CME Group – beneficiarul volatilității pieței și al incertitudinii geopolitice? 📈

Acțiunile CME Group (CME.US) rămân printre principalii beneficiari ai volatilității ridicate a pieței din 2026, ceea ce se traduce direct în volume de tranzacționare și venituri din tranzacții mai mari. Operatorul bursier cu sediul în Chicago profită de contextul de incertitudine macroeconomică și geopolitică pentru a genera rezultate operaționale peste medie. În același timp, apar primele semne că dinamica creșterii ar putea atinge un vârf local, ceea ce începe să fie luat în calcul de o parte a pieței. CME a raportat volume record: volumul mediu zilnic (ADV) în martie a atins 41,1 milioane de contracte (+33% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce media pentru întregul primul trimestru a fost de 36,2 milioane (+22% față de aceeași perioadă a anului trecut), confirmând cererea puternică pentru instrumente de acoperire a riscului.

Activitatea a crescut în toate segmentele majore, inclusiv în cele ale ratelor dobânzilor, mărfurilor și contractelor cu titluri de stat americane, unde interesul deschis a atins niveluri record.

UBS și-a majorat prognoza privind EPS pentru primul trimestru al anului 2026 la 3,38 USD (față de 3,29 USD anterior și 3,16 USD conform consensului), indicând venituri mai mari din tranzacții, determinate de creșterea volumelor.

În același timp, UBS menține o evaluare neutră și un obiectiv de preț de 310 USD (aproximativ la nivelurile actuale), sugerând un potențial de creștere limitat la valorile actuale.

Banca observă că, deși volumele rămân ridicate, presiunea asupra prețurilor (inclusiv structurile de discount și mixul de produse) limitează parțial creșterea veniturilor.

UBS consideră că mediul actual este favorabil rezultatelor, dar că vârful de activitate ar putea fi deja în urma noastră, ceea ce implică comparații mai dificile în trimestrele următoare.

Ca urmare, UBS preferă companiile mai puțin dependente de dinamica determinată de volum, ceea ce stă la baza poziției sale prudente față de CME.

În ciuda acestui fapt, CME rămâne o acțiune cu un impuls puternic – acțiunile au crescut cu aproximativ 14% de la începutul anului, în ciuda faptului că S&P 500 a scăzut cu peste 10% și cu aproape 20% în ultimele șase luni.

Între timp, Raymond James menține o poziție mai pozitivă (Outperform), invocând slăbiciunea platformei concurente FMX ca factor favorabil pentru CME.

Incidentele operaționale rămân un factor negativ, inclusiv suspendarea temporară a tranzacționării pe piețele de metale și gaze, pe care compania o analizează încă. Acțiunile CME Group (CME.US, interval D1) CME Group rămâne un beneficiar de înaltă calitate al volatilității pieței, deși, potrivit UBS, potențialul de creștere suplimentar este limitat, deoarece condițiile operaționale favorabile au fost în mare parte luate în calcul. Compania beneficiază de volume record de tranzacționare cu titluri de stat americane, de activități agresive de acoperire a riscurilor în cadrul indicelui S&P 500 și de diversificarea activității, menținând în același timp o poziție aproape monopolistă pe mai multe piețe mari. Investitorii o consideră o acțiune defensivă, cu o afacere de înaltă calitate, un management puternic și o strategie care valorifică eficient incertitudinea pieței. Din perspectivă tehnică, tendința ascendentă pare intactă, deși acțiunea se poate confrunta cu o rezistență pe termen scurt — în special în jurul intervalului de 315–320 USD. Suportul cheie se situează în prezent în apropierea nivelului de 280 USD, unde se află media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie). Sursa: xStation5

