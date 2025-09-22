Calendar economic: Discursurile bancherilor Fed în centrul atenției

Prima sesiune de tranzacționare a acestei săptămâni începe cu un nou val de apreciere a mărfurilor (metale prețioase) și a petrolului, precum și cu o revenire accentuată a dolarului american și a monedelor din Antipozi. În același timp, yenul japonez și criptomonedele pierd teren. În cadrul sesiunii de astăzi, atenția investitorilor se va concentra în principal pe numeroasele discursuri ale membrilor diverselor bănci centrale, inclusiv a bancherilor Fed care vor comenta abordarea lor privind politica monetară după recenta reducere a ratelor Fed. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil 15:30 ora României, Canada - Date privind inflația pentru luna august: IPPI (MoM): prognoză 0,2%; anterior 0,7%

IPPI (YoY): anterior 2,6% 15:30 ora României, Canada - RMPI pentru luna august: MoM: prognoză 1,2%; anterior 0,3% YoY: anterior 0,8% ; 15:45 ora României, Germania - Discursul doamnei Sabine Mauderer, membră a Bundesbank 14:45 ora României, Marea Britanie - Discursul lui Huw Pill, membru al Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei 16:45 ora României, Statele Unite - Discursul lui John Williams, membru al Comitetului federal pentru piața deschisă 16:45 ora României, Zona Euro - Discursul lui Philip Lane, economist șef BCE 19:00 ora României, Germania - Discursul lui Joachim Nagel, președintele Bundesbank 19:00 ora României, Statele Unite - Discursurile membrilor Fed, Miran, Hammack și Barkin 20:15 ora României, Canada - Discursul vice-guvernatorului senior al BoC, Rogers 20:30 ora României, Germania - Discursul lui Burkhard Balz, Bundesbank 21:00 ora României, Marea Britanie - Discursul guvernatorului BoE, Bailey 22:45 ora României, Canada - Discursul vice-guvernatorului BoC, Kozicki

