Canada ripostează împotriva SUA cu tarife de 50%! Cursul USDCAD pierde câștigurile!

Cursul de schimb USDCAD își pierde câștigurile înregistrate astăzi, ca răspuns la măsurile de retorsiune comercială ale Canadei. La doar o zi după ce SUA au anunțat tarife de 50%, Canada a anunțat o serie de taxe „dolar cu dolar”, adaptând amploarea sarcinii la „factura de 20 de miliarde de dolari” emisă de SUA. De ce impune Canada tarife de retorsiune? Decizia a venit după ce negocierile cu SUA privind acordul comercial nord-american USMCA s-au soldat cu un eșec. Președintele Trump a acuzat Canada că profită de pe urma SUA și că „se bucură de privilegiile statutului de stat fără a dori să se alăture SUA”, impunând ulterior tarife de 50% asupra mărfurilor în valoare totală de 20 de miliarde de dolari vecinului său. Prim-ministrul canadian Mark Carney a avertizat că această măsură nu va rămâne fără răspuns, iar piața nu a trebuit să aștepte mult pentru detalii concrete. Ministrul canadian al finanțelor, François-Philippe Champagne, a anunțat astăzi o serie de tarife de retorsiune cuprinse între 15% și 50% asupra unor mărfuri americane în valoare proporțională de 20 de miliarde de dolari. Canada vizează consumatorul american Potrivit unui raport Bloomberg, noile tarife vor viza peste 700 de produse americane, alese astfel încât să permită înlocuirea ușoară cu produse locale, fără a perturba obiceiurile consumatorilor. Printre aceste produse se numără fructele de mare, aparatele de bucătărie, aparatele de aer condiționat și mobilierul. Rata maximă de 50% se va aplica metalelor industriale (oțel și aluminiu), produselor lactate, cosmeticelor și bunurilor de agrement (console de jocuri video, crose de golf, undițe de pescuit). Astfel, industria grea și produsele de bază necesare în viața de zi cu zi se află în vizor, ceea ce ar putea afecta strategic consumatorii înaintea alegerilor intermediare din SUA. Analiză tehnică: USDCAD (interval zilnic) Cursul de schimb USDCAD a urmat astăzi scăderea prețurilor petrolului (OIL, albastru deschis, inversat), ceea ce a slăbit și mai mult dolarul canadian, legat de prețul materiilor prime. Cu toate acestea, măsurile de retorsiune comercială au inversat situația în favoarea CAD, echilibrând parțial potențialul de prejudiciu economic pentru ambele economii. Prețul s-a întors sub nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%, rămânând din nou aproape de media mobilă exponențială pe 10 zile (EMA10; galben). Indicele RSI se situează puțin deasupra zonei de supravânzare, limitând potențialul de apreciere al CAD. O nouă scădere a prețurilor petrolului ar trebui să fie principalul factor de volatilitate pentru această pereche, acum că piața a asimilat reluarea războiului comercial dintre cele două țări vecine. Minimul de săptămâna trecută, de lângă 1,3730, rămâne un nivel de suport cheie pentru pereche, în timp ce continuarea creșterilor va necesita o închidere peste EMA10. Sursa: xStation5

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