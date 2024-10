CH50 cash extinde raliul ascendent 📈

­čĆŤ´ŞĆPBoC announces new real estate market stimulus measures Noua s─âpt─âm├ón─â ├«ncepe cu o continuare a sentimentului de cre╚Ötere ├«n China, pe fondul unui plan amplu de reducere a ratelor dob├ónzilor ╚Öi de punere ├«n aplicare a unor m─âsuri suplimentare pentru a contribui la stimularea economiei. Indicii de acolo ├«╚Öi extind c├ó╚Ötigurile solide, indicii Shanghai, printre al╚Ťii, tranzac╚Ťion├óndu-se cu 7% mai sus numai ast─âzi. Banca Popular─â a Chinei a anun╚Ťat la sf├ór╚Öitul s─âpt─âm├ónii c─â va instrui b─âncile s─â reduc─â ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente ├«nainte de 31 octombrie. ├Än plus, cele trei ora╚Öe mari, Guangzhou, Shanghai ╚Öi Shenzhen au anun╚Ťat facilit─â╚Ťi pentru cump─ârarea de locuin╚Ťe. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Starea de spirit este extrem de pozitiv─â ├«n acest moment, dar trebuie amintit c─â toate acestea se ├«nt├ómpl─â ├«nainte de s─ârb─âtoarea Zilei Na╚Ťionale. Ca urmare, pie╚Ťele chineze vor avea o pauz─â de o s─âpt─âm├ón─â ├«ncep├ónd de m├óine. Pie╚Ťele interne vor relua tranzac╚Ťiile abia pe 8 octombrie. Ca o contrabalansare a sentimentului bun din China, datele Caixin PMI au raport niveluri de 49,3 (anterior 50,4) pentru produc╚Ťie ╚Öi 50,3 (anterior 51,6) pentru servicii. De asemenea, merit─â men╚Ťionat faptul c─â sentimentul complet opus este observat ast─âzi ├«n Japonia, unde alegerea unui nou prim-ministru creeaz─â temeri c─â acesta va fi ├«nclinat s─â impun─â impozite mai mari pe corpora╚Ťii ╚Öi pe c├ó╚Ötigurile de capital pentru a ├«n─âspri condi╚Ťiile monetare ├«n Japonia.

Scara creșterilor observate pe CH50 cash este cea mai mare din iunie 2020 pe baza RSI. Sursa: xStation

