Calendarul economic: Piața așteaptă rezultatele Nvidia și conferința de la Jackson Hole (24.08.2026)

Ne aflăm în pragul publicării a ceea ce ar putea fi cele mai așteptate rezultate trimestriale ale sezonului. Miercuri, Nvidia își va publica raportul pentru trimestrul al doilea. Acesta va reprezenta un test decisiv pentru rezistența întregii piețe bull, impulsionată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Investitorii vor analiza nu doar rezultatele financiare din ultimele trei luni, ci în primul rând previziunile privind cererea viitoare de cipuri de nouă generație. Orice abatere de la așteptările ridicate ale analiștilor va declanșa cu siguranță o volatilitate puternică a principalilor indici, în frunte cu S&P 500 și Nasdaq. Raportul va fi publicat după închiderea pieței din SUA. Cu câteva ore înainte, vor fi publicate datele privind inflația PCE pentru luna iulie din Statele Unite. Acest indicator este semnificativ întârziat față de indicele CPI, dar a fost preferat de-a lungul timpului de către membrii FOMC. Publicarea acestuia capătă, în mod firesc, o importanță deosebită în contextul recentei schimbări a evaluărilor. După recenta intervenție eșuată a lui Scott Bessent, probabilitatea implicită de piață privind o majorare a ratei dobânzii în toamnă a crescut. O majorare în septembrie este estimată la aproximativ 40%, iar una în octombrie la puțin peste 60%. Chiar mai important pentru evaluări ar trebui să fie simpozionul de la Jackson Hole, care se va desfășura de joi până sâmbătă. Vineri, în jurul orei 13:00 (ora Romaniei), președintele Warsh va urca pe podium. Se pare că lipsa unor orientări prospective nu este o opțiune. Piețele așteaptă claritate, iar absența acesteia ar putea spori presiunea deja semnificativă asupra dolarului american. Președintele Fed a anunțat că va trata simpozionul de la Jackson Hole ca pe un fel de tabula rasa. Întrebarea este cum intenționează să scrie pe această „tabula rasa”. Astăzi este o zi relativ liniștită. În centrul atenției noastre se vor afla vânzările cu amănuntul din Polonia pentru luna iulie (10:30 ora României). După publicarea recentă a datelor privind salariile, au crescut îngrijorările cu privire la apariția așa-numitelor efecte de a doua rundă – adică menținerea inflației la niveluri ridicate de către factori din partea cererii (legați de consum). Cu toate acestea, ne așteptăm la o scădere a indicatorului față de valoarea impresionantă din iunie (+6,2% a/a). 🌏 Publicații macroeconomice cheie Vineri Zona euro Indicatorii PMI din august pentru Zona Euro au depășit așteptările. Indicele pentru sectorul serviciilor s-a menținut la același nivel ca în iulie (51,7).

Indicele pentru sectorul manufacturier a accelerat până la 52,8, cel mai ridicat nivel din ultimele 51 de luni.

Indicele compozit a crescut la 52,1, cel mai ridicat nivel din ultimele 9 luni. Creșterea indicelui compozit se datorează în principal consolidării sectorului manufacturier (cel mai ridicat nivel din ultimele 51 de luni). Germania joacă un rol semnificativ în acest sens (indicele pentru sectorul manufacturier a atins 54,1, ceea ce înseamnă cel mai puternic ritm de creștere din ultimii ani).

Sectorul manufacturier german a fost susținut de cererea în creștere de echipamente tehnologice legate de inteligența artificială și de cheltuielile mai mari pentru apărare.

Și restul Zonei Euro se descurcă destul de bine. Se observă o creștere vizibilă a ocupării forței de muncă și o accelerare dinamică în sectorul serviciilor, pe fondul creșterii cheltuielilor din sectorul turismului.

O excepție o reprezintă Franța. Activitatea economică a înregistrat din nou o scădere. Ocuparea forței de muncă a scăzut, iar încrederea antreprenorilor și previziunile pentru viitor s-au deteriorat. Marea Britanie Datele din Marea Britanie au surprins, de asemenea, în sens pozitiv, în special în ceea ce privește sectorul serviciilor (52,8, maximul ultimelor 6 luni). Această creștere a fost determinată de condițiile meteorologice mai bune, de investițiile în tehnologie și de încrederea tot mai mare a clienților în piața internă. Indicele compozit a crescut la 52,5 puncte (de la 52,2 în iulie), ceea ce sugerează o creștere economică solidă în al treilea trimestru, de aproximativ 0,3%.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier a scăzut, conform așteptărilor, la 51,5 puncte (cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni). Acest lucru se datorează în principal faptului că întreprinderile au încetat să-și constituie stocuri în mod agresiv (ceea ce se făcea anterior din teama consecințelor războiului din Orientul Mijlociu).

