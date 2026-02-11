Deschiderea sesiunii din SUA: Raportul privind salariile indică o încetinire a ritmului de reducere a dobânzilor?

Aspecte esențiale Raportul extrem de pozitiv privind piața muncii din SUA pentru luna ianuarie a temperat semnificativ așteptările privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală în luna iunie.

Contractele futures pe indici au continuat să înregistreze creșteri după publicarea raportului NFP, investitorii mizând pe reziliența continuă a economiei americane.

Acțiunile din sectorul tehnologic conduc o recuperare robustă în prima parte a ședinței de tranzacționare.

Raportul NFP Raportul privind salariile din sectorul non-agricol (NFP) a arătat o creștere de 130.000 de locuri de muncă, aproape dublu fașă de consensul pieței. Este de remarcat faptul că așteptările erau foarte dispersate; în timp ce puțini prevedeau o valoare peste 100.000, mai multe instituții prevăzuseră de fapt o contracție a ocupării forței de muncă. Deși ianuarie este în mod tradițional o lună volatilă, supusă diverselor ajustări tehnice, acest raport sugerează că piața muncii rămâne fundamental robustă, în ciuda unor slăbiciuni recente în alte date. În plus, rata șomajului, derivată dintr-un sondaj separat realizat în rândul gospodăriilor, a scăzut în mod neașteptat la 4,3%. Aceste cifre optimiste remodelează așteptările privind următoarea mișcare a Fed. Piețele monetare preconizează acum prima reducere a ratei dobânzii în iulie, chiar dacă până în iunie Fed va fi condusă de Kevin Warsh, care, teoretic, este perceput ca având o preferință pentru rate mai mici. US500 se apropie de un nivel record Acțiunile și-au reluat astăzi traiectoria ascendentă, după o scurtă pauză în sesiunea anterioară. Avansul este determinat în principal de optimismul reînnoit în jurul companiilor tehnologice cu capitalizare mare. Indicele S&P 500 (US500) testează pragul de 7.000 de puncte, ignorând în mare măsură probabilitatea redusă a unor reduceri imediate ale ratei dobânzii, în favoarea unei perspective mai optimiste pentru creșterea economică a SUA. O închidere zilnică peste nivelul de 7.000 ar putea deschide calea către noi maxime istorice, mai ales că piețele așteaptă raportul privind veniturile Nvidia peste două săptămâni. În schimb, dacă acest nivel nu va fi menținut, ar putea declanșa o scădere către retragerea Fibonacci de 23,6% a celei mai recent val descendente. Evenimente importante la nivel corporativ Sentimentul a devenit pozitiv față de giganții tehnologici americani după corecția minoră de ieri. Nvidia conduce raliul, câștigând peste 1%, urmată de avansuri solide pentru Amazon , Microsoft și Meta (toate în creștere cu aproximativ 0,5-0,6%). Apple și Tesla înregistrează câștiguri mai modeste.

T-Mobile US (TMUS.US): Acțiunile au scăzut cu peste 5% la deschidere, după ce în trimestrul al patrulea nu s-au înregistrat creșteri nete ale numărului de abonați. Deși compania a anunțat un nou serviciu de traducere în timp real care suportă 50 de limbi, vestea a pus presiune pe acțiunile Duolingo (DUOL.US) .

Moderna (MRNA.US): Acțiunile au scăzut cu aproape 10% după ce autoritățile de reglementare din SUA au refuzat să revizuiască noul vaccin împotriva gripei pe bază de ARNm, o lovitură semnificativă pentru eforturile companiei de a-și diversifica sursele de venituri dincolo de franciza Covid-19.

Gilead Sciences (GILD.US): Acțiunile au scăzut cu peste 1%, deoarece rezultatele financiare și perspectivele pentru 2026 nu au îndeplinit așteptările Wall Street.

Kraft Heinz (KHC.US): Acțiunile au scăzut cu peste 6% după ce compania a anunțat că a renunțat la planul său mult așteptat de a se diviza în două entități separate. Conducerea a anunțat, de asemenea, un program de investiții de 600 de milioane de dolari menit să accelereze creșterea veniturilor.

Ford (F.US): Producătorul de automobile a înregistrat câștiguri marginale, în ciuda performanțelor dezamăgitoare din al patrulea trimestru al anului 2025. Deși veniturile de 45,89 miliarde de dolari au depășit așteptările, acestea au reprezentat o scădere de 4,8% față de anul precedent. Sentimentul rămâne temperat de pierderile continue.

