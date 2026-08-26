Calendarul economic 🗽 Wall Street în expectativă: datele PCE din SUA și rezultatele financiare ale Nvidia în centrul atenției

Calendarul de astăzi este relativ încărcat, principalele publicări fiind concentrate în după-amiaza, cu puțin înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street. Atenția se va îndrepta în principal către indicatorul de inflație preferat de Fed pentru luna iulie, alături de date recente privind veniturile și consumul gospodăriilor din SUA. Aceste publicări ar putea declanșa o creștere bruscă a volatilității pe perechea EURUSD și, încă o dată, pe piața obligațiunilor.

În același timp, Nvidia va „închide” simbolic sezonul rezultatelor financiare din SUA atunci când își va prezenta rezultatele pentru trimestrul fiscal al doilea din 2027, care corespunde celui de-al doilea trimestru calendaristic din 2026, după închiderea pieței americane de astăzi. Publicarea acestor rezultate va reprezenta unul dintre cele mai importante teste pentru raliul mai amplu din sectorul AI. Piața se așteaptă la venituri de aproximativ 93–95 miliarde de dolari, ceea ce implică o creștere de aproape 96% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce consensul privind câștigul pe acțiune (EPS) se situează la aproximativ 2,05–2,10 dolari.

Principalele aspecte de urmărit vor fi veniturile din centrele de date, ritmul de creștere al producției Blackwell și previziunile companiei pentru trimestrul următor. Investitorii vor monitoriza, de asemenea, cu atenție marjele brute, care s-au menținut la un nivel foarte ridicat, de 78%, în ultimele trimestre. O scădere evidentă ar putea indica o presiune concurențială în creștere sau o putere de stabilire a prețurilor mai slabă. Așteptările privind Nvidia sunt deja atât de ridicate, încât simpla îndeplinire a consensului ar putea să nu fie suficientă pentru a susține dinamica ascendentă a acțiunilor.

Conferința privind rezultatele financiare va fi la fel de importantă ca și cifrele principale, întrucât comentariile conducerii ar putea oferi indicii importante despre ritmul viitor al cheltuielilor hiperscalerilor și despre faptul dacă cererea de infrastructură de AI, precum și extinderea acesteia, continuă să crească suficient de rapid.

Calendar economic (ora României)

11:00 – Elveția: Indicele de așteptări ZEW, valoare anterioară: 10

14:00 – SUA: Cereri de credite ipotecare MBA, valoare anterioară: -0,4%

15:30 – SUA: Indicele prețurilor PCE anual, prognoză: 3,6%; valoare anterioară: 3,7%

15:30 – SUA: Indicele prețurilor PCE față de luna precedentă, prognoză: 0,1%; valoare anterioară: -0,1%

15:30 – SUA: Indicele prețurilor PCE de bază față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 3,3%; valoare anterioară: 3,3%

15:30 – SUA: Indicele prețurilor PCE de bază față de luna precedentă, prognoză: 0,2%; valoare anterioară: 0,1%

15:30 – SUA: PCE de bază, preliminară, prognoză: 3,4%; valoare anterioară: 3,4%

15:30 – SUA: Comenzi de bunuri durabile, valoare anterioară: 0,5%

15:30 – SUA: Comenzi de bunuri durabile (core), prognoză: 0,6%; valoare anterioară: 0,7%

15:30 GMT – SUA: Cheltuieli de consum lunare, prognoză: 0,1%; valoare anterioară: 0,3%

15:30 – SUA: Venituri personale lunare, prognoză: 0,2%; valoare anterioară: 0,2%

15:30 – SUA: Consumul personal real, lunar, prognoză: 0,0%; valoare anterioară: 0,4%

15:30 – SUA: PIB trimestrial, a doua estimare, valoare anterioară: 1,5%

15:30 – SUA: Indicele prețurilor PIB, prognoză: 6,2%; valoare anterioară: 6,2%

15:30 – SUA: Deflatorul PIB, dată preliminară, valoare anterioară: 6,3%

17:30 – SUA: Stocuri de țiței EIA, prognoză: +1,58 milioane de barili; valoare anterioară: +4,405 milioane

17:30 – SUA: Stocuri de benzină EIA, prognoză: -1,1 milioane de barili; valoare anterioară: +0,688 milioane

17:30 – SUA: Stocuri de distilați EIA, prognoză: -1,9 milioane de barili; valoare anterioară: -1,530 milioane

17:30 – SUA: Stocurile de țiței din Cushing, valoare anterioară: -1,314 milioane de barili

18:45 – SUA: Declarația lui Thomas Barkin, membru Fed

Nvidia: publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul fiscal al doilea din 2027 după închiderea pieței din SUA