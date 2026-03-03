Rezumatul zilei: Piețele capitulează sub influența evenimentelor din Golful Persic

Conflictul din Golful Persic se intensifică . Israelul, împreună cu Statele Unite, continuă atacurile cu rachete asupra Iranului în cadrul operațiunii „Epic Fury”. Ca răspuns, Iranul bombardează bazele militare americane din Orientul Mijlociu și amenință instalațiile petroliere din țările din Golf.

Președintele Donald Trump a descris operațiunea ca fiind satisfăcătoare și a declarat că acțiunile militare ar putea dura între patru și cinci săptămâni, adăugând că cele mai mari atacuri se vor desfășura în viitor.

Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz . Oficial, strâmtoarea rămâne deschisă, iar Statele Unite subliniază că Iranul nu are capacitatea reală de a o bloca. Cu toate acestea, navele evită să intre în Hormuz, crescând tensiunile pe piețele petroliere și perturbând logistica transportului de țiței.

Efectele conflictului din Golful Persic s-au extins și la Wall Street . Indicii majori din SUA au înregistrat pierderi semnificative. La momentul redactării acestui articol, S&P 500 a scăzut cu 1,1%, Nasdaq cu 1,2%, iar Dow Jones cu aproximativ 1%. La începutul sesiunii, pierderile au depășit 2%, deși o parte din vânzări au fost ulterior reduse.

Piețele europene au fost, de asemenea, afectate de valul de aversiune față de risc . Toți indicii majori au închis în scădere notabilă. FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu peste 2,7%, CAC 40 din Franța a scăzut cu aproape 3,5%, DAX din Germania a scăzut cu 3,6%, iar IBEX 35 din Spania a pierdut peste 4,5%.

Conform ultimelor rapoarte, Spania a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele sale militare pentru operațiuni împotriva Iranului. Ca răspuns, președintele SUA a anunțat suspendarea relațiilor comerciale cu Spania.

Pe piața valutară, dolarul american continuă să se aprecieze față de alte monede importante. Considerat un refugiu sigur, acesta atrage capital în contextul incertitudinii crescânde. În perioade ca aceasta, sentimentul „banii sunt regii” devine clar vizibil, deoarece piețele caută siguranță și lichiditate în dolar.

Conform celor mai recente date, inflația anuală în Zona Euro a accelerat la 1,9% în februarie, depășind așteptările pieței de 1,7% . Inflația HICP de bază a crescut, de asemenea, la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de prognoza de 2,2%), evidențiind presiunile persistente asupra prețurilor în economie. Pe bază lunară, HICP a crescut cu 0,7%, iar HICP de bază cu 0,8%, în timp ce piețele se așteptau la scăderi.

Metalele prețioase sunt supuse unei presiuni puternice. La momentul redactării acestui articol, aurul a scăzut cu aproape 4%, testând nivelul de 5.100 USD pe uncie. Argintul a scăzut cu aproape 7%, tranzacționându-se la aproximativ 83 USD pe uncie. Paladiul a scăzut cu 6,2% până la 1.650 USD pe uncie, în timp ce platina a pierdut peste 8,5%, situându-se în apropierea nivelului de 2.100 USD pe uncie.

Pe de altă parte, petrolul brut câștigă valoare ca răspuns la escaladarea conflictului. Contractele pentru petrolul Brent au crescut cu aproximativ 4% și testează nivelul de 80 USD pe baril, în timp ce petrolul WTI a crescut cu aproximativ 4,5%, ajungând la 74 USD pe baril. La vârful sesiunii de astăzi, câștigurile au depășit 5%.

Dacă conflictul se extinde și duce la întreruperi tangibile ale aprovizionării în regiune, prețurile petrolului ar putea depăși nivelul psihologic de 100 de dolari pe baril, intensificând și mai mult presiunile inflaționiste și crescând riscurile pentru creșterea economică globală.

Criptomonedele sunt, de asemenea, sub presiune. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1%, tranzacționându-se sub pragul de 69.000 de dolari. Ethereum are o performanță și mai slabă, scăzând cu peste 2,8% și alunecând sub nivelul de 2.000 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."