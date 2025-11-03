Calendarul economic: Rapoartele PMI, ISM și ADP în această săptămână 📄

Atenția piețelor financiare se va îndrepta către rapoartele macroeconomice ale instituțiilor economice private, precum ISM, PMI și ADP, întrucât datele guvernului SUA rămân suspendate din cauza închiderii guvernului. Pe lângă aceste publicări, va fi interesant de urmărit declarațiile reprezentanților Fed, cu intervenții programate din partea lui Cook (luni), Bowman (marți) și Williams, Hammack și Paulson (joi). În plus, pentru investitorii care urmăresc piețele din afara SUA, vor fi anunțate și deciziile privind rata dobânzii ale Băncii Centrale a Australiei (marți) și Băncii Angliei (joi). Calendar săptămânal detaliat: Luni, 3 noiembrie Japonia - zi liberă

09:30 ora României, Elveția - inflația CPI pentru luna octombrie

10:15 ora României, Spania - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

10:45 ora României, Franța - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

10:55 ora României, Germania - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

11:00 ora României, Zona Euro - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

11:30 ora României, Marea Britanie - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

16:45 ora României, SUA, indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

17:00 ora României, SUA, Indicele ISM privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

21:00 ora României, SUA, Discursul doamnei Lisa Cook, membru al FOMC Marți, 4 noiembrie 02:30 ora României, Japonia - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna octombrie

05:30 ora României, Australia - Decizia privind rata dobânzii

10:00 ora României, Zona euro - Discursul doamnei Christine Lagarde, președinta BCE

13:30 ora României, SUA - Discurscul doamnei Michelle Bowman, membru al FOMC

17:00 ora României, SUA - raportul JOLTS privind locurile de muncă disponibile pentru septembrie

23:40 ora României, SUA - raportul API privind stocurile de țiței Miercuri, 5 noiembrie 01:50 ora României, Japonia - procesul-verbal al ședinței BoJ

03:45 ora României, China - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

09:00 ora României, Germania - comenzi industriale pentru luna septembrie

10:15 ora României, Spania - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

08:55 ora României, Germania - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

11:00 ora României, Zona euro - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

11:30 ora României, Marea Britanie - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

15:15 ora României, SUA - Variația ocupării forței de muncă ADP pentru luna octombrie

16:00 ora României, Polonia - Decizia privind rata dobânzii

16:45 ora României, SUA - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna octombrie

17:00 ora României, SUA - Indicele ISM privind sectorul non-manufacturier pentru luna octombrie

17:30 ora României, SUA - raportul EIA privind modificarea stocurilor de țiței Joi, 6 noiembrie 09:00 ora României, Germania - producția industrială pentru luna septembrie

10:00 ora României, Spania - producția industrială pentru luna septembrie

14:00 ora României, Marea Britanie - decizia privind rata dobânzii

14:00 ora României, Marea Britanie - raportul Băncii Angliei privind inflația

17:30 ora României, SUA - Stocurile de gaze naturale (EIA)

18:00 ora României, SUA - Discursul lui Williams, membru al FOMC

19:00 ora României, SUA - Discursul doamnei Hammack, membru al FOMC

23:30 ora României, SUA - Discursul lui Paulson, membru al FOMC Vineri, 7 noiembrie 01:00 ora României, China - balanța comercială pentru luna septembrie

15:30 ora României, Canada - date privind ocuparea forței de muncă

17:00 ora României,SUA - indicele de încredere al Universității din Michigan Duminică, 9 noiembrie 03:30 ora României, China - inflația CPI pentru luna septembrie

03:30 ora României, China - inflația PPI pentru luna septembrie

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."