miliarde de dolari în capitalizare), iar Kroger a pierdut o sumă similară. WMT.US (Interval H4) Sursa: xStation 5 O analiză mai atentă a statisticilor și a pozițiilor politice ale anumitor state și partide din SUA relevă o formă de disfuncționalitate fundamentală a sistemului american și ajută la înțelegerea motivului pentru care blocajul continuă, în ciuda consecințelor economice evidente și din ce în ce mai grave. În primul rând, Partidul Republican, care controlează în prezent cele mai importante funcții din SUA, pledează pentru combaterea majorității formelor de securitate socială. Fiecare zi în care beneficiile și subvențiile nu sunt plătite este considerată un succes în sine de către Partidul Republican. Ceea ce scapă multor comentatori, în special din afara SUA, este faptul că sprijinul social menționat depinde în principal de statele sărace, care sunt în majoritate state republicane. Statele care votează pentru democrați sunt, în medie, mult mai bogate și mai puțin dependente de beneficii, iar guvernele statale dispun de o serie de rezerve și inițiative în locul plăților SNAP.

