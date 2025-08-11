Bitcoin crește și se apropie de maximele istorice

Bitcoin a început ziua cu creșteri puternice ale prețului, aducând cea mai mare criptomonedă din lume aproape de un nou maxim istoric. Aceste ultime creșteri către maxime istorice sunt susținute de achizițiile continue ale companiilor care își măresc deținerile de Bitcoin, creșterea ETF-urilor spot din SUA și schimbarea sentimentului în urma noilor tarife americane la importurile de lingouri de aur. Companiile își măresc rezervele de Bitcoin Creșterile se datorează în parte interesului crescând pentru criptomonede în rândul marilor investitori. Conform datelor compilate de Coingecko, așa-numitele companii de trezorerie de active digitale (vehicule listate dedicate acumulării de criptomonede) au acumulat până în prezent o rezervă de Bitcoin în valoare de 113 miliarde de dolari. Cel mai mare exponent al acestui tip de idee este Microstrategy, care are în rezervă 628.791 de unități de Bitcoin, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din oferta totală de Bitcoin. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Donald Trump continuă să stimuleze prețul Bitcoin Mai mulți factori au determinat ultima creștere, printre care un decret al președintelui Donald Trump, semnat joi, care permite americanilor să investească în criptomonede în cadrul planurilor 401(k). Aceasta reprezintă un pas important pentru activele digitale: potrivit Investment Company Institute, planurile 401(k) dețineau active în valoare de 8,9 trilioane de dolari în septembrie anul trecut, ceea ce ar putea încuraja o parte semnificativă a acestor active să înceapă să investească în activele digitale. În plus, în contextul în care aurul se confruntă cu blocaje în aprovizionare și riscuri politice din cauza recentelor tarife impuse de președinte, rolul Bitcoin ca rezervă de valoare fără frontiere și fără tarife câștigă teren în rândul investitorilor. În cele din urmă, presiunea exercitată de președinte asupra Fed pentru a reduce agresiv ratele dobânzilor în lunile următoare este un alt motiv pentru creșterea Bitcoin, deoarece acest lucru ar favoriza activele riscante datorită creșterii cererii investitorilor. Poziționarea Bitcoin și Ether a fost puternic orientată către scadențele din septembrie și decembrie, în conformitate cu calendarul reducerilor de rate și adoptarea continuă de către sistemul financiar tradițional. Sursa: xStation 5

