Compania mamă a Cartier și IWC raportează câștiguri 💡Ce vor urmări investitorii în 2026❓

Richemont (CFR.CH), un grup elvețian de produse de lux (mărci de bijuterii precum Cartier și Van Cleef & Arpels și producători de ceasuri precum IWC, Jaeger-LeCoultre și Vacheron Constantin) și-a dovedit încă o dată poziția pe piață, surprinzând piața cu rezultate mai bune pentru perioada septembrie-decembrie 2025. Vânzările din această perioadă au atins suma impresionantă de 6,4 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 11% la rate de schimb constante, depășind semnificativ previziunile analiștilor, care se situau la doar 7,4%. Rezultatele vânzărilor au depășit așteptările pieței datorită cererii globale puternice de bijuterii și redresării economice continue din China, care este a doua piață ca mărime a companiei și un trend setter în sectorul bunurilor de lux (China reprezintă mai puțin de 20% din vânzările companiei). Să reamintim că, în ultimii ani, China a fost principalul motor al creșterii pieței bunurilor de lux, dar în prezent se confruntă cu o criză pe piața imobiliară și o slăbiciune generală a dorinței consumatorilor de a face achiziții discreționare. Cu toate acestea, marjele de profit temperează în prezent optimismul în jurul companiei. Potrivit analiștilor Deutsche Bank, combinația dintre prețurile record ale aurului și francul elvețian puternic va continua probabil și ar putea afecta previziunile de profit ale grupului pentru următorul exercițiu financiar, dacă nu va fi compensată de noi creșteri de prețuri. Rămâne incertă întrebarea cum va afecta acest lucru consumatorii. Pe de o parte, reacția tipică a consumatorilor la creșterile de prețuri ar trebui să fie negativă, dar în cazul Richemont, ne mișcăm în lumea ultra-premium, unde un preț mai mare, considerat sinonim cu luxul, nu duce neapărat la o scădere a interesului clienților pentru produsele companiei și, paradoxal, poate chiar să-l crească, așa cum este descris de binecunoscutul paradox al efectului Vablen în economie. Rezultate cheie cu previziuni Vânzări la rate de schimb constante +11%, previziune +7,47%

Vânzări ale magazinelor de bijuterii la rate de schimb fixe +14%, previziune +9,47%

Vânzări ale producătorilor specializați de ceasuri la rate de schimb constante +7%, previziune -0,12%

Venituri în Europa la rate de schimb constante +8%, previziune +5,25%

Venituri în America la rate de schimb constante +14%, previziune +9,83%

Venituri în regiunea Asia-Pacific la rate de schimb constante +6%, previziune +4,8%

Venituri în Orientul Mijlociu și Africa la rate de schimb constante +20%, previziune +14%

Venituri în Japonia la rate de schimb constante +17%, previziune +8,36%

Vânzări de retail la rate de schimb constante +12%, prognoză +7,5%

Vânzări de 6,40 miliarde EUR, prognoză de 6,25 miliarde EUR

Vânzări ale magazinelor de bijuterii 4,79 miliarde EUR, prognoză 4,68 miliarde EUR

Vânzări ale producătorilor specializați de ceasuri 872 milioane EUR, prognoză 802,2 milioane EUR

Vânzări în Europa 1,55 miliarde EUR, prognoză 1,53 miliarde EUR

Vânzări în regiunea Asia-Pacific 1,87 miliarde EUR, previziune 1,88 miliarde EUR

Vânzări în America 1,74 miliarde EUR, previziune 1,72 miliarde EUR

Vânzări în Japonia 632 milioane EUR, previziune 590,9 milioane EUR

Venituri în regiunea Orientului Mijlociu și Africa 607 milioane EUR, previziune 587,5 milioane EUR

Vânzări de retail 4,60 miliarde EUR, previziune 4,55 miliarde EUR Raportul financiar al Richemont oferă primele indicații privind cererea de produse de lux în 2026. LVMH urmează să-și publice rezultatele anuale la sfârșitul acestei luni, iar Hermes și Kering, proprietarul Gucci, vor face același lucru în februarie. Acțiunile companiei rămân într-o tendință ascendentă pe termen lung, în ciuda scăderii semnificative a valorii de astăzi. Din punct de vedere tehnic, nivelul cheie de suport rămâne EMA pe 50 de zile (curba albastră pe grafic), care nu a fost retestat de partea ofertei de aproape șase luni. Sursa: xStation

