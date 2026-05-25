Rezumatul zilei: Optimismul privind pacea generează o creștere puternică pe piețele globale

📈 Piețele bursiere Ședința de astăzi a fost marcată de o îmbunătățire semnificativă a încrederii investitorilor la nivel global , determinată de anticiparea unui scenariu de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și a unui potențial acord între SUA și Iran.

Din cauza unei zile de sărbătoare în SUA, piața spot de pe Wall Street a rămas închisă ; cu toate acestea, contractele futures au fost tranzacționate intens și au indicat foarte clar direcția sentimentului pieței.

Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu aproximativ 1% , în timp ce Nasdaq 100 a câștigat peste 1,3% , indicând o revenire a apetitului pentru risc și o îndepărtare clară de poziționarea defensivă observată cu doar câteva zile în urmă.

Creșteri semnificative au fost observate astăzi și pe piețele europene, unde piețele de pe Vechiul Continent au reacționat foarte puternic la îmbunătățirea sentimentului geopolitic: CAC 40 a câștigat peste 1,7% , DAX a crescut cu peste 2% , IBEX 35 a câștigat peste 2,2% , Euro Stoxx 50 a încheiat ziua cu aproape 1,9% .

Ședința de astăzi a arătat un lucru principal — piețele financiare cred cu tărie în posibilitatea reducerii tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu , deși rămâne deschisă întrebarea dacă investitorii nu au început să prețuiască prea repede succesul deplin al negocierilor, care rămân în continuare extrem de sensibile din punct de vedere politic. 🌍 Geopolitică Cel mai important catalizator al mișcărilor de astăzi a fost apariția unor noi știri privind negocierile de pace, inclusiv o declarație a secretarului de stat american Marco Rubio, care a afirmat că discuțiile cu Teheranul sunt finalizate în proporție de aproximativ 90–95% , iar cadrul unui potențial acord devine din ce în ce mai coerent.

Donald Trump s-a exprimat, de asemenea, optimist, subliniind că discuțiile se desfășoară într-o „atmosferă foarte bună” .

Potrivit unor surse apropiate Casei Albe, părțile sunt relativ aproape de semnarea unui memorandum cuprinzător privind cooperarea viitoare și stabilizarea regiunii , unele dintre cele mai problematice chestiuni urmând a fi amânate pentru o etapă ulterioară a negocierilor.

De asemenea, apar din ce în ce mai multe informații despre posibila implicare a Chinei în calitate de garant al viitorului acord , în cadrul căruia Beijingul ar acționa ca stabilizator și parte care supraveghează respectarea termenilor conveniți.

Investitorii încep să ia în calcul cu mai multă îndrăzneală scenariul unei normalizări treptate a situației geopolitice și al restabilirii parțiale a lichidității comerciale prin Strâmtoarea Hormuz , care rămâne unul dintre punctele-cheie ale transportului global de petrol.

Conform rapoartelor Nikkei, care citează o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, SUA și Iranul discută un plan de deschidere a Strâmtorii Hormuz la aproximativ 30 de zile după ce cele două țări vor ajunge la un acord pentru încetarea ostilităților.

Cu toate acestea, situația este complicată de rapoartele Axios – un înalt oficial american a sugerat că administrația Trump va sprijini escaladarea acțiunilor Israelului împotriva Hezbollah , ceea ce ar putea reprezenta un factor de risc semnificativ pentru procesul de pace în curs. 🛢️ Mărfuri și metale prețioase Piața mărfurilor a reacționat foarte puternic la informațiile primite – petrolul Brent a fost supus unei presiuni puternice din partea ofertei și, pe alocuri, a pierdut chiar și aproximativ 7% , scăzând la aproximativ 93–94 USD pe baril , din cauza prețurilor stabilite în scenariul unei normalizări parțiale a situației din jurul Strâmtorii Hormuz și a potențialei restabiliri a stabilității aprovizionării cu energie.

Sentimentul pozitiv a fost vizibil și pe piața metalelor prețioase, unde aurul a câștigat peste 1% , în timp ce argintul a crescut cu aproape 3% , arătând că investitorii își măresc în mod clar expunerea la active alternative pe fondul slăbirii dolarului și al îmbunătățirii apetitului pentru risc. 🪙 Criptomonede Sentimentul pozitiv a persistat și pe piața criptomonedelor, unde Bitcoin a crescut cu peste 1,3% și s-a apropiat de nivelul de 78.000 USD , în timp ce Ethereum a câștigat aproximativ 1,5%, tranzacționându-se în jurul valorii de 2.140 USD .

