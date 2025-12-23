Rezumatul zilei: Febra mărfurilor de sărbători

Bursele din SUA intră în perioada sărbătorilor cu o volatilitate și tranzacționare limitate, dar totuși cu o predominanță a câștigurilor. În ceea ce privește indicii americani, liderul creșterii este S&P500 care câștigă aproximativ 0,4%. Rezultate similare sunt obținute de Nasdaq100 și Dow, ale căror contracte înregistrează creșteri de aproximativ 0,3%. Russell2000 are o performanță mai slabă, înregistrând o scădere de aproximativ 0,4% în sesiunea de astăzi.

SUA a publicat date surprinzătoare privind PIB-ul, care în al treilea trimestru a crescut cu 4,3% față de 3,2% cât se anticipase. Surpriza este pozitivă, dar calitatea datelor macroeconomice din SUA începe să ridice mai multe îndoieli și întrebări.

Datele privind producția industrială s-au dovedit a fi puțin mai bune decât se aștepta, producția industrială lunară crescând cu 0,2% față de 0,1% cât se anticipa. Creșterea anuală s-a ridicat la 2,2%.

Tonul pozitiv al datelor privind economia americană nu se reflectă în sentimentul consumatorilor, potrivit CB. Indicatorul a fost de 89,1, comparativ cu 91,9, cât se aștepta. Aceasta reprezintă o scădere față de luna precedentă și unul dintre cele mai slabe indicatori din decembrie din ultimul deceniu.

În Europa, predomină, de asemenea, mișcări reduse ale indicilor, dar acestea sunt în principal creșteri. Majoritatea contractelor se limitează la creșteri de 0,1-0,2%. Liderii creșterii sunt SUI20 și VSTOXX, care înregistrează o creștere de aproximativ 0,5%. Scăderi sunt vizibile la indicii francez și polonez, FRA40 și W20, care pierd 0,2% și, respectiv, 0,7%.

Novo Nordisk a primit aprobarea FDA pentru comercializarea unuia dintre medicamentele sale din grupa GLP-1 sub formă de comprimate, după care a înregistrat o creștere de aproximativ 0,8%.

Nvidia a înregistrat astăzi o creștere de peste 2%. Se spune că acest lucru este rezultatul sentimentului pozitiv în jurul livrărilor H200 către China. Cu toate acestea, apar rapoarte controversate din partea companiei asiatice „Megaspeed”, care ar fi putut fi implicată în revânzarea/contrabanda ilegală a cipurilor companiei.

Creșteri semnificative pe piața mărfurilor. În segmentul energetic, NATGAS crește cu aproximativ 7%. Metalele industriale sunt, de asemenea, în creștere, nichelul crescând cu aproape 3%, cuprul crescând cu 1,2%, atingând un nou record de preț.

Metalele prețioase își continuă tendința ascendentă. Platina a crescut cu până la 6%, argintul a crescut cu 4%, atingând un alt record de 71 dolari pe uncie.

Pe piața valutară, se înregistrează o apreciere semnificativă a yenului și a francului, care câștigă teren față de majoritatea perechilor valutare. Dolarul are o performanță slabă.

Sentimentul pe piața criptomonedelor este moderat, dar pesimismul predomină. Bitcoin pierde 0,8% și se situează în jurul valorii de 87.700 USD. Ethereum are o performanță mai slabă, pierzând peste 2% și scăzând sub 2.950 USD.

