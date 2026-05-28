Nasdaq crește pe fondul revenirii sectorului software 📈 Este oare departe de a se încheia raliul de pe Wall Street?

Wall Street se redresează astăzi pe fondul optimismului generat de rapoartele Axios privind finalizarea unui acord de pace între SUA și Iran, precum și de datele macroeconomice solide. Datele au contribuit la atenuarea îngrijorărilor legate de inflație, indicele PCE lunar situându-se ușor sub previziuni, la 0,4% față de 0,5% cât se aștepta, indicând totodată condiții fundamentale solide în economia generală.

Microsoft înregistrează creșteri după rapoartele privind lansarea de noi modele de AI, în timp ce sectorul software depășește performanțele sectorului semiconductorilor, unde nume precum Intel și Nvidia se află sub presiune. Companii precum ServiceNow, Oracle și NetApp se numără printre câștigătorii de astăzi.

Pe de altă parte, rapoartele Axios au fost deja negate în mod repetat de Teheran în trecut. De data aceasta, situația pare similară. La scurt timp după publicarea Axios, surse i24NEWS au indicat că negocierile conduse de Araghchi din Iran și de trimisul SUA Witkoff nu au reușit în cele din urmă să obțină aprobarea conducerii iraniene. Liderul spiritual al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu ar fi fost de acord să continue acordul.

Piețele, însă, nu și-au inversat câștigurile după aceste rapoarte. Raliul a continuat, susținut de diminuarea îngrijorărilor privind o potențială creștere a prețurilor petrolului și a inflației.

Contractul futures Nasdaq 100 a revenit peste 30.000 de puncte la aproximativ o oră după deschiderea sesiunii de tranzacționare din SUA și a șters rapid pierderile inițiale din prima parte a sesiunii. Suportul cheie se situează acum în jurul valorii de 29.700–29.900 de puncte, în timp ce zona principală de rezistență rămâne în apropierea valorii de 30.400 de puncte, în jurul maximelor istorice

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

Acțiunile Snowflake înregistrează o creștere de 35% pe fondul unor rezultate financiare solide și al acordului cu AWS

Acțiunile Snowflake (SNOW.US) înregistrează o creștere spectaculoasă în tranzacțiile din presesiune, după ce compania specializată în date cloud și inteligență artificială a prezentat unul dintre cele mai solide rapoarte trimestriale din ultimii ani. Compania nu numai că a depășit așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul, dar și-a revizuit în sens pozitiv previziunile și a anunțat o extindere masivă a parteneriatului cu Amazon Web Services (AWS), în valoare de 6 miliarde de dolari. Investitorii au interpretat raportul ca un semnal puternic că temerile legate de așa-numita „SaaSpocalypse” ar fi putut fi exagerate.

Aspecte cheie

Snowflake a raportat venituri de 1,39 miliarde de dolari pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile din produse au crescut cu 34% față de anul trecut, ajungând la 1,33 miliarde de dolari, accelerând față de trimestrele anterioare.

EPS a fost de 0,39 dolari, față de așteptările analiștilor de aproximativ 0,32 dolari.

Previziunile privind veniturile din produse pentru trimestrul al doilea, de 1,415–1,42 miliarde de dolari, au depășit așteptările Wall Street de aproximativ 1,37 miliarde de dolari.

Compania și-a majorat previziunile privind veniturile din produse pentru întregul an la 5,84 miliarde de dolari.

Snowflake a anunțat un nou angajament de infrastructură pe cinci ani, în valoare de 6 miliarde de dolari, cu Amazon Web Services.

Acțiunile au crescut cu peste 30% în urma raportului, atingând un nou maxim de la începutul anului.

Creșterea AI se accelerează, nu încetinește

Conducerea a subliniat că inteligența artificială devine un motor major de creștere pentru companie. CEO-ul Sridhar Ramaswamy a descris primul trimestru ca un „punct de inflexiune clar” pentru strategia AI a Snowflake, evidențiind adoptarea puternică atât a platformei de bază a companiei, cât și a produselor AI proprii.

Unul dintre indicatorii cei mai urmăriți — rata de retenție a veniturilor nete — s-a îmbunătățit la 126%, marcând prima creștere după câteva trimestre de stagnare. Acest lucru sugerează că, clienții existenți își cresc din nou cheltuielile într-un ritm mai rapid.

Snowflake a remarcat, de asemenea, că adoptarea produselor sale de asistență AI s-a dublat față de trimestrul anterior, consolidând opinia că clienții enterprise investesc activ în infrastructura software nativă pentru AI.

Investitorii consideră Snowflake un câștigător în era AI

Rezultatele sunt deosebit de importante, deoarece mulți investitori se temeau că AI-ul generativ ar putea perturba modelul de afaceri tradițional SaaS. Aceste îngrijorări au dus la o scădere a mai multor acțiuni din sectorul software în ultimul an.

Raportul Snowflake contrazice această poveste. În loc ca AI să înlocuiască platformele SaaS, rezultatele companiei sugerează că întreprinderile caută în mod activ soluții de date AI bazate pe cloud, capabile să gestioneze sarcini de lucru AI la scară largă și aplicații AI agentice.

Acordul masiv cu AWS a fost, de asemenea, interpretat ca un vot puternic de încredere în cererea viitoare. Snowflake s-a angajat să cheltuiască 6 miliarde de dolari pe infrastructura Amazon și cipuri de AI în următorii cinci ani — un nivel de investiții care indică faptul că managementul se așteaptă la o creștere semnificativă a volumelor de lucru legate de IA în viitor.

Raport puternic, dar evaluarea rămâne exigentă

În ciuda reacției extrem de optimiste a pieței, unii investitori rămân precauți în privința evaluării. În urma raliului, Snowflake se tranzacționează la un multiplu preț-vânzări foarte ridicat, de aproximativ 17, lăsând puțin spațiu pentru dezamăgiri operaționale. Compania pare să intre din nou într-o fază de creștere mai puternică, susținută de accelerarea cererii de AI și de îmbunătățirea tendințelor de cheltuieli ale clienților. Cu toate acestea, după o astfel de creștere abruptă, o mare parte din veștile pozitive ar putea fi deja reflectate în prețul acțiunilor. Deocamdată, raportul privind veniturile Snowflake reprezintă unul dintre cele mai clare semne de până acum că anumite companii SaaS pot încă să prospere — și, potențial, chiar să-și accelereze creșterea — în era AI

Sursa: xStation5