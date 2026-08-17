Cacaoa câștigă 1% și testează zona de 6.000 de dolari 🔼 Cum sunt poziționate fondurile?

Contractele futures pe cacao (COCOA) de pe ICE sunt volatile astăzi, tranzacționându-se cu aproximativ 1–2% mai sus, în apropierea nivelului de 5.850 USD, pe fondul atenției îndreptate din nou asupra riscurilor legate de aprovizionare din Africa de Vest. Principalele îngrijorări se referă la perspectivele recoltei din 2026/27 din Coasta de Fildeș și Ghana, unde precipitațiile neregulate, insolația insuficientă și riscurile legate de El Niño agravează condițiile de dezvoltare a păstăilor.

Creșterea prețurilor este susținută, de asemenea, de prognozele de producție mai scăzute și de estimările reduse privind excedentul global de ofertă. Un alt factor îl reprezintă regulamentul UE împotriva defrișărilor, care ar putea complica exporturile unei părți din producția de cacao către Europa, din cauza cerințelor de geolocalizare și trasabilitate. Piața urmărește, de asemenea, scăderea treptată a stocurilor monitorizate de ICE și deprecierea dolarului american, care îmbunătățește puterea de cumpărare a participanților străini la piață.

Pe de altă parte, creșterile sunt limitate de volumul încă ridicat al sosirilor în porturi și de disponibilitatea fizică relativ bună de cacao. Ghana a raportat că producția din sezonul 2025/26 a atins 750.000 de tone, în creștere cu 25,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea rămâne un alt factor de risc, întrucât unii producători de ciocolată reduc utilizarea de cacao sau își reformulează produsele după perioada de prețuri foarte ridicate. Pentru a analiza mai în detaliu piața cacao-ului, merită să examinăm cel mai recent raport „Commitment of Traders” (COT).

Ce arată poziționarea COT pe piața pentru cacao?

Cel mai recent raport COT arată că fondurile de investiții gestionate rămân pe poziții nete short pe cacao și și-au mărit și mai mult expunerea bearish. La data de 11 august, aceștia dețineau 22.955 de contracte long față de 29.622 de contracte short, ceea ce a dus la o poziție netă de -6.667 de contracte. Pe parcursul săptămânii, pozițiile short au crescut cu 2.147 de contracte, în timp ce numărul contractelor long a crescut cu doar 150, ceea ce înseamnă că poziționarea speculativă s-a deteriorat cu aproape 2.000 de contracte pe o bază netă.

O imagine diferită reiese din categoria Producători/Comercianți/Prelucrători/Utilizatori, care reprezintă participanții comerciali implicați direct pe piața fizică pentru cacao. Participanții comerciali dețineau 53.235 de contracte long și 73.711 de contracte short, ceea ce a dus la o poziție netă de aproximativ -20.476 de contracte, deși tendința lor de vânzare s-a redus ușor în ultima săptămână. Pozițiile short au scăzut cu 3.717 contracte, în timp ce cele long au scăzut cu 3.285, ceea ce a făcut ca poziția netă a grupului să fie puțin mai puțin negativă.

Fondurile de investiții (speculatori mari) și-au intensificat tendința netă de vânzare, indicând o prudență continuă în rândul fondurilor față de perspectivele prețului la cacao.

Participanții comerciali (producători și alți participanți la piața fizică care utilizează contractele futures în principal pentru acoperirea riscurilor) rămân în mod clar pe poziție netă de vânzare, dar și-au redus parțial acoperirile pe partea de vânzare.

Numărul pozițiilor deschise a scăzut cu 12.507 contracte, sugerând mai degrabă o reducere generală a participării pe piață decât o constituire agresivă de noi poziții.

Luate împreună, cele două grupuri transmit un semnal speculativ ușor bearish, dar nu unul extrem: fondurile își măresc pozițiile short, în timp ce participanții comerciali nu își sporesc expunerea netă short.

În practică, cel mai important semnal în acest moment este comportamentul fondurilor speculative — acestea se îndreaptă mai clar către o evoluție descendentă. Poziționarea comercianților nu ar trebui interpretată ca un semnal pur și simplu bearish, deoarece producătorii și procesatorii utilizează contractele futures în principal pentru a-și acoperi expunerea la cacao fizică, iar poziția lor naturală este adesea netă short.