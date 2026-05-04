Comentariu privind piața valutară: Va duce intervenția din Japonia la o apreciere a yenului?

Japonia a recurs din nou la intervenția valutară, la aproape doi ani de la operațiunea anterioară. Declanșatorul imediat a fost slăbiciunea excesivă a yenului, care a depășit nivelul de 160 în perechea USDJPY. Tensiunile din Orientul Mijlociu persistă, deși potențialul unui acord este evident. Deși riscurile persistă pe piețele de mărfuri și valutare, acestea nu s-au extins la piața bursieră, unde indicii americani ating maxime istorice, iar indicii asiatici înregistrează creșteri în tandem. Cea mai puternică mișcare a yenului a avut loc joi, 30 aprilie, sugerând achiziționarea a 5,4 trilioane de yeni pentru dolari americani. Perechea USDJPY a scăzut apoi de la aproximativ 160 la 155. Declarația Ministerului Finanțelor a indicat clar că speculatorii ar trebui să fie precauți în privința unor mișcări bruște suplimentare dacă decid să profite de situația actuală. Japonia se află în prezent în perioada Golden Week, în care mai multe zile de sărbătoare publică se suprapun la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, limitând lichiditatea pe piețe. Japonia a exploatat în repetate rânduri astfel de perioade pentru a obține o apreciere susținută a monedei naționale. Interesant este că am observat ulterior două valuri suplimentare de apreciere a yenului, sugerând intervenții suplimentare vineri, 1 mai, și luni, 4 mai. Cu toate acestea, acestea nu au fost la fel de spectaculoase ca cea de la sfârșitul lunii aprilie. Merită reținut faptul că sustenabilitatea tendinței care urmează intervențiilor depinde de acțiunile și comunicarea ulterioare ale Băncii Japoniei, precum și de situația financiară globală. Mișcările inițiale din martie, aprilie și mai 2024 nu au fost susținute, dar yenul s-a apreciat semnificativ după luna iulie. Acest lucru s-a datorat în primul rând unei schimbări în retorica Rezervei Federale, care a dus la o presiune de vânzare pe yen. Observăm din nou un număr semnificativ de poziții short deschise de speculatori pe contractele futures. Prin urmare, dacă ar exista un indiciu clar privind necesitatea unei majorări a ratei dobânzii în Japonia, iar Fed ar anunța că este pregătită să reducă ratele la mijlocul lunii mai, ar exista o șansă de consolidare pe termen lung a yenului. Cu toate acestea, chiar și cu modificări ale ratelor în ambele țări, divergența dintre politicile monetare va rămâne ridicată. Piețele financiare speră la o detensionare a relațiilor cu Iranul. Înainte de weekend, au existat amenințări cu noi acțiuni militare, dar armistițiul rămâne în vigoare. Pe de altă parte, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Au fost făcute propuneri pentru a ghida navele neutre prin strâmtoare și Golful Oman, pentru a elibera navele blocate acolo de săptămâni întregi. Este posibil ca petrolierele să se îndrepte spre Statele Unite, care profită de situația actuală exportând cantități record de petrol și produse petroliere, în principal către Asia. Sentimentul pozitiv se datorează și sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA. Companiile din sectorul tehnologic și-au confirmat profitabilitatea impresionantă, deși rămân îndoieli cu privire la amploarea investițiilor în infrastructură. În această dimineață, observăm un dolar ușor mai puternic.

