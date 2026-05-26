Comentariu despre piața valutară: Și totuși, o escaladare? SUA atacă ținte din Iran!

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Încă o dată, piețele au trăit un scenariu clasic al emoțiilor bursiere: euforia de luni se ciocnește cu realitatea sobră de marți. Conflictul dintre SUA și Iran intră într-o nouă fază, investitorii reevaluându-și riscul în loc să mai calculeze profiturile cu care s-ar fi putut obișnui.
Paradoxul dolarului și revenirea geopolitică
Dolarul își face din nou treaba. Deși în ultimele săptămâni tot mai multe voci au anunțat sfârșitul iminent al conflictului, marți dimineață a adus o altă confirmare a unui principiu simplu al pieței: în vremuri de incertitudine, capitalul se întoarce la dolar ca acasă, cu o forță dublă. Euforia de luni, alimentată de știrile privind un viitor memorandum în 14 puncte între Washington și Teheran, a împins indicii europeni cu peste 2% în sus, iar contractele futures de pe Wall Street au înregistrat o creștere spectaculoasă, în ciuda închiderii pieței cu ocazia Zilei Memorialului. Cu toate acestea, încă din timpul nopții, CENTCOM a confirmat noi lovituri asupra bazelor de rachete și navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, iar ayatollahul Khamenei a răspuns cu o retorică plină de foc: el a asigurat că SUA nu vor mai avea un activ de refugiu în Orientul Mijlociu. Dolarul se apreciază față de majoritatea monedelor G10. Perechea EURUSD este cotată la 1,1631, ceea ce confirmă faptul că piața nu mai acceptă atât de ușor povestea unei păci iminente, așa cum s-a întâmplat în săptămânile precedente. Deși secretarul de stat Rubio afirmă că negocierile sunt finalizate în proporție de 90-95% și că discuțiile din Qatar se concentrează exclusiv pe „formularea adecvată” a acordului, el avertizează totodată că strâmtoarea va fi deschisă „oricum”, ceea ce sună mai puțin a diplomație și mai mult a ultimatum. Petrolul Brent a revenit la aproximativ 98 de dolari pe baril, iar WTI crește cu peste 2%, ajungând la aproximativ 92 de dolari.
Fed în sala de așteptare: între inflație și geopolitică
În timp ce Orientul Mijlociu dictează mișcările pe termen scurt ale pieței, atenția investitorilor este atrasă și de ceea ce ar putea sau ar fi forțată să facă Rezerva Federală în lunile următoare. La ședința din iunie (17 iunie), piața este aproape sigură că nu vor exista modificări: probabilitatea menținerii ratelor la nivelul actual de 350-375 puncte de bază este de până la 98,2%. Cu cât ne îndreptăm mai mult spre viitor, cu atât imaginea devine mai puțin clară. Cu toate acestea, ședința din decembrie este un adevărat nod gordian: probabilitatea menținerii ratelor la 350-375 este de 40,9%, dar 41,6% indică un nivel de 375-400 puncte de bază, iar 15,1% din piață estimează chiar o creștere la 400-425 puncte de bază. Cu alte cuvinte: piața a început să evalueze serios nu doar lipsa reducerilor, ci și posibilitatea reală de a crește ratele până la sfârșitul anului. Aceasta este o schimbare izbitoare de narativ, deoarece cu doar câteva luni în urmă consensul presupunea cel puțin două reduceri în 2026. Prima geopolitică a petrolului, care menține sistematic prețurile petrolului la niveluri ridicate, se traduce direct în previziunile privind inflația, iar Fed are mâinile strâns legate într-un context de creștere a prețurilor resurselor energetice.
Ce urmează pentru Orientul Mijlociu?
Întrebarea fundamentală pentru piețe nu mai este „va exista un acord?”, ci „ce înseamnă cu adevărat acest acord?”. Potrivit surselor diplomatice, un eventual memorandum reprezintă, de fapt, o prelungire a conflictului cu încă 60 de zile, cu o deschidere parțială condiționată a Strâmtorii Ormuz. Înainte de război, 125-140 de nave treceau prin strâmtoare în fiecare zi; astăzi sunt doar câteva zeci de unități, ceea ce înseamnă că aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și GNL rămâne blocat sau sever limitat. Chiar și o deschidere simbolică în termen de 30 de zile de la încheierea contractului nu va restabili imediat fluxul complet și nu va reduce imediat prima de risc geopolitic încorporată în prețurile petrolului. Indicii europeni deschid ședința de marți cu o corecție: contractele futures pe DAX sunt în scădere cu 0,5%. Dacă anunțul acordului are loc săptămâna aceasta, așa cum se așteaptă, dar conținutul său îi dezamăgește pe optimiști sau Khamenei reaprinde situația cu retorica sa ascuțită, reacția pieței ar putea fi dureros de violentă. În acest context, dolarul rămâne o monedă de care este dificil să te desparți și, chiar dacă acordul va fi semnat în cele din urmă, impactul său asupra cursului dolarului nu va depinde de contractul semnat, ci de amploarea mișcărilor pe care le vom observa în Strâmtoarea Ormuz în următoarele săptămâni.
Graficul zilei: OIL.WTI (19.05.2026)
Calendarul macroeconomic: Geopolitica în centrul atenției (26.05.2026)
Rezumatul dimineții: SUA lansează atacuri asupra Iranului – ce urmează privind negocierile? (25.05.2026)
Rezumatul zilei: Optimismul privind pacea generează o creștere puternică pe piețele globale
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."