Costurile operaționale au crescut cel mai rapid din ultimele patru luni, ca urmare a prețurilor mai mari la combustibil, transport și materii prime, precum și a creșterii costurilor forței de muncă.

Ocuparea forței de muncă în sectorul serviciilor este în scădere de 23 de luni consecutive – aceasta este cea mai lungă serie de acest gen din 1996. Companiile fac față costurilor pur și simplu prin a nu angaja personal nou pentru a-i înlocui pe cei care pleacă. SUA Datele PMI pentru Statele Unite au fost, probabil, cele mai surprinzătoare dintre toate. Activitatea economică a accelerat rapid în august, iar indicele compozit a atins cel mai înalt nivel din ultimele 52 de luni (56). Acest lucru sugerează o creștere economică în trimestrul al treilea la un ritm apropiat de 3,0% în termeni anualizați. Principalul motor a fost sectorul serviciilor – indicele pentru acest sector a sărit la 56,8 puncte (maximul ultimelor 20 de luni).

Indicatorul PMI din sectorul manufacturier a scăzut la 53,2 puncte (minim din ultimele 5 luni), iar subindicele producției industriale a înregistrat cel mai slab rezultat din ultimele 13 luni. Această încetinire, la fel ca în cazul Marii Britanii, este rezultatul acumulării mai lente a stocurilor de siguranță și al întârzierilor de livrare.

Piața muncii a înregistrat o revenire clară – ocuparea forței de muncă a crescut cel mai rapid de la începutul anului 2025. Angajatorii sunt mai dispuși să crească numărul de angajați datorită încrederii crescânde în economie și unui portofoliu mare de comenzi neîndeplinite.

Presiunea asupra prețurilor s-a atenuat – rata de creștere a prețurilor finale a încetinit până la cel mai scăzut nivel din noiembrie. Cu toate acestea, costurile de exploatare ale companiilor rămân ridicate din cauza prețurilor la energie, a tarifelor și a blocajelor din lanțurile de aprovizionare. 📆 Calendar macroeconomic Marți Germania: PIB pentru Q2 (revizuire) Ora: 09:00 Valoare inițială: 0,9% a/a

Germania: Indicele IFO al climatului de afaceri în luna august Ora: 11:00 Valoare anterioară: 86,6 Consens: 87,2

🗂️ Publicarea rezultatelor financiare Gorilla Technology ($GRRR.US) – înainte de deschiderea bursei

PDD Holdings ($PDD.US) – înainte de deschiderea bursei

Kandi Technologies ($KNDI.US) – înainte de deschiderea bursei

Anavex Life Sciences ($AVXL.US) – după închiderea bursei

Richtech Robotics ($RR.US) – după închiderea bursei

AMTD Digital ($HKD.US) – după închiderea bursei 3 piețe care merită atenție PETROL: Pe măsură ce prețurile petrolului au atins maxime locale la sfârșitul săptămânii trecute, apropiindu-se de nivelurile de acum o lună, pragul pentru creșteri ulterioare este ridicat. Investitorii așteaptă anunțurile lui Scott Bessent, care se preconizează că va anunța măsurile pe care SUA le vor lua pentru a exercita presiune economică asupra Iranului.

US100: Publicarea rezultatelor Nvidia, programată pentru miercuri, ar putea lăsa o amprentă clară asupra indicelui tehnologic mai larg. Va fi un test cheie pentru durabilitatea întregii piețe bull, impulsionată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Investitorii vor analiza nu doar rezultatele financiare din ultimele trei luni, ci în primul rând previziunile privind cererea viitoare de cipuri de nouă generație.

EURUSD: Săptămâna trecută, pentru prima dată din luna mai, perechea EURUSD a depășit nivelul de 1,17. O intervenție eșuată a Departamentului Trezoreriei nu a ajutat. În această săptămână așteptăm datele privind inflația PCE și discursul de vineri al președintelui Warsh.

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