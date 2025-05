Bitcoin depășește 97.000 USD după ce primul stat american adoptă legea privind rezervele 🔔📈

Ieri, în a doua jumătate a zilei, New Hampshire a intrat în istorie ca primul stat american care a adoptat o lege care permite crearea unei rezerve strategice de Bitcoin. După acest anunț, Bitcoin a crescut de la aproximativ 94.000 USD la 97.000 USD astăzi. Entuziasmul investitorilor este alimentat de așteptările unui efect de domino și de adoptarea unor strategii similare în alte state americane. Pe 13 martie 2025, guvernatorul Kelly Ayotte a semnat proiectul de lege HB 302, care autorizează trezorierul statului să investească fonduri publice atât în metale prețioase, cât și în active digitale, cum ar fi Bitcoin. Legea a fost adoptată oficial ieri și va intra în vigoare în 60 de zile. Modelul prezentat în proiectul de lege se bazează pe recomandările elaborate de grupul de reflecție independent Satoshi Action. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ce permite legea HB 302 permite trezorierului statului New Hampshire să aloce o parte din fondurile publice provenite din: Fondul general

Fondul pentru zile negre

Alte fonduri autorizate în mod specific de legislativ Legea limitează expunerea totală la active digitale și metale prețioase la 5% din totalul fondurilor publice, asigurând diversificarea fără riscuri excesive. Este important de menționat că investițiile pot viza numai active digitale cu o capitalizare de piață superioară 500 de miliarde USD — condiție îndeplinită în prezent numai de Bitcoin. Investițiile trebuie păstrate în siguranță: În instituții de custodie reglementate de SUA

Într-un portofel multisig controlat de stat

Prin produse tranzacționate la bursă (ETP) aprobate de autoritățile de reglementare din SUA Scara estimată a investițiilor Pentru a înțelege impactul potențial al legii, să analizăm principalele fonduri publice din New Hampshire menționate în proiectul de lege: Fondul general , cu o valoare estimată de 2,107 miliarde de dolari în 2025. O limită de alocare de 5% înseamnă aproximativ 105 milioane de dolari.

Fondul pentru zile negre , estimat la aproximativ 306 milioane de dolari în 2024. O limită de alocare de 5% înseamnă aproximativ 15,3 milioane de dolari. În concluzie, în condițiile actuale, New Hampshire ar putea investi până la 120 de milioane de dolari în Bitcoin și metale prețioase. Deoarece limita de 5% se aplică ambelor tipuri de active în mod colectiv, fondurile vor fi probabil împărțite între cele două. Distribuția exactă a alocării nu este cunoscută, dar putem presupune o investiție anuală maximă de câteva zeci de milioane de dolari. Un model pentru alte state Proiectul de lege a fost bine primit de susținătorii Bitcoin. Dennis Porter, CEO al Satoshi Action, l-a numit o „foaie de parcurs” pentru integrarea responsabilă a Bitcoin, subliniind că acesta dovedește că „banii contribuabililor pot fi protejați, rezervele diversificate și trezoreriile statului pregătite pentru viitor”. Printre susținătorii cheie s-au numărat reprezentantul Keith Ammon, liderul majorității Jason Osborne și New Hampshire Blockchain Council. Cerințele privind custodia sigură și domeniul limitat al investițiilor vizează asigurarea stabilității, permițând în același timp beneficiile potențiale ale depozitelor de valoare tradiționale și digitale. Fapte despre New Hampshire New Hampshire este un stat mic, dar bogat al SUA, cu aproximativ 1,4 milioane de locuitori, ocupând locul 41 în clasamentul statelor americane din punct de vedere al populației. În ciuda dimensiunilor sale reduse, statul se clasează în mod constant printre cele mai bogate din țară, cu un venit mediu pe gospodărie ridicat, un nivel scăzut al sărăciei și o rată scăzută a șomajului. Bugetul statului pentru anul fiscal 2025 este de aproximativ 7,6 miliarde de dolari, relativ modest în comparație cu state mai mari precum California sau New York, dar reflectă modelul fiscal conservator al New Hampshire: impozite reduse, fără impozit pe venit sau pe vânzări și cheltuieli publice eficiente. Bitcoin (interval D1) Norii negri deasupra pieței criptomonedelor încep să se risipească. În urma știrilor de ieri, Bitcoin a reușit să depășească 97.000 USD — aproximativ +3.000 USD într-o singură zi. Din perspectiva analizei tehnice, cea mai importantă rezistență rămâne zona psihologică situată puțin sub 100.000 USD. Cu toate acestea, pe termen scurt, factorii macroeconomici pot juca un rol cheie. Astăzi, Fed va anunța decizia sa, urmată de o conferință de presă a președintelui FOMC, Jerome Powell. O altă problemă la fel de importantă rămâne războiul comercial și negocierile în curs privind potențialele acorduri ale SUA cu partenerii globali. Sursa: xStation 5

