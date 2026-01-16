Cel mai mare din clasa sa: Ce spun câștigurile BlackRock despre piață?

- Ce se ascunde în spatele câștigurilor puternice?
- Investițiile bancare indică direcția piețelor?
- Care sunt pericolele concentrării excesive a capitalului?
BlackRock, un gigant binecunoscut și uneori controversat în industria investițiilor și a gestionării activelor, și-a publicat rezultatele. Depășind așteptările deja optimiste ale investitorilor, evaluarea companiei s-a apropiat de maximele istorice.
Cu toate acestea, câștigurile BlackRock din 2025 reprezintă mai mult decât un final de an de succes pentru cel mai mare administrator de active din lume. Ele oferă un punct de referință pentru a înțelege cum se schimbă centrul de greutate al piețelor financiare și al economiei: unde se concentrează creșterea, ce determină performanța puternică și de ce o parte din ce în ce mai mare a economiei începe să funcționeze conform logicii clienților bogați, rather than the mass market.
BlackRock a încheiat anul cu active administrate care depășesc 14 trilioane de dolari. EPS pentru Q4 2025 a depășit cu 5% așteptările investitorilor, ajungând la 13,16 dolari, în timp ce veniturile au atins aproximativ 7 miliarde de dolari, față de așteptările de 6,75 miliarde de dolari.
Ceea ce ar putea fi, la prima vedere, un motiv de îngrijorare este scăderea cu peste 30% a veniturilor nete față de anul precedent. Totuși, acest lucru este mai degrabă un semn de creștere decât o deteriorare a indicatorilor operaționali. Compania beneficiază de boom-ul actual al fuziunilor și achizițiilor și a achiziționat ea însăși o serie de platforme și firme de investiții, ceea ce îmbunătățește perspectivele de creștere, dar exercită o presiune pe profitabilitate pe termen scurt.
BLK.US (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Ceea ce contează cel mai mult, însă, nu sunt cifrele în sine, ci compoziția lor. Intrările record de fonduri, creșterea rapidă a pieței de gestionare a averilor și extinderea ofertei destinate clienților individuali înstăriți arată că un model de afaceri bazat pe scară, date și acces la capital câștigă un avantaj cu care este practic imposibil să concurezi.
De remarcat în mod special este trecerea la produse cu marjă mai mare. Fondurile de credit private, infrastructura de tranzacționare și strategiile active vândute sub formă de fonduri permit BlackRock să scape parțial de presiunea de lungă durată de a reduce comisioanele în gestionarea pasivă.
Investițiile bancare depășesc banca comercială
Unde putem observa schimbarea sistemică în economie și piețe menționată mai sus? Atât Goldman Sachs, cât și Morgan Stanley au demonstrat o reziliență relativă în ultimele trimestre și, în unele domenii, o revenire clară. Investițiile bancare, gestionarea activelor și serviciile pentru clienții privați cu venituri ridicate au înregistrat performanțe mai bune decât banca tradițională de depozite și împrumuturi.
Contrastul cu băncile comerciale este izbitor. Marjele care până nu demult beneficiau de rate ale dobânzii ridicate încep să se reducă. În același timp, riscul de credit crește semnificativ în rândul clienților cu capacitate financiară redusă. Acești factori înseamnă că băncile axate pe clienții de pe piața de masă rămân în urmă.
Băncile de investiții operează într-o lume diferită. Veniturile lor depind mai mult de activitatea pieței, serviciile de consultanță, emisiunea de titluri de valoare și gestionarea averii. Clienții și instituțiile bogate beneficiază de „efectul de avere”: evaluările activelor cresc, marjele corporative cresc, iar ratele dobânzilor mai mici permit investiții din ce în ce mai mari și mai riscante
Top 6 (capitalizare bursieră) Companii de pe piețele de capital, randament mediu ~34% Sursa: xStation
Top 6 (capitalizare bursieră) companii de finanțare a consumatorilor, randament mediu ~28% Sursa: xStation5
Divergența rezultatelor între sectoare este o consecință a unei schimbări și concentrări din ce în ce mai extreme a resurselor în economie. O parte din ce în ce mai mare din activele financiare este deținută de un grup restrâns de entități și gospodării. Acest grup generează acum nu numai marea majoritate a cererii de investiții, ci și, din ce în ce mai mult, cererea de consum, lucru vizibil și în rezultatele companiilor din afara sectorului financiar.
Cursa pentru clienții înstăriți
Un exemplu clasic este cel al companiilor aeriene. Timp de ani de zile, acestea au concurat pe preț și volum; acum își schimbă din ce în ce mai mult modelul de afaceri către maximizarea veniturilor pe pasager. Segmentele premium, programele de loialitate și vânzarea de servicii auxiliare determină acum profitabilitatea întregii flote.
Totuși, nu toate sectoarele se pot adapta la această logică. Imobiliarele comerciale depind de activitatea economică reală și de cererea din partea întreprinderilor. Proprietarii de clădiri de birouri sunt blocați într-o capcană macroeconomică a muncii la distanță, a reducerilor fără precedent de personal și a delocalizării. Sectorul imobiliarelor comerciale rămâne o povară pentru multe bănci mai mici, ceea ce nu va face decât să adâncească decalajul dintre actorii din industrie.
Comerțul cu amănuntul cu marjă redusă are, de asemenea, puțin spațiu pentru a „selecta” clienții sau a crește prețurile fără a pierde volumul. În ciuda creșterii inflației – pe care sectorul a folosit-o pentru a crește nu numai profiturile, ci și marjele – aceste marje s-au dovedit a fi temporare. Astăzi, multe companii din acest sector întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în obținerea de rezultate.
Tocmai în aceste sectoare se manifestă cel mai rapid disonanța dintre datele macroeconomice bune și condițiile mai slabe din economia reală. Indicii financiari cresc, în timp ce o mare parte a afacerilor funcționează în condiții de stagnare sau recesiune.
Concentrarea capitalului și riscul sistemic
Acumularea structurală de capital duce la o concentrare care denaturează din ce în ce mai mult datele macroeconomice. Creșterea activelor financiare și a profiturilor instituțiilor care deservesc clienți bogați nu se traduce neapărat într-o creștere economică generalizată; de cele mai multe ori, produce tendința opusă. În același timp, concentrarea deciziilor de investiții în mâinile câtorva actori globali ridică riscurile sistemice la niveluri inacceptabile. Acest lucru este deosebit de important având în vedere rolul crescând al piețelor „private”, care controlează o parte din ce în ce mai mare din activele globale, au un profil de risc mult mai agresiv și, în același timp, nu sunt supuse supravegherii reglementare.
O piață cu două viteze
Rezultatele BlackRock și ale băncilor de investiții sunt acum un barometru al stării sistemului financiar și arată direcția în care se îndreaptă piața și economia. Partea bogată a societății și investitorii instituționali au concentrat capitalul într-o măsură care îi motivează să caute active din ce în ce mai exotice, crește toleranța la risc și distorsionează percepția riscului.
Companiile care nu doresc sau nu pot să se orienteze către servicii cu marjă ridicată pentru clienții înstăriți suferă de scăderea cererii și a investițiilor, creând o spirală care se autoalimentează. În același timp, datele distorsionate privind consumul și cererea în economie alimentează modele lipsite de nuanțe și determină factorii de decizie monetară să acționeze într-un mod din ce în ce mai deconectat de condițiile economice reale, amplificând riscul.
