Calendarul economic: Indicele PCE din SUA în centrul atenției!

Ziua de astăzi se anunță a fi deosebit de interesantă pentru investitori și analiștii de piață. Evenimentul principal al zilei este publicarea datelor PCE din ianuarie în SUA, care măsoară cheltuielile de consum personale ale americanilor. Acesta este indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru măsurarea inflației și joacă un rol crucial în orientarea deciziilor privind rata dobânzii. În plus, piețele vor urmări cu atenție o serie de date macroeconomice din Europa și Asia, inclusiv PIB-ul, producția industrială, inflația și cifrele privind ocuparea forței de muncă. Aceste evenimente pot avea un impact semnificativ asupra sentimentului investitorilor, evaluărilor valutare și piețelor de acțiuni și mărfuri. Calendarul macroeconomic al zilei Marea Britanie - 09:00 ora României PIB ianuarie (MoM): anterior 0,2% (estimat 0,1%) PIB ianuarie (QoQ): anterior 0,3% (estimat 0,1%) PIB ianuarie (YoY): anterior 0,9% (estimat 0,7%) Producția industrială ianuarie (MoM): anterior 0,2% (estimat -0,9%) Producția manufacturieră ianuarie (MoM): anterior 0,2% (estimat -0,5%) Producția industrială ianuarie (YoY): anterior 0,6% (estimat 0,5%) Producția manufacturieră ianuarie (YoY): anterior 1,5% (estimat 0,5%) Balanța comercială ianuarie: anterior -22,1 miliarde GBP (estimat -22,72 miliarde) Așteptările privind inflația consumatorilor Q1: anterior 3,5%

Suedia - 09:00 ora României Rata șomajului februarie: anterior 8,6%

România - 09:00 ora României Inflația CPI (YoY) februarie: anterior 9,4% (estimat 9,6%) Producția industrială s.a. (MoM) ianuarie: anterior -0,5% (estimat 0,8%)

Ungaria - 09:30 ora României Producția industrială s.a. (MoM) ianuarie: anterior 1,5% (estimat 1%) Producția industrială n.s.a. (YoY) ianuarie: anterior -2,5% (estimat 1,8%) Producția industrială w.d.a. (YoY) Ianuarie: anterior 0,3% (estimat -1%)

Franța - 09:45 ora României Inflația CPI (MoM) februarie: anterior 0,7% (estimat -0,3%) Inflația HICP (MoM) februarie: anterior 0,8% (estimat -0,4%) Inflația CPI (YoY) februarie: anterior 1% (estimat 0,3%) Inflația HICP (YoY) februarie: anterior 1,1% (estimat 0,4%)

Slovacia 10:00 ora României Inflația CPI (MoM) februarie: anterior 0,1% (estimat 1,8%) Inflația CPI (YoY) februarie: anterior 3,7% (estimat 4%)

Spania - 10:00 ora României Inflația CPI (MoM) februarie: anterior 0,4% (estimat -0,4%) Inflația HICP (MoM) februarie: anterior 0,4% (estimat -0,8%) Inflația CPI (YoY) februarie: anterior 2,3% (estimat 2,3%) Inflația HICP (YoY) februarie: anterior 2,5% (estimat 2,4%)

Polonia - 11;00 ora României Inflația CPI (MoM) februarie: anterior 0,3% (estimat 0,6%) Inflația CPI (YoY) februarie: anterior 2,1% (estimat 2,2%)

Italia - 11:00 ora României Producția industrială ianuarie (MoM): anterior 0,3% (estimat -0,4%)

Zona euro - 12:00 ora României Producția industrială s.a. (MoM) ianuarie: anterior 0,6% (estimat -1,4%) Producția industrială w.d.a. (YoY) ianuarie: anterior 1,4% (estimat 1,2%)

Canada - 14:30 ora României Rata șomajului februarie: anterior 6,6% (estimat 6,5%) Variația ocupării forței de muncă februarie: anterior 10,5k (estimat -24,8k) Variația ocupării forței de muncă cu normă întreagă: anterior 44,9k Variația ocupării forței de muncă cu normă parțială: anterior -69,7k Vânzări de bunuri (MoM) ianuarie: anterior -3,2% (estimat 0,6%) Utilizarea capacității Q4: anterior 78,5%

SUA - 14:30 ora României Cheltuieli personale (MoM) ianuarie: anterior 0,3% (estimat 0,4%) PCE de bază (MoM) ianuarie: anterior 0,4% (estimat 0,4%) PCE (MoM) ianuarie: anterior 0,3% (estimat 0,4%) PCE de bază (YoY) ianuarie: anterior 3,1% (estimat 3%) PCE (YoY) ianuarie: anterior 2,9% (estimat 2,9%) PIB revizuit Q4 (YoY): anterior 1,4% (estimat 4,4%) Consumul privat revizuit Q4: anterior 2,4% (estimat 3,5%) Deflatorul PIB revizuit (QoQ): anterior 3,7% PCE Core revizuit (QoQ): anterior 2,7% (estimat 2,9%) Venitul personal (MoM) ianuarie: anterior 0,4% (estimat 0,3%) Comenzi de bunuri durabile (preliminar) ianuarie: anterior 1,1% (estimat -1,4%) Comenzi de bunuri de capital non-apărare (preliminar) ianuarie: anterior 0,5% (estimat 1%)

SUA – 16:00 ora României Indicele preliminar privind încrederea consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan pentru luna martie: anterior 55 (estimat 56,6) Așteptări privind inflația pe termen scurt și lung: anterior 3,4% / 3,3% Raportul JOLTS privind locurile de muncă disponibile pentru luna ianuarie: anterior 6,7 milioane (estimat 6,542 milioane)

SUA – 19:00 ora României Număr de platforme petroliere (săptămânal): anterior 412 (estimat 411)



