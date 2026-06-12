Wall Street își revine pe fondul scăderii prețurilor petrolului 📈 Acțiunile Adobe scad cu 8% după publicarea rezultatelor financiare

Contractele futures pe indicii americani continuă să avanseze, pe fondul așteptărilor investitorilor privind debutul bursier al SpaceX (SPCX.US), în timp ce prețurile petrolului au scăzut la minimele ultimelor luni, sub 90 de dolari pe baril, pe fondul așteptărilor crescânde că Statele Unite și Iranul se apropie de un acord provizoriu pentru a pune capăt conflictului. Indicatorii actuali sugerează că SpaceX ar putea deschide la aproximativ 165 de dolari pe acțiune, ceea ce ar implica o capitalizare de piață de peste 2 trilioane de dolari în prima zi de tranzacționare.

Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu aproape 0,9% după ce indicele a câștigat peste 3% în sesiunea anterioară. Piețele de acțiuni din Europa și Asia au prelungit, de asemenea, tendința de asumare a riscului până la sfârșitul săptămânii. Țițeiul Brent a scăzut cu 4% și se îndreaptă spre prima închidere sub 88 de dolari pe baril de la săptămâna de început a conflictului. Scăderea reflectă o reducere rapidă a primelor de risc geopolitice, pe măsură ce investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul o soluție diplomatică și redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Rapoartele sugerează că un acord-cadru ar putea fi semnat încă de duminică, oficialii iranieni indicând că negocierile sunt pe cale de a se încheia. Se pare că proiectul include 14 prevederi, printre care redeschiderea Strâmtorii Hormuz și o perioadă de negociere de 60 de zile privind problemele nucleare.

Pe Wall Street, ultima creștere a fost condusă din nou de acțiunile din sectorul semiconductorilor. Între timp, piețele obligațiunilor rămân stabile după mișcarea de joi de refugiu către active sigure, declanșată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Randamentele obligațiunilor europene scad, pe măsură ce scăderea prețurilor la energie reduce îngrijorările legate de inflație. Dolarul american se stabilizează după patru sesiuni consecutive de scăderi, aurul rămâne aproape de nivelurile recente, iar Bitcoin înregistrează câștiguri modeste.

US100 (M30)

Graficul sugerează că Nasdaq 100 a șters aproape complet scăderea de ieri, care a fost inițial determinată de avertismentul fostului președinte Trump cu privire la un potențial atac asupra Iranului. Trump și-a moderat ulterior aceste comentarii, deși a recunoscut recent că negocierile dintre oficialii americani și iranieni continuă să se confrunte cu anumite „fricțiuni”

Sursa: xStation 5

În ciuda evoluției slabe înregistrate de KLA Corp, sectorul semiconductorilor rămâne astăzi printre cele mai performante. Companiile din domeniul memoriilor, precum SanDisk, alături de Arm Holdings, înregistrează creșteri semnificative. Acțiunile din sectorul financiar și cele bancare au, de asemenea, performanțe superioare, în timp ce companiile din sectorul apărării se numără printre cele mai slabe.

Sursa: xStation 5

Adobe sub presiune în ciuda rezultatelor solide, investitorii concentrându-se pe încetinirea creșterii ARR

Acțiunile Adobe (NASDAQ: ADBE) rămân sub presiune în urma publicării rezultatelor financiare ale companiei pentru trimestrul fiscal al doilea din 2026. Deși Adobe a înregistrat venituri record, o creștere peste așteptări și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an, investitorii s-au concentrat pe două evoluții negative: așteptări mai slabe privind creșterea organică a ARR și schimbările continue la nivelul conducerii companiei. Ca urmare, acțiunile Adobe au scăzut cu aproximativ 7%, în timp ce mai multe firme importante de pe Wall Street au retrogradat acțiunile sau și-au redus țintele de preț.

