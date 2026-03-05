Minutele BCE: Impactul maxim al aprecierii euro asupra inflației încă nu s-a produs 🇪🇺

Minutele BCE nu au avut niciun efect semnificativ asupra cursului EURUSD deoarece comunicatul a reiterat poziția echilibrată a BCE cu privire la inflația moderată și dinamica de creștere rezistentă, care devin obsolete din cauza războiului recent izbucnit în Orientul Mijlociu. Sursa: xStation 5 Minutele subliniază aprecierea persistentă anterioară a euro, determinată de statutul său emergent de activ de refugiu și de încrederea structurală. Cu toate acestea, această putere reprezintă o provocare tot mai mare pentru Zona Euro, sensibilă la comerț. În timp ce impactul maxim al dezinflației din 2025 este încă în așteptare, balanța riscurilor s-a schimbat fundamental în urma conflictului cu Iranul. Euro se comportă din ce în ce mai mult ca o monedă de risc vulnerabilă la șocurile energetice. Având în vedere că ratele vor rămâne neschimbate până în 2027, BCE trebuie să echilibreze acum reziliența istorică a cursului de schimb cu noua realitate a inflației determinate de energie. Mai jos găsiți o prezentare detaliată a celor mai importante comentarii: Perspective privind inflația Revizuiri în sens ascendent: Estimările inflației (IAPC fără tutun) au fost revizuite în sens ascendent începând cu decembrie 2025, în principal din cauza creșterii prețurilor petrolului și metalelor industriale.

Proiecții: Se preconizează că inflația se va situa în jurul valorii de 1,8% în a doua jumătate a anului 2026 (aproximativ 1,9% dacă se include tutunul).

Factori determinanți: Creșterea costurilor energiei și metalelor industriale a contribuit cu 30 de puncte de bază la compensarea inflației, în timp ce aprecierea euro a avut doar un efect modest de temperare a perspectivelor.

Obiectiv: Consiliul guvernatorilor rămâne angajat să readucă inflația la obiectivul de 2% pe termen mediu. Creșterea economică și activitatea economică Reziliența globală: Dinamica creșterii globale rămâne rezilientă, surprinzând în sens pozitiv la sfârșitul anului 2025 și se preconizează că va rămâne stabilă, la puțin peste 3%, pe parcursul anilor 2026 și 2027.

Încrederea în Zona Euro : încrederea în Zona Euro a fost consolidată de un pachet fiscal german important (anunțat în martie 2025), care se preconizează că va sprijini creșterea potențială a producției prin creșterea investițiilor publice.

Încetinirea comerțului: în ciuda creșterii globale, se preconizează că comerțul mondial va înregistra o scădere substanțială în 2026, din cauza impactului negativ al tarifelor și a incertitudinii politice ridicate. Euro: Factori determinanți ai puterii: Euro s-a apreciat cu 1% față de dolarul american de la reuniunea anterioară, deși acest lucru a fost atribuit slăbiciunii dolarului american (determinată de șocurile de risc specifice Statelor Unite) și nu puterii interne a euro.

Statutul de activ de refugiu: Euro este perceput din ce în ce mai mult ca o monedă „activ de refugiu”, în special în perioadele de criză geopolitică sau de amenințări cu tarife din partea Statelor Unite.

Impact întârziat: „Efectul maxim de dezinflație” al aprecierii semnificative a euro observate la mijlocul anului 2025 nu a fost încă atins și se preconizează că se va manifesta în următorii trei ani.

Competitivitate: S-a observat că, în ciuda stabilității nominale, puterea persistentă a euro de la începutul anului 2025 a făcut ca exportatorii europeni să fie mai puțin competitivi. Riscuri și incertitudini Tarife și comerț: Incertitudinea politică ridicată și amenințarea tarifelor globale rămân principalele riscuri pentru creșterea comerțului global în 2026.

Sensibilitatea la cursul de schimb: Zona Euro este deosebit de sensibilă la fluctuațiile cursului de schimb, având în vedere statutul său de regiune comercială globală importantă.

Tensiuni geopolitice: Tensiunile geopolitice crescânde au dus la o creștere bruscă a stocurilor de apărare ale UE, deși sectoarele sensibile la tarife continuă să înregistreze performanțe slabe. Traiectoria politicii monetare Ratele dobânzilor: Se preconizează că BCE va menține ratele dobânzilor neschimbate pe tot parcursul anului 2026 și, probabil, al anului 2027; piața estimează că o majorare completă de 25 de puncte de bază nu va avea loc până la începutul anului 2028. Abordare: Consiliul guvernatorilor menține o abordare dependentă de date, de la o reuniune la alta, păstrându-și opțiunea de a ajusta traiectoria viitoare a ratelor în cazul în care mediul se schimbă.

