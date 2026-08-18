Cafeaua câștigă 3,4% ☕️

Contractele futures pe cafea înregistrează o creștere puternică, urcând astăzi cu aproape 3%, pe fondul ciocnirii dintre constrângerile acute de ofertă pe termen scurt și dinamica expirării contractelor. Această creștere evidențiază o piață din ce în ce mai fragmentată, în care disponibilitatea imediată se află sub o presiune intensă, chiar dacă perspectivele de producție pe termen mediu par mai echilibrate. Dinamica curbei termenelor: backwardation și accentuarea pantei Curba forward a contractelor futures pe cafea prezintă o accentuare semnificativă a pantei, în condiții de backwardation profund, în care contractele cu livrare imediată se tranzacționează la o primă agresivă față de scadențele amânate. Datele în timp real privind prețurile arată că contractele futures pentru septembrie urcă rapid spre 3,47–3,60 USD/lb, în timp ce contractele situate mai departe pe curbă scad brusc spre 3,18 USD/lb pentru decembrie și sub 3,00 USD/lb pentru scadențele amânate din 2027/2028. Această curbă abruptă, cu pantă descendentă, semnalează o penurie severă pe piața spot. Atunci când boabele fizice disponibile imediat sunt rare, cumpărătorii plătesc un randament substanțial pentru livrarea imediată, în loc să aștepte ca recoltele viitoare să ajungă în porturile de consum. Curbele forward ale contractelor futures pe cafea (cele actuale în alb, cele de ieri în albastru, cele de acum o lună în galben). Sursă: Bloomberg Finance LP De ce se adâncește diferența dintre contractele din septembrie și decembrie? Diferența de preț dintre contractul pe termen scurt din septembrie și contractul cu scadență mai târzie din decembrie s-a adâncit dramatic, ajungând la aproape 30 de cenți/lb (în creștere față de 27,20 cenți/lb la închiderea anterioară). Factori-cheie care stau la baza creșterii diferenței de preț Expirarea iminentă a contractului și „short squeeze”: Pe măsură ce contractul de arabica din septembrie se apropie de expirare, deținătorii de poziții short se confruntă cu o alegere forțată: să livreze cafea fizică certificată sau să-și răscumpere contractele pe hârtie. Această grabă de acoperire a pozițiilor a declanșat un „short squeeze” agresiv, reducând brusc interesul deschis și stimulând prețurile spot.

Stocuri epuizate la bursă: Stocurile certificate ICE au scăzut constant de peste o lună, ajungând la minimele ultimilor ani.

Blocaje legate de recoltă și logistică: Întârzierile la recoltare din Brazilia au încetinit sosirea timpurie a mărfii pe piață. În același timp, obstacolele logistice severe din Columbia, în urma unui cutremur major, agravate de pagubele cauzate de precipitațiile din mijlocul sezonului de recoltare, au limitat fluxurile de export pe termen scurt.

Deficitul de pe piața spot vs. surplusul viitor: Deși livrările fizice imediate sunt blocate sau întârziate, consensul pieței anticipează în continuare o recoltă substanțială în Brazilia mai târziu în ciclul 2026/27. Acest lucru creează o bifurcație pronunțată: prețuri ridicate astăzi, urmate de o relaxare anticipată mâine. Diferențele de preț din calendarul cafelei se află la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Sursă: Bloomberg Finance LP Perspectivele meteorologice în principalele regiuni de cultivare Fundamentele pieței fizice rămân strâns legate de condițiile meteorologice din principalele zone de origine ale soiurilor Arabica și Robusta: Brazilia: Se înregistrează o secetă sezonieră în centurile centrale de cultivare, ceea ce rămâne nefavorabil pentru refacerea arborilor și dezvoltarea boabelor.

Columbia și America Centrală: Columbia se confruntă cu perturbări persistente ale exporturilor cauzate de precipitații excesive și pagube seismice, în timp ce Mexicul raportează condiții favorabile pentru culturi.

Africa de Est și de Vest: Coasta de Fildeș, Ghana și producătorii din Africa de Est (Etiopia, Kenya, Tanzania) se confruntă cu averse izolate până la sporadice, cu temperaturi apropiate de sau peste valorile normale.

Asia-Pacific: Vietnamul beneficiază de averse musonice în mare parte favorabile, care susțin dezvoltarea soiului robusta, în timp ce Indonezia se confruntă cu condiții acceptabile, pe fondul unei secete sezoniere continue. Analiză tehnică: CAFEA (interval zilnic) Contractele futures pe Arabica înregistrează astăzi o revenire puternică, realizând o străpungere decisivă peste EMA30 (318,85 $), în timp ce prețul se menține ferm în jurul nivelului EMA10 (323,36 $). În ciuda consolidării recente de câteva săptămâni și a scăderii bruște declanșate de reînnoirea contractelor, contextul tehnic rămâne pozitiv. Alinierea mediilor mobile consolidează o structură ascendentă de bază, cu EMA10 poziționată deasupra EMA30 și EMA100. Menținerea impulsului deasupra suportului EMA10 păstrează intactă traiectoria ascendentă generală, deschizând calea cumpărătorilor către nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% (330,07 $) și recentele maxime locale de oscilație de aproape 350 $. Sursa: xStation5

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