La prima vedere, rezultatele financiare ale Adobe erau greu de criticat. Veniturile au atins un nivel record de 6,62 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de aproximativ 13% față de anul precedent. EPS non-GAAP s-a situat la 5,96 dolari, în timp ce fluxul de numerar operațional a totalizat 2,17 miliarde de dolari. ARR-ul total a atins aproximativ 27,1 miliarde de dolari, iar conducerea și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an. Cu toate acestea, investitorii au concluzionat că cele mai importante evoluții erau ascunse sub cifrele principale.

Principala preocupare a pieței este calitatea și sustenabilitatea creșterii viitoare. Adobe și-a redus previziunile privind creșterea organică a ARR-ului cu aproximativ 480–500 de milioane de dolari. Aproximativ jumătate din revizuire a fost atribuită inițiativelor de stabilire a prețurilor amânate, în timp ce cealaltă jumătate a reflectat accentul crescând al companiei pe o strategie freemium. ARR-ul net nou, excluzând achiziția Semrush, a ajuns la 560 de milioane de dolari, în scădere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Analiștii de la Wolfe Research au descris trimestrul ca fiind potențial „de schimbare a tezei”, argumentând că expansiunea legată de AI nu este încă suficient de mare pentru a compensa încetinirea din activitatea principală de abonamente a Adobe.

O altă problemă cheie este schimbarea strategică a Adobe către ofertele freemium. Conducerea acordă o prioritate din ce în ce mai mare achiziției și implicării utilizatorilor, în detrimentul monetizării pe termen scurt. Mai multe inițiative de stabilire a prețurilor planificate au fost amânate, ceea ce a stârnit îngrijorări că creșterea viitoare a veniturilor ar putea deveni mai dependentă de transformarea utilizatorilor gratuiți în clienți plătitori. Analiștii de la Piper Sandler și BMO au recunoscut că strategia ar putea extinde baza de utilizatori a Adobe, dar s-au întrebat dacă compania va fi capabilă să monetizeze eficient acești utilizatori într-un mediu din ce în ce mai competitiv.

Inteligența artificială rămâne unul dintre cele mai puternice domenii de creștere ale Adobe. ARR-ul bazat pe AI s-a triplat de la an la an, depășind 500 de milioane de dolari, ARR-ul Firefly a crescut cu 50% de la un trimestru la altul, iar numărul de utilizatori activi lunar pe Acrobat și Express a crescut de la 700 de milioane la 850 de milioane. Cu toate acestea, investitorii rămân sceptici, deoarece ARR-ul legat de AI reprezintă încă mai puțin de 2% din baza totală a veniturilor recurente ale Adobe. Deși rata de creștere este impresionantă, segmentul rămâne relativ mic în comparație cu activitatea generală a companiei.

Schimbările la nivel de conducere au amplificat și mai mult îngrijorările investitorilor. Directorul financiar Dan Durn va părăsi Adobe pe 15 iunie pentru a se alătura Marvell Technology, în timp ce compania caută simultan un succesor pentru CEO-ul Shantanu Narayen, care se așteaptă să treacă la rolul de președinte al consiliului de administrație. Pentru mulți investitori, momentul este problematic, deoarece Adobe încearcă să realizeze o tranziție strategică majoră centrată pe IA și produsele freemium. Analiștii Evercore au remarcat că sentimentul pieței ar putea avea dificultăți în a se îmbunătăți până când nu vor fi numiți un nou CEO și un nou director financiar și nu vor demonstra o execuție credibilă a strategiei pe termen lung a companiei.

În cele din urmă, vânzarea masivă actuală nu reflectă o deteriorare a performanței financiare. În schimb, investitorii par îngrijorați de faptul că Adobe ar putea sacrifica profitabilitatea pe termen scurt și creșterea ARR pentru a construi o bază mai mare de utilizatori gratuiti, în timp ce monetizarea AI rămâne prea mică pentru a compensa pe deplin încetinirea creșterii în activitatea tradițională de abonamente a companiei. Ca urmare, Wall Street se concentrează din ce în ce mai mult pe riscul de execuție, mai degrabă decât pe performanța operațională actuală a companiei

Sursa: xStation 5