Contractele futures pe acțiuni indică o redresare, întrucât raportul CPI sugerează că economia SUA se află într-o situație favorabilă

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Raportul CPI din SUA a arătat o moderare a ratei inflației pentru luna trecută. CPI global a crescut cu 2,4%, sub estimările de 2,5% și sub rata din decembrie de 2,7%. CPI de bază s-a moderat, de asemenea, la 2,5%, în conformitate cu așteptările.

Reacția pieței a fost o scădere imediată a randamentelor obligațiunilor. Randamentul pe 2 ani, care este cel mai sensibil la schimbările CPI și la așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed, a scăzut cu peste 4 puncte de bază în urma acestui raport, deși s-a moderat pe măsură ce ne apropiem de deschiderea pieței americane. Indicele dolarului este mai mic, aurul se îndepărtează de maximele zilei, iar contractele futures pe indicii bursieri americani au recuperat pierderile anterioare.

O moderare generalizată a creșterii prețurilor arată că tarifele nu sunt încă inflaționiste

Întrebarea este acum dacă acest raport CPI poate ajuta acțiunile americane să se redreseze după vânzările masive de joi. Datele susțin o redresare. Este un raport aproape perfect pentru începutul anului. Rata CPI revine la rata țintă de 2% a Fed, iar detaliile raportului arată că nu există încă semne că tarifele de import impuse de Donald Trump au vreun efect de transfer.

Ratele anuale de creștere a prețurilor pentru serviciile de bază, bunurile de bază, energia și alimentele au fost toate mai mici în ianuarie comparativ cu decembrie, pe o bază anualizată. Indicele locuințelor a fost din nou cel mai mare factor de creștere a CPI pentru ianuarie, în timp ce energia a avut cel mai mare impact descendent, iar indicele pentru energie a scăzut cu 1,5% luna trecută. Indicele locuințelor a crescut cu 0,2% luna trecută, jumătate din rata de 0,4% din decembrie. Chiar dacă prețurile locuințelor continuă să crească, datele din ianuarie ar putea marca începutul unei moderări a creșterii prețurilor locuințelor în lunile următoare. Prețurile mașinilor și camioanelor second-hand au avut o contribuție negativă semnificativă la indicele CPI de bază, scăzând cu 1,8%, în timp ce prețurile serviciilor medicale au crescut într-un ritm mai lent luna trecută comparativ cu decembrie.

Un raport perfect privind piața muncii și CPI ar putea contribui la calmarea piețelor

Per ansamblu, aceasta este o săptămână aproape perfectă din punct de vedere al datelor pentru SUA, cu excepția unor vânzări cu amănuntul slabe. Salariile mai mari decât se aștepta, combinate cu o rată a CPI de 2,4%, sunt mult mai bune decât se preconiza. Existau îngrijorări că inflația va fi ridicată, iar crearea de locuri de muncă va fi scăzută. Deși creșterea locurilor de muncă nu este spectaculoasă, cu 130.000 în ianuarie, aceasta evoluează bine, iar atât raportul privind piața muncii, cât și raportul CPI susțin reduceri suplimentare ale ratei dobânzii de către Fed.

Piața a revenit la prețurile de 2,4 reduceri ale Fed în acest an, prima reducere fiind așteptată la ședința din iunie sau iulie. Se preconizează că ratele dobânzilor vor încheia anul la 3,01%, în timp ce acum o lună piața se aștepta ca ratele să încheie anul cu 16 puncte de bază mai mari, la 3,17%. Astfel, datele din această săptămână susțin o scădere treptată a ratelor dobânzilor din SUA, sugerând în același timp că economia americană se află într-o situație favorabilă din punct de vedere fundamental.

Acest lucru este în contradicție cu piața bursieră; atât Nasdaq, cât și S&P 500 înregistrează pierderi de la începutul anului, după o nouă vânzare masivă joi. Nasdaq a scăzut cu peste 2%. Contractele futures pe acțiuni au inversat pierderile anterioare și indică acum o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane, deși indicii europeni sunt încă în scădere.

De ce Walmart este mai scump decât Amazon

Pot fundamentele economice mai puternice decât se aștepta să ajute acțiunile americane să se redreseze după o vânzare masivă cauzată de panica legată de AI? Au existat pierderi importante pentru companiile de software, care se află sub o presiune intensă în acest an. Au existat, de asemenea, pierderi importante pentru acțiunile tehnologice cu capitalizare mare, Apple pierzând 5% joi. Vânzarea masivă de joi a fost indiscriminată și unii ar putea susține că a fost nejustificată. La urma urmei, Apple și-a redresat vânzările de iPhone în China odată cu lansarea iPhone 16. În plus, Amazon are acum o evaluare semnificativ mai ieftină decât Walmart, care se tranzacționează ca o acțiune de creștere, deși este un retailer tradițional cu magazine fizice. Raportul P/E al Walmart este acum în jur de 40!

A fost exagerată reacția de panică legată de AI?

Panica legată de AI a șocat investitorii în 2026 și a provocat o perturbare semnificativă a pieței. În parte, acest lucru a fost util, deoarece a contribuit la reevaluarea unor acțiuni de creștere supraevaluate la niveluri mai rezonabile, însă piața ar putea fi exagerat și ar putea fi necesară o revenire la un anumit echilibru.

Vix nu reflectă panica legată de AI

Caracteristica interesantă a piețelor în această perioadă de panică legată de AI este că Vix, indicatorul de teamă al Wall Street, nu se află la niveluri de panică. Vix înregistrează o tendință de creștere față de minimele recente, dar rămâne sub nivelul maxim din noiembrie și se situează doar puțin peste media ultimelor 12 luni, la 20,8. Dacă raportul CPI de astăzi poate liniști investitorii epuizați că AI nu are un efect perturbator asupra economiei reale, atunci acțiunile ar putea fi gata să încheie săptămâna la un nivel ridicat.