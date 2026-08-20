Comentariu privind piața valutară: Dolarul în cădere liberă! Ce s-a întâmplat cu moneda de rezervă mondială?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Moneda americană s-a confruntat cu o presiune evidentă, devenind o victimă neașteptată a celor mai recente măsuri luate de Departamentul Trezoreriei SUA. Schimbările bruște în politica de gestionare a datoriei au provocat un val de incertitudine care ar putea determina direcția piețelor valutare pe termen lung.

Principalul catalizator al slăbiciunii dolarului de ieri a fost decizia surprinzătoare a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, de a dubla volumul obligațiunilor pe termen lung ale guvernului SUA. Mecanismul acestei operațiuni constă în răscumpărarea de pe piață a titlurilor de stat emise anterior, cu accent special pe cele cu scadențele cele mai lungi. O astfel de acțiune determină o scădere bruscă a randamentelor titlurilor de datorie pe întreaga curbă, ceea ce, pe de o parte, reduce costul finanțării pentru companii, susținând piața bursieră atât direct, cât și indirect. De ce? Pe lângă condițiile interne mai favorabile pentru companii, „peisajul” investițional în sine are o importanță deosebită în acest context, aspect care poate fi perfect surprins de un fragment din acest comentariu: „Timp de mulți ani, în special în a doua decadă a secolului XXI, randamentele obligațiunilor s-au menținut la niveluri scăzute (în jur de 3% pentru cele pe 30 de ani), nefiind o alternativă reală la piața bursieră. Acest fenomen a primit chiar și un nume specific – TINA, adică «nu există alternativă» (there is no alternative). În prezent, mulți investitori încep să se întrebe dacă merită să-și asume riscul de a investi pe piața bursieră, în condițiile în care guvernul SUA, cel mai sigur debitor din lume, oferă o rată de randament garantată de 5,3% pe o perioadă de 30 de ani. Încercarea de a reevalua atractivitatea investițională a acțiunilor americane ne încurajează automat să reevaluăm atractivitatea investițională a acțiunilor americane.

Aceste măsuri reduc drastic atractivitatea obligațiunilor americane ca alternativă de investiție sigură și profitabilă pentru capitalul global. Această măsură, menită teoretic să stabilizeze costurile crescânde de împrumut ale statului, a declanșat o reacție imediată din partea piețelor, iar indicele dolarului ponderat în funcție de comerț a scăzut la cel mai scăzut nivel din luna mai. Compararea evoluției indicelui dolarului cu randamentele obligațiunilor de stat pe 30 de ani din ultimele luni arată clar scăderea aproape sincronizată și rapidă a ambilor indicatori imediat după anunțarea deciziei de către administrație (rata dobânzii la obligațiunile pe 30 de ani a scăzut de la 5,3% la 5,19%). Acest impuls a declanșat o mișcare bruscă pe principalele perechi valutare, cursul de schimb EURUSD a urcat rapid spre nivelul de rezistență de la 1,17, intrând în zona de supracumpărare puternică. Sprijinul lichid pentru piața datoriei înseamnă, în practică, apariția unei cantități mai mari de monedă americană în circulație, ceea ce duce în mod natural la deprecierea acesteia. Pentru mulți participanți la piață, o astfel de măsură reprezintă un semnal că factorii de decizie de la Washington sunt gata să sacrifice puterea dolarului pentru a salva stabilitatea pieței obligațiunilor.

Peisajul macroeconomic în rapidă schimbare obligă fondurile mari să-și revizuiască în grabă strategiile. Dinamica actuală de pe piața contractelor indică o reducere drastică a pariurilor bullish pe moneda americană din partea fondurilor cu efect de levier, ceea ce se potrivește perfect cu scăderea progresivă a valorii dolarului în sine. Temerile că intervenția tactică a guvernului va submina credibilitatea Statelor Unite în lupta împotriva inflației îi determină pe investitori să caute active de refugiu mai sigure. În contextul unei prime de risc politic în creștere, beneficiarii naturali ai acestei situații sunt yenul japonez, francul elvețian și aurul, care înregistrează în prezent creșteri impresionante. Narativul pieței se îndreaptă în mod clar către o devalorizare pe termen lung a monedei americane, ceea ce ar putea, în timp, să inverseze tendințele fluxurilor globale de capital, mai ales dacă euforia din jurul pieței tehnologice americane și a inteligenței artificiale începe să-și piardă din avânt.

Privind în perspectivă, piețele trebuie să se pregătească pentru o perioadă de volatilitate crescută, punctul culminant al acesteia fiind viitorul simpozion de la Jackson Hole și publicarea indicelui de inflație PCE. Deși acest indicator este uneori considerat o simplă estimare, el rămâne un ghid fundamental pentru Rezerva Federală în elaborarea politicii monetare. Evaluările actuale sugerează că ultimele date, mai moderate, privind piața muncii au câștigat timp pentru comitet, amânând perspectiva unor noi majorări ale ratei dobânzii până în iarnă. Cu toate acestea, trebuie menținută vigilența, întrucât lichiditatea excesivă generată de Departamentul Trezoreriei ar putea, în cele din urmă, să oblige banca centrală să trateze ratele mai ridicate ca un instrument de echilibrare a acestor intervenții. Cheia pentru dolar va fi, așadar, următoarele discursuri ale reprezentanților Fed, de la care investitorii așteaptă acum o claritate maximă cu privire la toleranța față de slăbirea monedei și la presiunea fiscală în creștere.