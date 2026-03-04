Sinteza piețelor: Acțiunile europene și americane încearcă să revină 📈

În jurul prânzului, sentimentul pe piețele globale de acțiuni este moderat pozitiv. Există semne ale unei reveniri timide către activele de risc: indicele de volatilitate VIX a scăzut cu aproape 10% față de recentul său maxim local, în timp ce contractele futures Nasdaq 100 (US100) au crescut cu aproximativ 0,5%, iar Bitcoin a depășit pragul de 70.000 de dolari. Creșteri sunt vizibile și pe piața metalelor prețioase, unde argintul a înregistrat un salt de aproximativ 5% după scăderea de ieri. Investitorii așteaptă datele ADP privind ocuparea forței de muncă din sectorul privat din SUA, precum și valoarea finală a indicatorului ISM pentru sectorul serviciilor . În Europa, inflația PPI a scăzut mai puțin decât se aștepta (-2,1% față de -2,6% prognozat), în timp ce rata șomajului s-a situat la 6,1%, comparativ cu așteptările de 6,2% . Datele finale ale indicatorului PMI german au fost ușor mai mari decât cele preliminare și relativ puternice (53,2 pentru indicele compozit și aproape 52 pentru servicii). Indicatorul PMI al Zonei Euro a depășit, de asemenea, așteptările.

Sesiunea europeană este dominată în prezent de cumpărători. Contractele futures pe indicele german DAX sunt în creștere , în timp ce Euro Stoxx 50 câștigă aproape 1,8% . Pierderile sunt recuperate în sectoare precum băncile, companiile miniere și producătorii de automobile . Între timp, ADR-urile Samsung se redresează cu aproape 7% după vânzarea masivă determinată de panică pe piața coreeană, în timpul căreia tranzacționarea indicelui KOSPI a fost suspendată după ce a scăzut cu peste 10% .

Petrolul (OIL) se retrage de la aproximativ 85 USD la 82 USD pe baril , în timp ce contractele futures pe gazul natural Henry Hub din SUA au scăzut cu peste 5% față de recentele maxime locale . Mass-media financiară a raportat că autoritățile iraniene ar fi început negocierile cu CIA-ul american , deși oficialii IDF israelieni au declarat că bombardarea țintelor din Iran va continua cel puțin încă două săptămâni . În același timp, Turcia a interceptat o rachetă iraniană care a intrat în spațiul aerian al NATO .

O parte din stabilizarea sentimentului a urmat remarcilor lui Donald Trump , care a asigurat piețele că fluxurile de energie și comerțul prin Golful Persic vor rămâne neîntrerupte . Cu toate acestea, prețurile petrolului cresc din nou cu aproximativ 3% astăzi , sugerând că prima de risc geopolitic rămâne încorporată în prețurile mărfurilor . Comentariile analiștilor Kion: Jefferies a ridicat ratingul acțiunilor la „păstrare” , invocând riscuri de scădere mai limitate față de nivelurile actuale.

Băncile europene: Morgan Stanley observă că sectorul ar putea rămâne sub presiune pe termen scurt dacă conflictul din Orientul Mijlociu persistă.

Thales: JPMorgan a retrogradat acțiunile la neutru , invocând perspective mai slabe pentru divizia cibernetică și digitală, în ciuda afacerilor solide ale companiei în domeniul apărării.

EuroAPI: orientările pentru 2026 implică o retrogradare de aproximativ 29% a așteptărilor consensuale privind EBITDA de bază .

ASM International: producătorul olandez de echipamente pentru semiconductori a publicat previziuni mai bune decât se aștepta pentru primul trimestru al anului 2026 și se așteaptă la venituri și mai mari în a doua jumătate a anului. Acțiunile au crescut cu aproximativ 6% în tranzacțiile din presesiune . Știri importante despre companii Siemens Energy planifică un program de răscumpărare a acțiunilor de până la 2 miliarde de euro .

EQT a anunțat un nou program de răscumpărare a acțiunilor .

Quilter a anunțat o răscumpărare de 100 de milioane de lire sterline .

Bayer prognozează un EBITDA de 9,6-10,1 miliarde de euro pentru 2026.

Adidas se așteaptă la un profit operațional de aproximativ 2,3 miliarde de euro pentru 2026, sub consensul pieței.

Continental prognozează o marjă EBIT ajustată de aproximativ 11-12,5% în 2026 .

Traton se așteaptă la o marjă operațională ajustată de 5,3-7,3% .

Symrise prognozează o creștere organică a vânzărilor de 2-4% .

Redcare Pharmacy a raportat o îmbunătățire semnificativă a EBITDA față de anul precedent.

NKT a semnat un contract în valoare de 2,2 miliarde de euro pentru proiectul energetic Eastern Green Link 3 din Marea Britanie.

BAE Systems a obținut un contract pe șapte ani în valoare de 163 de milioane de dolari australieni cu guvernul australian .

Capita a câștigat un contract de externalizare în valoare de 370 de milioane de lire sterline .

Maersk a introdus o taxă suplimentară de transport pentru transporturile de containere către Orientul Mijlociu . Implicații pentru piață Piețele globale rămân extrem de sensibile la evoluțiile geopolitice. Vânzarea masivă din Asia crește riscul unei noi volatilități în Europa, în timp ce prețurile energiei și evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu rămân factorii cheie ai sentimentului investitorilor. În același timp, apar anumite evoluții pozitive la nivel corporativ, în special în sectoarele semiconductorilor și energiei. Modificări ale recomandărilor analiștilor Upgrade AMG: upgrade la cumpărare la Deutsche Bank; preț țintă 42 €.

Clas Ohlson: upgrade la păstrare la SEB Equities; preț țintă 360 SEK.

Danone: upgrade la performanță superioară la BNP Paribas; preț țintă 83 €.

Emeis: upgrade la reducere la AlphaValue/Baader.

Kion: actualizat la păstrare la Jefferies; preț țintă 56 EUR .

Nexans: actualizat la supraponderare la Barclays; preț țintă 157 EUR . Retrogradări BW LPG: retrogradat la păstrare la ABG; preț țintă 191 NOK .

BW LPG: retrogradat la păstrare la Arctic Securities; preț țintă 185 NOK .

Dassault Systèmes: retrogradat la neutru la Goldman Sachs; preț țintă 20 € .

Eezy: retrogradat la reduce la Inderes; preț țintă 0,60 € .

Equinor: retrogradat la hold la ABG; preț țintă 300 NOK .

Kuehne + Nagel: retrogradat la reduce la HSBC; preț țintă 160 CHF .

PhotoCure: retrogradat la menținere la ABG; preț țintă 72 NOK .

Segro: retrogradat la neutru la UBS; preț țintă 840 pence .

Syensqo: retrogradat la neutru la UBS; preț țintă 54 € .

Thales: retrogradat la neutru la JPMorgan; preț țintă 275 € . DE40 (interval zilnic) Contractul futures pe indicele german DAX (DE40) a revenit peste media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200). Graficul arată o umbră lungă inferioară, semnalând că, în ciuda tendinței generale de scădere, cumpărătorii rămân activi. Sursa: xStation5

