Calendarul economic: Piețele se concentrează pe datele din Germania și pe declarațiile reprezentanților băncilor centrale

Ședința de joi se anunță a fi relativ încărcată, atât din punct de vedere al datelor macroeconomice, cât și al discursurilor oficialilor băncilor centrale. Investitorii se vor concentra în principal pe datele industriale și comerciale din Europa, pe deciziile privind rata dobânzii din Suedia și Norvegia, precum și pe numeroasele declarații ale reprezentanților BCE și Fed. Datele industriale solide din Germania atrag o atenție deosebită, deoarece ar putea contribui la îmbunătățirea încrederii în economia europeană. Mai târziu în cursul zilei, atenția pieței se va îndrepta către SUA, unde datele privind piața muncii și declarațiile oficialilor Rezervei Federale vor fi esențiale. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 09:00 ora României, Germania - Comenzi industriale s.a. pentru luna martie (MoM) : actual 5% (prognoză 1%; anterior 1,4%) 09:00 ora României, Germania - Comenzi industriale w.d.a. pentru luna martie (YoY) : actual 6,3% (anterior 3,5%) 09:30 ora României, Ungaria - Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier pentru luna martie (YoY) : anterior 3,8% 09:45 ora României, Franța - Balanța comercială ajustată sezonier pentru luna martie (EUR) : prognoză -5,6 miliarde; anterior -5,78 miliarde 10:00 ora României, Elveția - Rata șomajului n.s.a. pentru luna aprilie: anterior 3,1% 10:00 ora României, Elveția - Rata șomajului s.a. pentru luna aprilie: prognoză 3%; anterior 3% 10:00 ora României, Republica Cehă : Balanța comercială pentru luna martie (CZK) : prognoză 19,8 mld; anterior 19,3 mld 10:00 ora României, Republica Cehă - Producția industrială pentru luna martie (YoY) : prognoză 1,9%; anterior 1,3% 10:00 ora României, Slovacia - Balanța comercială pentru luna martie (EUR): anterior 321,6 milioane 09:00 ora României, Slovacia - Vânzări cu amănuntul pentru luna martie (YoY): anterior -2,5% 10:00 ora României, Zona euro - Discursul lui Luis de Guindos, membru al Comitetului executiv al BCE 10:30 ora României, Suedia - Decizie privind rata dobânzii: prognoză 1,75%; anterior 1,75% 11:00 ora României, Norvegia - Decizie privind rata dobânzii: prognoză 4,00%; anterior 4,00% 12:00 ora României, Zona euro - Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier pentru luna martie (MoM): prognoză -0,3%; anterior -0,2% 12:00 ora României, Zona euro - Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier pentru luna martie (YoY): prognoză 0,9%; anterior 1,7% 14:30 ora României, SUA - Raportul Challenger privind reducerile de locuri de muncă pentru luna aprilie: anterior 60,62K 15:30 ora României, SUA - Costuri unitare preliminare ale forței de muncă pentru Q1 (QoQ): prognoză 2,6%; anterior 4,4% 15:30 ora României, SUA - Productivitate preliminară pentru Q1 (QoQ): prognoză 1,1%;anterior 1,8% 15:30 ora României, Chile - Balanța comercială pentru luna aprilie (USD): anterior 3061 milioane 15:30 Republica Cehă - Decizia privind rata dobânzii a CNB: prognoză 3,50%; anterior 3,50% 15:30 ora României, SUA - Cereri inițiale de șomaj (WoW): prognoză 205.000; anterior 189.000 15:40 ora României, Zona euro - Discursul lui Philip R. Lane, membru al Comitetului executiv al BCE 16:00 ora României, Polonia - Discursul guvernatorului NBP, Adam Glapiński 17:00 ora României, SUA - Cheltuieli în construcții pentru luna februarie (MoM): anterior -0,3% 17:00 ora României, SUA - Cheltuieli în construcții pentru luna martie (MoM): prognoză 0,2% 17:30 ora României, SUA - Variația săptămânală a stocurilor de gaze naturale (WoW): anterior 79Bcf 20:00 ora României, Zona euro - Discursul doamnei Isabel Schnabel, membră a Comitetului executiv al BCE 21:05 ora României, SUA - Discursul doamnei Beth Hammack, președinte al Fed Cleveland 22:00 ora României, SUA - Creditul de consum pentru luna martie (USD): prognoză 12,5 miliarde; anterior 9,48 miliarde 22:30 ora României, SUA - Discursul lui John Williams, președinte al Fed New York

