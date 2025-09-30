Calendarul macroeconomic: O zi aglomerată la sfârșitul trimestrului în Europa

Astăzi este ultima zi a trimestrului, ceea ce sugerează o potențială creștere a volatilității pieței. Pe măsură ce se apropie sfârșitul lunii, se așteaptă o serie de publicări macroeconomice preliminare, datele fiind concentrate în Europa, deși și în SUA sunt așteptate cifre importante în cursul după-amiezii. Este de remarcat faptul că acestea ar putea fi unele dintre ultimele date din SUA pentru o perioadă, având în vedere riscul semnificativ de închidere a guvernului, ceea ce ar putea însemna că raportul crucial privind ocuparea forței de muncă NFP nu va fi publicat vineri. Datele deja publicate din Japonia au arătat o slăbiciune semnificativă atât în producția industrială, cât și în vânzările cu amănuntul, ceea ce este puțin probabil să susțină creșteri agresive ale ratei dobânzii de către Banca Japoniei (BoJ), în ciuda faptului că procesul-verbal al ședinței din septembrie indică un grup puternic care favorizează creșteri suplimentare către rata neutră. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În timpul sesiunii asiatice, au fost publicate mai multe date PMI din China, care au depășit în mare măsură așteptările, indicând un impact pozitiv al recentelor măsuri de stimulare. Doar indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru marile întreprinderi de stat a rămas ușor sub pragul de 50 de puncte. Separat, Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut ratele dobânzilor la 3,6%, în conformitate cu așteptările. AUDUSD continuă creșterile puternice înregistrate în ultimele sesiuni, comunicatul RBA menționând riscurile crescânde de inflație și un context economic solid. Calendarul macroeconomic detalizat al zilei 09:00 ora României, Marea Britanie - PIB final pentru Q2 (YoY). Prognoză: 1,2%; Anterior: 1,3%

09:00 ora României, Germania - Vânzări cu amănuntul pentru luna august s.a. (MoM). Prognoză: 0,5%; Anterior: -1,5%

09:45 ora României, Franța - Inflația IPC pentru luna septembrie (YoY). Prognoză: 1,3%; Anterior: 0,9%

10:00 ora României, Elveția - Barometrul economic KOF pentru luna septembrie. Prognoză: 97,1; Anterior: 97,4

10:55 ora României, Germania - Rata șomajului pentru luna septembrie. Prognoză: 6,3%; Anterior: 6,3%

11:00 ora României, Polonia - Inflația CPI pentru luna septembrie (YoY). Prognoză: 3,0%; Anterior: 2,9%

12:30 ora României, Zona Euro - Discursul președintei BCE , Christine Lagarde

15:00 ora României, Germania - Inflația CPI pentru luna septembrie (YoY). Prognoză: 2,3%; Anterior: 2,2%

16:00 ora României, SUA - Indicele prețurilor locuințelor pentru luna iulie (MoM). Prognoză: 0,0%; Anterior: -0,2%

16:45 ora României, SUA - Indicele PMI Chicago. Prognoză: 43,1; Anterior: 41,5 17:00 ora României, SUA - Indicele de încredere a consumatorilor Conference Board pentru luna septembrie. Prognoză: 96; Anterior: 97,4

