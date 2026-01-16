Calendarul economic: Inflația în Europa și producția industrială din SUA în centrul atenției📌

Astăzi, piața se concentrează în principal pe datele privind inflația și producția industrială din principalele economii ale lumii. În Germania și Italia, sunt publicate cifrele finale privind inflația la consumatori, care ar putea oferi orientări pentru politica monetară din Zona Euro și ar putea modela așteptările investitorilor cu privire la Banca Centrală Europeană. În Statele Unite, atenția se îndreaptă către datele privind producția industrială și piața imobiliară, care oferă informații despre puterea economiei și potențialele presiuni inflaționiste. În plus, piața monitorizează activitatea din sectorul petrolier, care afectează atât prețurile materiilor prime, cât și sentimentul din sectorul energetic în general. Rezultatele acestor date ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului actual al pieței și asupra așteptărilor privind acțiunile marilor bănci centrale la nivel global. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 09:00 ora României, Germania – Inflația finală a consumatorilor (decembrie) CPI(MoM): real 0,0% (prognoză 0,0%, anterior -0,2%)

HICP(MoM): real 0,2% (prognoză 0,2%, anterior -0,5%)

CPI (YoY): real 1,8% (prognoză 1,8%, anterior 2,3%)

HICP (YoY): real 2,0% (prognoză 2,0%, anterior 2,6%) 11:00 ora României, Italia – Inflația finală a consumatorilor (decembrie) IPC (l/l): prognoză 0,2% (anterior -0,2%)

IPC (a/a): prognoză 1,2% (anterior 1,1%) 12:00 ora României, Marea Britanie – Discurs public al guvernatorului BoE, Andrew Bailey 15:00 ora României, Polonia – Indicatori ai inflației de bază pentru luna decembrie Inflația excluzând prețurile administrate (YoY): anterior 2%

Inflația excluzând prețurile cele mai volatile (YoY): anterior 3,1%

Inflația excluzând alimentele și energia (YoY): prognoză 2,8%, anterior 2,7%

Media trunchiată 15% (YoY): anterior 2,4% 15:00 ora României, Polonia – Procesul-verbal al reuniunii Consiliului de politică monetară (decembrie) 15:15 ora României, Canada – Locuințe noi construite pentru luna decembrie Prognoză 255.000 (anterior 254.100) 16:15 ora României, SUA – Producția industrială pentru luna decembrie Producția industrială (MoM): previziune 0,1% (anterior 0,2%)

Utilizarea capacității: prognoză 76% (anterior 76%)

Producția industrială (YoY): anterior 2,5% 17:00 ora României, SUA – Indicele pieței imobiliare NAHB pentru luna ianuarie Prognoză 40 (anterior 39) 17:30 ora României, Australia – Indicele economic principal al Conference Board pentru luna noiembrie Anterior 0,3% 18:00 ora României, SUA – Discursul doamnei Michelle Bowman, membră a consiliului Fed 20:00 ora României, SUA – raportul săptămânal privind numărul platformelor petroliere Prognoză 407 (anterior 409) 22:30 ora României, SUA – Discursul lui Philip Jefferson, membru al consiliului Fed Rapoarte privind profiturile corporative - în presesiune PNC Financial Services Group

M&T Bank Corporation

State Street Corporation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."