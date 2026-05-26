Comentariu despre piața valutară: Și totuși, o escaladare? SUA atacă ținte din Iran!

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Încă o dată, piețele au trăit un scenariu clasic al emoțiilor bursiere: euforia de luni se ciocnește cu realitatea sobră de marți. Conflictul dintre SUA și Iran intră într-o nouă fază, investitorii reevaluându-și riscul în loc să mai calculeze profiturile cu care s-ar fi putut obișnui.

Paradoxul dolarului și revenirea geopolitică

Dolarul își face din nou treaba. Deși în ultimele săptămâni tot mai multe voci au anunțat sfârșitul iminent al conflictului, marți dimineață a adus o altă confirmare a unui principiu simplu al pieței: în vremuri de incertitudine, capitalul se întoarce la dolar ca acasă, cu o forță dublă. Euforia de luni, alimentată de știrile privind un viitor memorandum în 14 puncte între Washington și Teheran, a împins indicii europeni cu peste 2% în sus, iar contractele futures de pe Wall Street au înregistrat o creștere spectaculoasă, în ciuda închiderii pieței cu ocazia Zilei Memorialului. Cu toate acestea, încă din timpul nopții, CENTCOM a confirmat noi lovituri asupra bazelor de rachete și navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, iar ayatollahul Khamenei a răspuns cu o retorică plină de foc: el a asigurat că SUA nu vor mai avea un activ de refugiu în Orientul Mijlociu. Dolarul se apreciază față de majoritatea monedelor G10. Perechea EURUSD este cotată la 1,1631, ceea ce confirmă faptul că piața nu mai acceptă atât de ușor povestea unei păci iminente, așa cum s-a întâmplat în săptămânile precedente. Deși secretarul de stat Rubio afirmă că negocierile sunt finalizate în proporție de 90-95% și că discuțiile din Qatar se concentrează exclusiv pe „formularea adecvată” a acordului, el avertizează totodată că strâmtoarea va fi deschisă „oricum”, ceea ce sună mai puțin a diplomație și mai mult a ultimatum. Petrolul Brent a revenit la aproximativ 98 de dolari pe baril, iar WTI crește cu peste 2%, ajungând la aproximativ 92 de dolari.

Fed în sala de așteptare: între inflație și geopolitică

În timp ce Orientul Mijlociu dictează mișcările pe termen scurt ale pieței, atenția investitorilor este atrasă și de ceea ce ar putea sau ar fi forțată să facă Rezerva Federală în lunile următoare. La ședința din iunie (17 iunie), piața este aproape sigură că nu vor exista modificări: probabilitatea menținerii ratelor la nivelul actual de 350-375 puncte de bază este de până la 98,2%. Cu cât ne îndreptăm mai mult spre viitor, cu atât imaginea devine mai puțin clară. Cu toate acestea, ședința din decembrie este un adevărat nod gordian: probabilitatea menținerii ratelor la 350-375 este de 40,9%, dar 41,6% indică un nivel de 375-400 puncte de bază, iar 15,1% din piață estimează chiar o creștere la 400-425 puncte de bază. Cu alte cuvinte: piața a început să evalueze serios nu doar lipsa reducerilor, ci și posibilitatea reală de a crește ratele până la sfârșitul anului. Aceasta este o schimbare izbitoare de narativ, deoarece cu doar câteva luni în urmă consensul presupunea cel puțin două reduceri în 2026. Prima geopolitică a petrolului, care menține sistematic prețurile petrolului la niveluri ridicate, se traduce direct în previziunile privind inflația, iar Fed are mâinile strâns legate într-un context de creștere a prețurilor resurselor energetice.

Ce urmează pentru Orientul Mijlociu?

Întrebarea fundamentală pentru piețe nu mai este „va exista un acord?”, ci „ce înseamnă cu adevărat acest acord?”. Potrivit surselor diplomatice, un eventual memorandum reprezintă, de fapt, o prelungire a conflictului cu încă 60 de zile, cu o deschidere parțială condiționată a Strâmtorii Ormuz. Înainte de război, 125-140 de nave treceau prin strâmtoare în fiecare zi; astăzi sunt doar câteva zeci de unități, ceea ce înseamnă că aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și GNL rămâne blocat sau sever limitat. Chiar și o deschidere simbolică în termen de 30 de zile de la încheierea contractului nu va restabili imediat fluxul complet și nu va reduce imediat prima de risc geopolitic încorporată în prețurile petrolului. Indicii europeni deschid ședința de marți cu o corecție: contractele futures pe DAX sunt în scădere cu 0,5%. Dacă anunțul acordului are loc săptămâna aceasta, așa cum se așteaptă, dar conținutul său îi dezamăgește pe optimiști sau Khamenei reaprinde situația cu retorica sa ascuțită, reacția pieței ar putea fi dureros de violentă. În acest context, dolarul rămâne o monedă de care este dificil să te desparți și, chiar dacă acordul va fi semnat în cele din urmă, impactul său asupra cursului dolarului nu va depinde de contractul semnat, ci de amploarea mișcărilor pe care le vom observa în Strâmtoarea Ormuz în următoarele săptămâni.