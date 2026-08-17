Cacaoa câștigă 1% și testează zona de 6.000 de dolari 🔼 Cum sunt poziționate fondurile?

- Contractele futures pe cacaoa au înregistrat o creștere de aproximativ 1–2%, pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea din Africa de Vest, al așteptărilor privind o recoltă mai slabă, al stocurilor reduse de la ICE și al deprecierii dolarului american, care susțin prețurile.
- Fondurile de investiții rămân pe poziții nete short și și-au mărit expunerea bearish, poziția netă fiind de -6.667 de contracte la data de 11 august.
- Operatorii comerciali sunt, de asemenea, pe poziții nete short, dar și-au redus o parte din acoperirile short, în timp ce scăderea numărului pozițiilor deschise indică mai degrabă o participare generală mai redusă la piață decât o nouă poziționare agresivă.
- Contractele futures pe cacaoa au înregistrat o creștere de aproximativ 1–2%, pe fondul riscurilor legate de aprovizionarea din Africa de Vest, al așteptărilor privind o recoltă mai slabă, al stocurilor reduse de la ICE și al deprecierii dolarului american, care susțin prețurile.
- Fondurile de investiții rămân pe poziții nete short și și-au mărit expunerea bearish, poziția netă fiind de -6.667 de contracte la data de 11 august.
- Operatorii comerciali sunt, de asemenea, pe poziții nete short, dar și-au redus o parte din acoperirile short, în timp ce scăderea numărului pozițiilor deschise indică mai degrabă o participare generală mai redusă la piață decât o nouă poziționare agresivă.
Contractele futures pe cacao (COCOA) de pe ICE sunt volatile astăzi, tranzacționându-se cu aproximativ 1–2% mai sus, în apropierea nivelului de 5.850 USD, pe fondul atenției îndreptate din nou asupra riscurilor legate de aprovizionare din Africa de Vest. Principalele îngrijorări se referă la perspectivele recoltei din 2026/27 din Coasta de Fildeș și Ghana, unde precipitațiile neregulate, insolația insuficientă și riscurile legate de El Niño agravează condițiile de dezvoltare a păstăilor.
Creșterea prețurilor este susținută, de asemenea, de prognozele de producție mai scăzute și de estimările reduse privind excedentul global de ofertă. Un alt factor îl reprezintă regulamentul UE împotriva defrișărilor, care ar putea complica exporturile unei părți din producția de cacao către Europa, din cauza cerințelor de geolocalizare și trasabilitate. Piața urmărește, de asemenea, scăderea treptată a stocurilor monitorizate de ICE și deprecierea dolarului american, care îmbunătățește puterea de cumpărare a participanților străini la piață.
Pe de altă parte, creșterile sunt limitate de volumul încă ridicat al sosirilor în porturi și de disponibilitatea fizică relativ bună de cacao. Ghana a raportat că producția din sezonul 2025/26 a atins 750.000 de tone, în creștere cu 25,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea rămâne un alt factor de risc, întrucât unii producători de ciocolată reduc utilizarea de cacao sau își reformulează produsele după perioada de prețuri foarte ridicate. Pentru a analiza mai în detaliu piața cacao-ului, merită să examinăm cel mai recent raport „Commitment of Traders” (COT).
Ce arată poziționarea COT pe piața pentru cacao?
Cel mai recent raport COT arată că fondurile de investiții gestionate rămân pe poziții nete short pe cacao și și-au mărit și mai mult expunerea bearish. La data de 11 august, aceștia dețineau 22.955 de contracte long față de 29.622 de contracte short, ceea ce a dus la o poziție netă de -6.667 de contracte. Pe parcursul săptămânii, pozițiile short au crescut cu 2.147 de contracte, în timp ce numărul contractelor long a crescut cu doar 150, ceea ce înseamnă că poziționarea speculativă s-a deteriorat cu aproape 2.000 de contracte pe o bază netă.
O imagine diferită reiese din categoria Producători/Comercianți/Prelucrători/Utilizatori, care reprezintă participanții comerciali implicați direct pe piața fizică pentru cacao. Participanții comerciali dețineau 53.235 de contracte long și 73.711 de contracte short, ceea ce a dus la o poziție netă de aproximativ -20.476 de contracte, deși tendința lor de vânzare s-a redus ușor în ultima săptămână. Pozițiile short au scăzut cu 3.717 contracte, în timp ce cele long au scăzut cu 3.285, ceea ce a făcut ca poziția netă a grupului să fie puțin mai puțin negativă.
- Fondurile de investiții (speculatori mari) și-au intensificat tendința netă de vânzare, indicând o prudență continuă în rândul fondurilor față de perspectivele prețului la cacao.
- Participanții comerciali (producători și alți participanți la piața fizică care utilizează contractele futures în principal pentru acoperirea riscurilor) rămân în mod clar pe poziție netă de vânzare, dar și-au redus parțial acoperirile pe partea de vânzare.
- Numărul pozițiilor deschise a scăzut cu 12.507 contracte, sugerând mai degrabă o reducere generală a participării pe piață decât o constituire agresivă de noi poziții.
- Luate împreună, cele două grupuri transmit un semnal speculativ ușor bearish, dar nu unul extrem: fondurile își măresc pozițiile short, în timp ce participanții comerciali nu își sporesc expunerea netă short.
În practică, cel mai important semnal în acest moment este comportamentul fondurilor speculative — acestea se îndreaptă mai clar către o evoluție descendentă. Poziționarea comercianților nu ar trebui interpretată ca un semnal pur și simplu bearish, deoarece producătorii și procesatorii utilizează contractele futures în principal pentru a-și acoperi expunerea la cacao fizică, iar poziția lor naturală este adesea netă short.
Sursa: CFTC
COCOA (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Rezumatul zilei: Nasdaq la cel mai scăzut nivel din ultima săptămână, aurul și argintul își pierd câștigurile (18.08.2026)
Apple rezistă valului de vânzări din ce în ce mai intens de pe Nasdaq! O protecție perfectă împotriva AI?
Cafeaua câștigă 3,4% ☕️
Prețurile petrolului scad în urma declarațiilor lui Trump⬇️ Va permite Teheranul Statelor Unite să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz?🚢
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."