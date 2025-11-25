Calendarul economic: Piețele se concentrează pe datele PPI și vânzările cu amănuntul din SUA (25.11.2025)

Sesiunea de marți se anunță interesantă atât în Europa, cât și în Statele Unite. Datele macroeconomice de astăzi includ, printre altele, datele preliminare privind PIB-ul Germaniei, inflația PPI în Suedia și SUA, vânzările cu amănuntul în Polonia și SUA, precum și indicii prețurilor imobiliare. Atenția se va îndrepta, de asemenea, spre discursurile membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și pe datele săptămânale privind stocurile de țiței din SUA. Cu toate acestea, atenția pieței se va concentra astăzi în principal pe datele PPI și vânzările cu amănuntul din SUA. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 09:00 ora României, Germania - Produsul intern brut (PIB) – date preliminare pentru trimestrul al treilea PIB s.a. (QoQ): real 0,0% (prognoză 0,0%; anterior -0,3%)

PIB n.s.a. (YoY): real 0,3% (prognoză 0,3%; anterior -0,2%) 09:00 ora României, Suedia - Inflația PPI pentru luna octombrie YoY): real 0,4% (anterior 0,5%) 09:45 ora României, Franța - Indicele de încredere a consumatorilor pentru luna noiembrie: prognoză 90; anterior 90 10:00 ora României, Polonia - Indicele de bunăstare BIEC pentru luna noiembrie: anterior 94,8 11:00 ora României, Polonia - Vânzări cu amănuntul pentru luna octombrie MoM: anterior -2,5%

YoY: prognoză 3,9%; anterior 6,6%

Vânzări cu amănuntul la prețuri constante (YoY): prognoză 3,7%; anterior 6,4% 11:00 ora României, Zona euro - discursul membrului Comitetului executiv al BCE, Piero Cipollone 15:00 ora României, Polonia - Masa monetară M3 pentru luna octombrie (YoY): prognoză 10,6%; anterior 11,1% 15:30 ora României, SUA - Indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna octombrie PPI (MoM): prognoză 0,3%; anterior -0,1%

Core PPI (MoM): prognoză 0,3%; anterior -0,1%

PPI (YoY): prognoză 2,7%; anterior 2,6%

Core PPI (YoY): prognoză 2,7%; anterior 2,8% 15:30 ora României, SUA - Vânzări cu amănuntul pentru luna octombrie MoM: prognoză 0,4%; anterior 0,6%

Vânzări cu amănuntul ex. autovehicule (MoM): prognoză 0,4%; anterior 0,7%

Vânzări cu amănuntul ex. autovehicule și combustibili (MoM): anterior 0,7%

Vânzări cu amănuntul (YoY): anterior 5% 16:00 ora României, SUA - Indicele prețurilor locuințelor S&P/Case-Shiller pentru luna septembrie 10 orașe (YoY): prognoză 1,9%; anterior 2,1%

20 orașe (YoY): prognoză 1,4%; anterior 1,6% Indicele prețurilor locuințelor FHFA (MoM): anterior 0,4% 16:00 ora României, Zona euro - discursul membrului Comitetului executiv al BCE, Piero Cipollone 17:00 ora României, SUA - Indicele Richmond Fed pentru luna noiembrie: prognoză -0,2; anterior -4 17:00 ora României, SUA - Indicele vânzărilor de locuințe în așteptare pentru luna octombrie (MoM): anterior 0,0% 17:00 ora României, SUA - Indicele de încredere a consumatorilor – Conference Board – pentru luna noiembrie: prognoză 93,5; anterior 94,6 17:00 ora României, SUA - Stocuri de bunuri nefinisate pentru luna august (MoM): prognoză 0,1%; anterior 0,2% 23:40 ora României,SUA - Raportul API privind Variația săptămânală a stocurilor de petrol Variația stocurilor de țiței: 4,4 milioane de barili

