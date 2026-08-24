Cele două fețe ale rezultatelor din Europa: performanțe record în sectorul energetic și prăbușire a consumului discreționar

Aspecte esențiale Rezultate generale în creștere: Cu peste 80% dintre companiile din indicele Stoxx 600 care și-au publicat rezultatele, profiturile au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările cu 9,5%, depășind cu 4,8% estimările privind câștigul pe acțiune din consensul analiștilor.

Cu peste 80% dintre companiile din indicele Stoxx 600 care și-au publicat rezultatele, profiturile au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările cu 9,5%, depășind cu 4,8% estimările privind câștigul pe acțiune din consensul analiștilor. Sectoarele de top: Sectorul energetic conduce în ceea ce privește profiturile, cu o creștere a câștigurilor pe acțiune (BPA) de 124% și a veniturilor de 36%, urmat de sectorul imobiliar, care a înregistrat o creștere de 53% a BPA și de 26% a vânzărilor.

Sectorul energetic conduce în ceea ce privește profiturile, cu o creștere a câștigurilor pe acțiune (BPA) de 124% și a veniturilor de 36%, urmat de sectorul imobiliar, care a înregistrat o creștere de 53% a BPA și de 26% a vânzărilor. Presiune asupra consumului: Consumul discreționar a suferit o scădere de 24% a profiturilor sale din cauza impactului creșterii prețului petrolului asupra costurilor și marjelor sale, în ciuda faptului că vânzările sale au scăzut cu doar 1%.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Vorbim mereu despre sezonul de raportare a rezultatelor din Statele Unite și despre cât de solide au fost acestea în ultimele trimestre. Cu toate acestea, trebuie să vorbim și despre Europa și despre evoluția excelentă a cifrelor sale. Cum a decurs sezonul de raportare a rezultatelor în Europa? Rezultatele din Europa sunt bune Peste 80% dintre companiile din indicele Stoxx 600 și-au prezentat deja rezultatele, iar 73% dintre acestea au depășit estimările consensului analiștilor în ceea ce privește veniturile, iar 54% în ceea ce privește profiturile. Vânzările au crescut cu 9,5%, în timp ce profiturile au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, profitul pe acțiune fiind cu 4,8% peste estimările consensului. În cadrul acestor cifre, sectorul energetic, la fel ca în Statele Unite, a ocupat primul loc. Câștigul pe acțiune a crescut cu 124%, iar veniturile cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, nici sectorul imobiliar nu a rămas prea mult în urmă, înregistrând o creștere a câștigului pe acțiune de 53% și o creștere a vânzărilor de 26%. Desigur, sectorul bunurilor de consum discreționar a avut de suferit, înregistrând o prăbușire a profiturilor cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda faptului că vânzările s-au redus cu doar 1%. Observăm două segmente ale economiei care au resimțit în mod evident diferit creșterea prețurilor la petrol. Sectorul energetic și sectoarele conexe, alături de cel tehnologic, s-au bucurat de această situație. În timp ce segmentul cel mai strâns legat de consum a suferit o scădere a cererii și o creștere a costurilor care a dus la reducerea marjelor de profit.

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