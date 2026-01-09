Calendar economic: în centrul atenției se află raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA și decizia Curții Supreme privind tarifele🗽

Astăzi, atenția pieței se va concentra în principal asupra datelor economice din SUA, raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din decembrie fiind în centrul atenției. Așteptările indică o imagine continuă a unei economii „sănătoase”, cu salarii în creștere, șomaj mai mic și o creștere ușor mai puternică a ocupării forței de muncă. Un astfel de scenariu ar putea susține dolarul american. Volatilitatea generală ar putea rămâne ridicată deoarece piețele așteaptă, de asemenea, o decizie a Curții Supreme a SUA cu privire la menținerea bazei legale pentru tarifele comerciale actuale. Așteptările privind hotărârea sunt mixte, dar rezultatul cel mai probabil pare să fie confirmarea validității tarifelor existente și a veniturilor pe care le generează, alături de aplicarea unor instrumente care ar putea limita ușurința cu care administrația SUA poate reintroduce măsuri similare în viitor, în conformitate cu litera legii. În cele din urmă, datele preliminare privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste din SUA vor fi publicate mai târziu în cursul zilei. Calendar economic 10:00 ora României – Elveția: Rata șomajului (neajustată sezonier). Preconizat: 3,1% față de 2,9% anterior 11:00 ora României – Italia: Vânzări de retail (anterior: 1,3% YoY) 12:00 ora României – Zona Euro: Vânzări de retail Previziuni: 1,6% YoY față de 1,5% anterior

Previziuni: 0,1% MoM față de 0,0% anterior 15:30 ora Româneii – Statele Unite: Locuri de muncă în sectorul non-agricol (NFP). Previziuni: 70.000 față de 64.000 anterior Ocuparea forței de muncă în sectorul privat: 75.000 prevăzută față de 69.000 anterior

Ocuparea forței de muncă în sectorul manufacturier: -5.000 prevăzută față de -5.000 anterior

Rata șomajului: 4,5% prevăzută față de 4,6% anterior

Câștigul mediu pe oră: +0,3% MoM față de +0,1% anterior ( 3,6% YoY prevăzut față de 3,5% anterior)

Construcții noi: +1,8% prevăzut față de -8,5% anterior

Autorizații de construcție: +1,5% prevăzut față de -2,3% anterior 15:30 ora României – Canada: Raport privind piața muncii. Previziuni: -2.500 față de +53.500 anterior Rata șomajului: 6,65% prevăzută față de 6,5% anterior

Creșterea salariilor: 3,8% anual prevăzută față de 4,0% anterior 17:00 ora României – Statele Unite: Indicele preliminar al încrederii consumatorilor al Universității din Michigan (ianuarie). Previziune: 53,5 față de 52,9 anterior Previziuni privind inflația pe termen lung: 3,3% prevăzută față de 3,2% anterior

Așteptări privind inflația pe termen scurt: 4,1% prevăzută față de 4,2% anterior 17:00 ora României – Statele Unite: Decizia Curții Supreme privind legalitatea tarifelor comerciale (Notă: ora exactă poate suferi modificări.) Discursuri și întâlniri ale bancherilor centrali 20:35 ora României – Discursul lui Thomas Barkin, membru al Fed 21:00 ora României – Directorii din industria petrolieră se vor întâlni cu Trump

