Calendarul economic: Salarizarea din sectorul non-agricol american și comenzile industriale din Germania

Ultima zi a acestei săptămâni va fi una dintre cele mai importante din calendarul macroeconomic, în principal datorită publicării datelor privind piața muncii din SUA. Raportul privind ocuparea forței de muncă NFP va fi crucial pentru piețele financiare, deoarece va modela așteptările privind deciziile viitoare ale Rezervei Federale. Dacă datele se vor dovedi sub previziuni, investitorii vor presupune o probabilitate mai mare de reducere a ratei dobânzii, ceea ce va slăbi dolarul, dar va susține în același timp indicii bursieri și aurul. În schimb, o valoare mai puternică va întări dolarul și va stimula randamentele obligațiunilor. Publicările europene vor atrage, de asemenea, atenția — în primul rând comenzile industriale din Germania și revizuirea datelor privind PIB-ul și vânzările cu amănuntul din Zona Euro. Aceste date vor fi esențiale pentru evaluarea stării economiei germane și a întregii Zone Euro, iar impactul lor asupra cursului de schimb al euro poate fi semnificativ. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La fel de importante vor fi datele din Canada privind piața muncii. Acestea pot afecta cursul de schimb al dolarului canadian (CAD), mai ales în contextul deciziei Băncii Canadei privind posibile reduceri ale ratei dobânzii în cursul anului. Acest lucru este deosebit de important în contextul deteriorării tot mai accentuate a stării economiei canadiene. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 09:00 ora României, Marea Britanie - Vânzări cu amănuntul de bază pentru luna iulie (MoM): prognoză +0,4%; anterior +0,6% 09:00 ora României, Germania - Comenzi industriale pentru luna iulie (MoM): prognoză –1,0%; anterior +1,6% 10:00 ora României, Elveția - Climatul de consum SECO pentru luna august prognoză –33; anterior –37 12:00 ora României, Zona euro - PIB-ul pentru Q2 (revizuire) (QoQ): prognoză +0,3% 15:30 ora României, SUA - raportul NFP pentru luna august Rata șomajului: p rognoză 4,3%; anterior 4,2%

Salarii în sectorul non-agricol: prognoză +75.000; anterior +73.000

Câștigul mediu orar: prognoză 0,3; anterior 0,3 15:30 ora României, Canada - Ocuparea forței de muncă pentru luna august prognoză +20.000 de locuri de muncă

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."