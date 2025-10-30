Conferința BCE: Incertitudine globală, stabilitate politică 💶

Aspecte esențiale Ratele rămân neschimbate

Incertitudinea globală persistă

Riscul a devenit mai echilibrat

Inflația rămâne în limita țintei, dar perspectivele sunt incerte

BCE rămâne într-o „poziție bună”

Piața muncii și economia rămân puternice, în ciuda creșterii lente

Comitetul de guvernare al BCE a prezentat opiniile consiliului monetar cu privire la economie în cadrul unei conferințe de presă: Președintele asigură că economia europeană și piața muncii rămân puternice în ciuda dificultăților

Companiile europene și-au mărit investițiile în infrastructura IT, software și digitalizare

Investițiile în infrastructură și industrie legate de industria de apărare și forțele armate stimulează economia, dar ar putea crește inflația

„Gospodăriile continuă să economisească o parte neobișnuit de mare din veniturile lor”

Așteptările privind inflația pe termen lung rămân în jurul valorii de 2%, dar perspectivele sunt „incerte”

Tarifele, tensiunile geopolitice și perturbările comerciale reprezintă principalele amenințări la adresa creșterii economice și se preconizează că vor persista

În plus, a fost reiterată importanța extinderii și consolidării Zonei Euro precum și a sistemului financiar european

Condițiile de creditare pentru întreprinderi s-au înăsprit moderat

Inflația alimentară se atenuează, dar inflația energetică persistă mai mult decât se preconiza

BCE se află într-o „poziție favorabilă”, dar această poziție nu este „fixă”

Impactul AI asupra piețelor muncii din UE „rămâne de văzut”.

Tranziția monetară nu este împiedicată.

Riscurile pentru sistemul bancar al UE sunt neglijabile, iar profiturile sunt stabile.

Riscurile pentru creștere sunt acum mai echilibrate, iar intervalul s-a redus (aspectele pozitive și negative sunt acum mai echilibrate și ambele sunt mai puțin severe). S-a reafirmat în repetate rânduri că BCE menține o politică reactivă, bazată pe date. Prin aceasta, se dorește probabil ca investitorii să nu se aștepte la noi reduceri ale ratei dobânzii care nu sunt justificate de o scădere substanțială a creșterii economice. În timpul sesiunii de întrebări, oficialii BCE au evitat răspunsurile directe cu privire la probabilitatea egală a creșterilor și a reducerilor. Prin aceasta, oficialii au dorit probabil să evite perturbarea așteptărilor inflaționiste create cu atenție. BCE își menține angajamentul față de stabilitate în primul rând. Comitetul de guvernare a evitat cu atenție crearea de așteptări nerealiste privind creșterea economică. Deși creșterea economică și condițiile de pe piața muncii rămân slabe, este suficient ca BCE să se concentreze mai mult pe abordarea numeroaselor riscuri locale și globale la adresa economiei și sistemului financiar european, care sunt mult mai grave decât creșterea lentă. „Locul bun” la care se referă în mod constant președinta Lagarde pare a fi un loc în care BCE se află în cea mai bună poziție posibilă pentru a aborda riscurile realizate, fără a se priva de oportunități de a exploata condiții mai favorabile pentru creștere. EURUSD (Interval M15) Sursa: xStation 5 Euro recuperează o parte din scăderile anterioare după decizia privind ratele dobânzilor și conferința de presă.

