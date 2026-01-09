Ce ne spune cel mai recent raport NFP?

Interpretarea datelor de pe piața muncii americană devine o sarcină din ce în ce mai dificilă atât pentru analiști, cât și pentru investitori. Ultimele date nu fac excepție. Ce ne poate spune cel mai recent raport NFP? La prima vedere, raportul pare pozitiv și sugerează puterea pieței muncii din SUA la sfârșitul anului 2025. Cu toate acestea, analizând datele în sine, se pot pierde din vedere nuanțele și tendințele: Variația numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol (NFP) arată o creștere de 50.000, care s-a dovedit a fi sub așteptările pieței de 60.000 și reprezintă o scădere față de raportul anterior de 56.000. Acest raport nu este în mod inerent slab sau tragic, dar reprezintă o altă scădere a creșterii ocupării forței de muncă. Pentru comparație, datele NFP din ianuarie (decembrie) 2024 și 2023 au oscilat în jurul valorii de 200.000. Acest lucru indică o scădere anuală a ocupării forței de muncă în acest indicator de 70%. Aceste observații sunt confirmate în raportul BLS. Ocuparea forței de muncă a crescut cu 584.000 pe tot parcursul anului 2025 - cu toate acestea, în 2024, această creștere a fost de 2 milioane.

Revizuirile datelor sunt, de asemenea, semnificative. Datele pentru octombrie au fost revizuite în jos cu 68.000 de locuri de muncă, iar în noiembrie, cu 56.000. Acest lucru înseamnă că economia a adăugat cu peste 100.000 de locuri de muncă mai puțin decât credea piața în urmă cu o lună. De asemenea, indică o supraestimare constantă a valorilor ocupării forței de muncă în datele preliminare.

Majoritatea se concentrează pe indicatorul relativ simplu și universal al șomajului. Rata șomajului a scăzut în decembrie 2025 de la 4,5% la 4,4%, ceea ce ar trebui să indice o îmbunătățire a condițiilor de pe piața muncii. Această observație este corectă, dar trece cu vederea un detaliu important. BLS utilizează o serie de agregate ale șomajului, rata oficială a șomajului fiind agregatul „U-4”, care include șomerii și „lucrătorii descurajați”. Indicatorul „U-6”, o măsură mai largă care include persoanele forțate să lucreze cu jumătate de normă, a crescut la 8,7% în octombrie și rămâne la 8,4% în decembrie.

Adevărata „problemă majoră” a pieței muncii americane rămâne toate formele de muncă temporară, cunoscute sub numele de „economia gig”. Conform datelor, ocuparea forței de muncă de acest tip a crescut cu până la 980.000 în 2025. Cu toate acestea, această creștere nu este uniformă și, după cum se observă în raport, este concentrată aproape în întregime în a doua jumătate a anului 2025. Fenomenul muncii temporare explică, de asemenea, numărul relativ redus de cereri de indemnizații de șomaj. Sistemul de indemnizații de șomaj oferă un sprijin foarte redus, care este supus unei serii de cerințe formale care variază în funcție de reglementările statale. Drept urmare, multe persoane acceptă locuri de muncă temporare/cu jumătate de normă, ocolind complet sistemul ineficient/deficitar de sprijin pentru șomeri.

Datele care susțin teza unei piețe a muncii în strângere includ și cererile continue de indemnizații. Acestea au depășit din nou așteptările și au crescut la 1,19 milioane. Acest lucru, combinat cu scăderea cererilor inițiale de șomaj, înseamnă că persoanele care au reușit deja să se înscrie pentru indemnizații de șomaj rămân șomere pentru o perioadă mai lungă.

Datele care ridică cele mai multe îndoieli sunt cele privind ocuparea forței de muncă din sectorul privat. Creșterea în acest sector este de numai 37.000, comparativ cu cele 64.000 preconizate. Acest lucru ar însemna că, în ciuda închiderii guvernului și a concedierilor în masă ale funcționarilor, sectorul public a impulsionat piața muncii. Cu toate acestea, această suspiciune nu este confirmată de raportul BLS.

Este important de menționat că problema șomajului nu afectează în mod egal toate grupurile sociale. Dimpotrivă. Grupul cu cea mai mare rată a șomajului este cel al tinerilor, unde rata ajunge la 15,7% pentru adolescenți și 10,4% pentru cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.

Sectoarele cu cea mai mare creștere a ocupării forței de muncă în decembrie sunt comerțul cu amănuntul și gastronomia. Cu toate acestea, acest lucru nu indică o stare bună a acestor sectoare, deoarece ele sunt și industriile care au pierdut cele mai multe locuri de muncă nete pe bază anuală. Sectoarele îngrijirii și sănătății se pot lăuda cu o creștere mai sistematică. Având în vedere ansamblul datelor privind piața muncii din ultimul an, în special de la sfârșitul acestuia, se pot observa o serie de constatări pesimiste: Consensul dintre analiști și comentatori indică faptul că piața muncii rămâne relativ puternică, chiar dacă șomajul este cel mai ridicat din ultimii aproape 10 ani (cu excepția perioadei anormale a pandemiei de COVID).

Chiar și aceste estimări nu reflectă situația reală din cauza impactului muncii cu fracțiune de normă, care asigură venituri, dar nu permite autosuficiența.

Situația tinerilor pe piața muncii, de la proastă, devine dramatică.

Tendințele în materie de ocupare a forței de muncă reflectă îmbătrânirea populației din SUA. O parte din ce în ce mai mare a economiei este dedicată îngrijirii persoanelor vârstnice. În afară de investițiile în AI, contribuțiile recente la creșterea PIB-ului în SUA sunt ocupate din ce în ce mai mult de asistența medicală.

Traiectoria actuală a ratelor dobânzilor în SUA nu ține seama de situația reală a pieței muncii. Marja de manevră a FED devine din ce în ce mai limitată din cauza inițiativelor proinflacioniste ale administrației președintelui (cum ar fi tarifele) și a impactului inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

