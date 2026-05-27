NZD este cea mai puternică monedă după o surpriză de orientare hawkish din partea RBNZ 📄

RBNZ: menținere cu orientare hawkish RBNZ a luat o decizie pe care piața a interpretat-o ca o clasică „menținere cu orientare restrictivă”. Rata oficială a dobânzii (OCR) a fost menținută la 2,25%, dar numai după o rară împărțire a voturilor 3-3 în cadrul Comitetului de politică monetară. Guvernatorul Anna Breman, Karen Silk și Paul Conway au votat pentru menținerea ratelor neschimbate, în timp ce Carl Hansen, Hayley Gourley și Prasanna Gai au susținut o creștere imediată de 25 de puncte de bază, până la 2,50%. Votul decisiv al lui Breman a lăsat politica neschimbată, dar mesajul general a fost clar: faza de relaxare s-a încheiat, iar următoarea mișcare va fi una ascendentă. RBNZ a declarat în mod explicit că OCR va trebui să crească mai devreme și mai mult decât se aștepta banca încă în februarie. Un context macroeconomic mai dificil Contextul macroeconomic a devenit semnificativ mai complicat. Banca centrală se confruntă acum cu un șoc negativ al ofertei provenit din conflictul din Orientul Mijlociu — în principal prin prețuri mai mari la petrol, gaze și produse petrochimice — în timp ce cererea internă începe deja să slăbească. Se preconizează acum că inflația va atinge un nivel maxim de 4,3% în al treilea trimestru al anului 2026, iar revenirea la ținta de inflație de 2% nu este așteptată decât la jumătatea anului 2027. În același timp, indicatorii privind încrederea întreprinderilor și a consumatorilor, activitatea pieței imobiliare și planurile de angajare ale companiilor s-au deteriorat. În practică, acest lucru înseamnă că RBNZ se confruntă cu o combinație dificilă de factori: riscurile inflaționiste sunt în mod clar mai mari, mai ales dacă firmele și lucrătorii încep să trateze șocul energetic ca fiind permanent;

riscurile legate de creștere sunt în mod clar mai mici, deoarece costurile mai mari ale combustibilului reduc veniturile reale, marjele și consumul;

capacitatea neutilizată și șomajul ridicat ar trebui să limiteze parțial efectele de a doua rundă, dar nu suficient pentru ca banca să ignore riscul ca inflația să se consolideze. Implicații pentru investitori Concluzia principală pentru investitori este că decizia nu a fost una acomodativă, în ciuda menținerii ratelor neschimbate. Toți cei șase membri ai MPC au fost de acord că majorările de rate la următoarele ședințe vor fi probabil necesare pentru a preveni ca inflația pe termen scurt să alimenteze așteptările de inflație pe termen mediu. Traiectoria actualizată a ratei indică o poziție semnificativ mai restrictivă în viitor, iar comentariile pieței sugerează o probabilitate ridicată de majorări la ședințele din iulie, septembrie și octombrie. Reacția dolarului neozeelandez Dolarul neozeelandez a reacționat cu câștiguri. Piața s-a concentrat mai mult pe orientarea viitoare de tip „hawkish” decât pe menținerea ratei în sine. NZDUSD a crescut cu 0,70% spre zona de 0,5870 după publicarea deciziei. O astfel de reacție este logică: votul divizat, traiectoria mai ridicată a OCR și sugestia clară că majorările sunt probabile mai târziu în acest an susțin moneda prin așteptările privind diferențialele mai mari ale ratelor dobânzilor. În același timp, potențialul de creștere s-ar putea să nu fie unidirecțional. Aceeași declarație a subliniat, de asemenea, creșterea internă mai slabă, sentimentul economic fragil și riscurile la adresa activității, în timp ce RBNZ însăși a indicat volatilitatea ridicată a cursului de schimb NZD ponderat în funcție de comerț.

