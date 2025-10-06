Bitcoin aproape de zona ATH 📈Ethereum crește cu 3%

Criptomonedele se tranzacționează astăzi mai sus, iar cea mai recentă analiză CryptoQuant indică o creștere a cererii de Bitcoin, împreună cu o scădere a ponderii profiturilor nerealizate în rândul investitorilor, ceea ce contribuie la limitarea presiunii de vânzare.

Unul dintre principalii factori care stau la baza acestei tendințe este cererea de pe piața spot, care a crescut din iulie și depășește acum 62.000 BTC pe lună. O astfel de expansiune este considerată o condiție prealabilă esențială pentru creșteri mai mari ale pieței, un model observat anterior la sfârșitul anilor 2020, 2021 și 2024.

Portofelele mari (așa-numitele „balene”) contribuie, de asemenea, la acest impuls ascendent. Deținerile lor combinate cresc acum cu o rată anuală de 331.000 BTC, comparativ cu 255.000 BTC în trimestrul IV al anului 2024 și 238.000 BTC la începutul trimestrului IV al anului 2020. Datele sugerează că acumularea rămâne peste tendința pe termen lung și este departe de nivelurile de epuizare. Această situație contrastează puternic cu 2021, când soldurile balenelor au scăzut cu aproximativ 197.000 BTC. Datele on-chain de la CryptoQuant indică faptul că presiunea de vânzare din partea adreselor mari a slăbit.

Sursa: xStation5

Intrările nete în criptomonede sunt, de asemenea, în creștere, în timp ce cererea instituțională prin intermediul ETF-urilor din SUA ar putea susține în continuare piața în lunile următoare. În același trimestru al anului trecut, ETF-urile și-au extins deținerile cu 213.000 BTC, înregistrând o creștere de peste 70% față de anul precedent.

Sursa: CryptoQuant

Ethereum (interval zilnic)

Prețul ETH crește astăzi la niveluri nemaiîntâlnite din a doua jumătate a lunii septembrie. Dacă tendința ascendentă continuă, următorul obiectiv cheie ar putea fi pragul de 4.800 USD, maximele din acest an.

Sursa: xStation5