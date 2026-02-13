Contractele futures pe acțiuni indică o redresare, întrucât raportul CPI sugerează că economia SUA se află într-o situație favorabilă

- CPI se moderează mai mult decât se aștepta
- Contractele futures pe acțiuni din SUA se redresează
- CPI se moderează mai mult decât se aștepta
- Contractele futures pe acțiuni din SUA se redresează
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Raportul CPI din SUA a arătat o moderare a ratei inflației pentru luna trecută. CPI global a crescut cu 2,4%, sub estimările de 2,5% și sub rata din decembrie de 2,7%. CPI de bază s-a moderat, de asemenea, la 2,5%, în conformitate cu așteptările.
Reacția pieței a fost o scădere imediată a randamentelor obligațiunilor. Randamentul pe 2 ani, care este cel mai sensibil la schimbările CPI și la așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed, a scăzut cu peste 4 puncte de bază în urma acestui raport, deși s-a moderat pe măsură ce ne apropiem de deschiderea pieței americane. Indicele dolarului este mai mic, aurul se îndepărtează de maximele zilei, iar contractele futures pe indicii bursieri americani au recuperat pierderile anterioare.
O moderare generalizată a creșterii prețurilor arată că tarifele nu sunt încă inflaționiste
Întrebarea este acum dacă acest raport CPI poate ajuta acțiunile americane să se redreseze după vânzările masive de joi. Datele susțin o redresare. Este un raport aproape perfect pentru începutul anului. Rata CPI revine la rata țintă de 2% a Fed, iar detaliile raportului arată că nu există încă semne că tarifele de import impuse de Donald Trump au vreun efect de transfer.
Ratele anuale de creștere a prețurilor pentru serviciile de bază, bunurile de bază, energia și alimentele au fost toate mai mici în ianuarie comparativ cu decembrie, pe o bază anualizată. Indicele locuințelor a fost din nou cel mai mare factor de creștere a CPI pentru ianuarie, în timp ce energia a avut cel mai mare impact descendent, iar indicele pentru energie a scăzut cu 1,5% luna trecută. Indicele locuințelor a crescut cu 0,2% luna trecută, jumătate din rata de 0,4% din decembrie. Chiar dacă prețurile locuințelor continuă să crească, datele din ianuarie ar putea marca începutul unei moderări a creșterii prețurilor locuințelor în lunile următoare. Prețurile mașinilor și camioanelor second-hand au avut o contribuție negativă semnificativă la indicele CPI de bază, scăzând cu 1,8%, în timp ce prețurile serviciilor medicale au crescut într-un ritm mai lent luna trecută comparativ cu decembrie.
Un raport perfect privind piața muncii și CPI ar putea contribui la calmarea piețelor
Per ansamblu, aceasta este o săptămână aproape perfectă din punct de vedere al datelor pentru SUA, cu excepția unor vânzări cu amănuntul slabe. Salariile mai mari decât se aștepta, combinate cu o rată a CPI de 2,4%, sunt mult mai bune decât se preconiza. Existau îngrijorări că inflația va fi ridicată, iar crearea de locuri de muncă va fi scăzută. Deși creșterea locurilor de muncă nu este spectaculoasă, cu 130.000 în ianuarie, aceasta evoluează bine, iar atât raportul privind piața muncii, cât și raportul CPI susțin reduceri suplimentare ale ratei dobânzii de către Fed.
Piața a revenit la prețurile de 2,4 reduceri ale Fed în acest an, prima reducere fiind așteptată la ședința din iunie sau iulie. Se preconizează că ratele dobânzilor vor încheia anul la 3,01%, în timp ce acum o lună piața se aștepta ca ratele să încheie anul cu 16 puncte de bază mai mari, la 3,17%. Astfel, datele din această săptămână susțin o scădere treptată a ratelor dobânzilor din SUA, sugerând în același timp că economia americană se află într-o situație favorabilă din punct de vedere fundamental.
Acest lucru este în contradicție cu piața bursieră; atât Nasdaq, cât și S&P 500 înregistrează pierderi de la începutul anului, după o nouă vânzare masivă joi. Nasdaq a scăzut cu peste 2%. Contractele futures pe acțiuni au inversat pierderile anterioare și indică acum o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane, deși indicii europeni sunt încă în scădere.
De ce Walmart este mai scump decât Amazon
Pot fundamentele economice mai puternice decât se aștepta să ajute acțiunile americane să se redreseze după o vânzare masivă cauzată de panica legată de AI? Au existat pierderi importante pentru companiile de software, care se află sub o presiune intensă în acest an. Au existat, de asemenea, pierderi importante pentru acțiunile tehnologice cu capitalizare mare, Apple pierzând 5% joi. Vânzarea masivă de joi a fost indiscriminată și unii ar putea susține că a fost nejustificată. La urma urmei, Apple și-a redresat vânzările de iPhone în China odată cu lansarea iPhone 16. În plus, Amazon are acum o evaluare semnificativ mai ieftină decât Walmart, care se tranzacționează ca o acțiune de creștere, deși este un retailer tradițional cu magazine fizice. Raportul P/E al Walmart este acum în jur de 40!
A fost exagerată reacția de panică legată de AI?
Panica legată de AI a șocat investitorii în 2026 și a provocat o perturbare semnificativă a pieței. În parte, acest lucru a fost util, deoarece a contribuit la reevaluarea unor acțiuni de creștere supraevaluate la niveluri mai rezonabile, însă piața ar putea fi exagerat și ar putea fi necesară o revenire la un anumit echilibru.
Vix nu reflectă panica legată de AI
Caracteristica interesantă a piețelor în această perioadă de panică legată de AI este că Vix, indicatorul de teamă al Wall Street, nu se află la niveluri de panică. Vix înregistrează o tendință de creștere față de minimele recente, dar rămâne sub nivelul maxim din noiembrie și se situează doar puțin peste media ultimelor 12 luni, la 20,8. Dacă raportul CPI de astăzi poate liniști investitorii epuizați că AI nu are un efect perturbator asupra economiei reale, atunci acțiunile ar putea fi gata să încheie săptămâna la un nivel ridicat.
Rezumatul zilei: Piața recuperează pierderile și așteaptă reducerea ratelor dobânzilor
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.02.2026)
IBM merge împotriva curentului: de trei ori mai mulți angajați la nivel de începători
Deschiderea sesiunii din SUA: Piața caută o direcție după datele privind inflația
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."