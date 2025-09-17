Calendarul economic: Fed în centrul atenției(17.09.2025)

Calendarul economic de astăzi pare încărcat, dar pentru cea mai mare parte a pieței există de fapt un singur eveniment important – decizia Fed privind rata dobânzii. Piețele au anticipat în mare măsură o reducere de 25 de puncte de bază de câteva săptămâni, astfel încât atenția se va concentra astăzi pe conferința de presă a lui Jerome Powell, care va contura așteptările investitorilor cu privire la o relaxare monetară suplimentară în SUA. Interesant este că o reducere neașteptată de 50 de puncte de bază ar putea părea paradoxal de agresivă, mai ales dacă limbajul lui Powell sugerează o singură ajustare „preventivă” pentru a naviga într-un echilibru dificil sau în fața unor riscuri. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Fed nu va fi singura bancă centrală importantă astăzi, Banca Canadei anunță și ea în cursul după-amiezii decizia privind rata dobânzii, confruntându-se în prezent cu o inflație moderată și o piață a muncii neobișnuit de slabă. Volatilitatea redusă de pe piețele valutare și de acțiuni ar putea fi alimentată și de publicarea datelor privind inflația din Zona Euro și datele privind piața imobiliară din SUA. În ceea ce privește materiile prime, raportul EIA va avea probabil un impact semnificativ. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 09:00 ora României, Marea Britanie - Date privind inflația CPI pentru luna august: CPI (YoY): actual 3,8%; prognoză 3,8%; anterior 3,8%

CPI (MoM): actual 0,3%; prognoză 0,3%; anterior 0,1% 10:30 ora României, Zona euro – Discursul președintei BCE, Christine Lagarde 12:00 ora României, Zona Euro - Date privind inflația pentru luna august: CPI (YoY): previziune 2,1%; anterior 2,0%

CPI (MoM): previziune 0,2%; anterior 0,0%

CPI de bază (YoY): prognoză 2,3%; anterior 2,3%

CPI de bază (MoM): prognoză 0,3%; anterior -0,2%

HICP fără energie și alimente (YoY): prognoză 2,3%; anterior 2,4%

HICP fără energie și alimente (MoM): prognoză 0,3%; anterior -0,1% 15:30 ora României, SUA - Date privind locuințele și construcțiile pentru luna august: Locuințe începute (MoM): anterior 5,2%

Autorizații de construire (MoM): anterior -2,2% 15:30 ora României, Canada – Achiziții de titluri de valoare străine canadiene pentru luna iulie anterior 9,040 miliarde 16:45 ora României, Canada – Declarația BoC 16:45 ora României, Canada – Decizie privind rata dobânzii: prognoză 2,50%; anterior 2,75% 17:30 ora României, Canada – Conferință de presă BoC 17:30 ora României, SUA - Raportul EIA privind modificarea săptămânală a stocurilor de petrol și distilate: Stocuri de benzină: anterior 1,458 milioane

Stocuri de petrol pentru încălzire: anterior 0,266 milioane

Utilizarea săptămânală a rafinăriilor (QoQ): anterior 0,6%

Producția de țiței a rafinăriilor (QoQ): anterior -0,051 milioane

Importuri de țiței: anterior 0,668 milioane

Stocuri de țiței: prognoză 1,400 milioane; anterior 3,939 milioane

Producție de combustibil distilat: anterior -0,024 milioane

Stocuri săptămânale de distilat: anterior 4,715 milioane

Producție de benzină: anterior -0,285 milioane

Stocuri de țiței la Cushing: anterior -0,365 milioane 18:30 ora României, SUA - Date privind PIB-ul SUA: Atlanta FED Nowcast (Q3): previziune 3,4%; anterior 3,4% 20:00 ora României, Germania – Discursul președintelui Bundesbank, Joachim Nagel 21:00 ora României, SUA – Proiecții economice FOMC 21:00 ora României, SUA – Declarație FOMC 21:00 ora României, SUA – Decizie privind rata dobânzii pentru decembrie prognoză 4,25%; anterior 4,50% 21:30 ora României, SUA – Conferință de presă Jerome Powell

