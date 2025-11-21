Calendarul economic: O zi plină de date importante și discursuri ale factorilor de decizie (21.11.2025)

Ziua de astăzi se anunță a fi una extrem de aglomerată pentru piețele financiare, cu un calendar economic plin de publicații și evenimente importante. Piețele vor primi date preliminare din partea celor mai importante economii europene, inclusiv datele PMI pentru sectorul manufacturier și cel al serviciilor, care vor indica ritmul activității economice din regiune. În Statele Unite, vor fi publicate și informații importante, inclusiv raportul Universității din Michigan privind încrederea consumatorilor. În plus, discursurile factorilor de decizie cheie, inclusiv ale reprezentanților Fed, BCE și SNB, ar putea avea un impact semnificativ asupra piețelor valutare și bursiere. Este o zi în care fiecare indicator și fiecare declarație ar putea declanșa reacții pe piață, fiind esențial să urmăriți îndeaproape evenimentele. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 09:00 ora României, Marea Britanie - raportul privind vânzările cu amaănuntul pntru luna octombrie MoM: real –1,1%; prognoză 0,0%; anterior 0,7%

YoY: real 0,2%; anterior 1% 09:45 ora României, Franța - indicele de încredere a întreprinderilor pentru luna noiembrie: prognoză 100; anterior 101 10:00 ora României, Zona euro - Discursul lui Luis de Guindos, BCE 10:15 ora României, Franța - datele preliminare PMI pentru luna noiembrie: Sectorul manufacturier: prognoză 49; anterior 48,8

Sectorul serviciilor: prognoză 48,5; anterior 48 10:30 ora României, Germania - datele preliminare PMI pentru luna noiembrie: Sectorul manufacturier: prognoză 49,8; anterior 49,6

Sectorul serviciilor: prognoză 54; anterior 54,6 10:30 ora României, Zona euro - Discursul președintei BCE, Christine Lagarde 11:00 ora României, Polonia - indicatorul privind sentimentul economic pentru luna noiembrie 11:00 ora României, Zona euro - datele preliminare PMI pentru luna noiembrie: Sectorul manufacturier: prognoză 50,1; anterior 50

Sectorul serviciilor: prognoză 52,9; anterior 53 11:30 ora României, Marea Britanie - datele preliminare PMI pentru luna noiembrie: Sectorul manufacturier: prognoză 49,3; anterior 49,7

Sectorul serviciilor: prognoză 52; anterior 52,3 14:30 ora României, SUA - discurs al președintelui Fed New York, John Williams 14:40 ora României, Elveția - discurs președintelui SNB, Martin Schlegel 15:00 ora României, Germania - discursul președintelui Bundesbank, Joachim Nagel 15:30 ora României, Canada - vânzări cu amănuntul pentru luna septembrie: MoM: prognoză –0,7%; anterior 1%

Excluzând autovehiculele(MoM): prognoză –0,6%; anterior 0,7%

Indicele prețurilor locuințelor noi (MoM): prognoză 0,0%; anterior –0,2% 15:30 ora României, SUA - discursul lui Michael S. Barr, Fed 15:45 ora României, SUA - discursul Philip Jefferson, Fed 16:00 ora României, SUA - discursul președintelui Fed Dallas, Lorie Logan 16:45 ora României, SUA - datele preliminare PMI pentru luna noiembrie: Sectorul manufacturier: prognoză 52; anterior 52,5

Sectorul serviciilor: prognoză 54,6; anterior 54,8 17:00 ora României, SUA - Raportul Universității din Michigan pentru luna noiembrie: Indicele de încredere a consumatorilor: prognoză 50,3 (anterior 53,6)

Așteptări privind inflația pe un an: prognoză 4,7; anterior 4,6

Așteptări privind inflația pe 5 ani: prognoză 3,6; anterior 3,9 20:00 ora României, SUA - Număr de platforme de foraj : prognoză 418; anterior 417

