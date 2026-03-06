Rezumatul zilei: Indicii și criptomonedele scad pe fondul creșterii prețurilor petrolului 🚩 Aurul și dolarul american înregistrează creșteri

Vineri aduce scăderi pe Wall Street și o creștere de peste 10% a prețurilor petrolului, țițeiul depășind 93 de dolari pentru prima dată din 2023. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă, Iranul lansând astăzi atacuri asupra bazelor americane din Bahrain și Irak. Donald Trump a subliniat că Statele Unite vor continua războiul până la victoria totală, întărind așteptările pieței că operațiunea ar putea dura cel puțin câteva săptămâni. Neoficial, Marco Rubio ar fi declarat că operațiunea ar putea dura aproximativ patru săptămâni.
Pe fondul incertitudinii geopolitice și economice crescânde (inclusiv riscurile de stagflatie), aurul câștigă peste 1,5%, depășind pragul de 5.160 USD pe uncie, în ciuda puterii continue a dolarului american și a randamentelor mai mari ale obligațiunilor. Raportul NFP de astăzi privind piața muncii din SUA a fost semnificativ sub așteptări, în timp ce vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna februarie au depășit ușor previziunile.
Raportul NFP pentru luna februarie din SUA:
- Variația ocupării forței de muncă: -92.000 (prognoză: 55.000; anterior: 126.000 revizuit de la 130.000)
- Rata șomajului: 4,4% (prognoză: 4,3%; anterior: 4,3%)
- Creșterea medie a veniturilor: 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 3,7%; anterior: 3,7%)
Vânzări cu amănuntul în SUA, ianuarie:
- Principal (MoM): -0,2% (prognoză: -0,3%; anterior: 0%)
- Core (MoM): 0% (prognoză: +0,1%; anterior: 0%)
Ultima publicație NFP a surprins toate previziunile, marcând a doua scădere a ocupării forței de muncă în SUA în ultimele cinci luni. Slăbiciunea pieței muncii a fost vizibilă în aproape toate sectoarele, cea mai mare corecție fiind înregistrată în sănătate și educație (-34k față de +129k anterior), care fuseseră sectoarele cele mai puternice în raportul anterior. Serviciile de agrement și ospitalitate au înregistrat a doua cea mai mare scădere (-27k).
Bitcoin se tranzacționează și astăzi la un nivel mai scăzut, prețul retrăgându-se de la aproximativ 71.000 USD la 68.000 USD. Scăderea a slăbit din nou speranțele pentru o revenire mai amplă, ultima creștere stagnând în jurul intervalului 74-75.000 USD — un nivel considerat important din perspectiva poziționării dealerilor. Ethereum înregistrează o scădere și mai accentuată; a doua cea mai mare criptomonedă a scăzut cu peste 5% și a coborât sub pragul de 2.000 USD.
PIB-ul zonei euro (ajustat sezonier,QoQ) pentru Q4 2025 a fost sub așteptări, la 0,2% (prognoză: 0,3%; anterior: 0,3%).
Date din Zona Euro:
- Cheltuieli guvernamentale (QoQ), Q4: 0,5% (prognoză: 0,5%; anterior: 0,7%)
- Consumul gospodăriilor (QoQ): 0,4% (prognoză: 0,4%; anterior: 0,2%)
- PIB SA (YoY), trimestrul IV: 1,2% (prognoză: 1,3%; anterior: 1,3%)
- Ocuparea forței de muncă (QoQ), trimestrul Q4 final: 0,2% (anterior: 0,2%)
- Ocuparea forței de muncă (YoY), Q4 final: 0,7% (anterior: 0,6%)
Pe piața de capital din SUA, Marvell Technology înregistrează o creștere de aproape 11%. Compania și-a majorat prognoza de venituri la 15,2 miliarde de dolari, de la 14,2 miliarde de dolari anterior. Creșterea vânzărilor preconizată pentru acest an este estimată la 30% față de anul precedent, peste estimări. Cu toate acestea, sentimentul în afara sectorului petrolier și gazier rămâne foarte slab, în special în sectorul financiar, unde acțiunile BlackRock au scăzut cu aproape 7%.
Acțiunile Boeing s-au apreciat cu peste 2,5% după ce Financial Times a raportat că această companie se află în negocieri cu China privind o comandă de 500 de avioane Boeing 737 MAX. Comanda ar putea face parte din relațiile economice mai largi dintre Statele Unite și China și ar putea oferi un sprijin semnificativ pentru portofoliul de comenzi al companiei.
Potrivit France24, citând Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, Iranul a declarat că „Uniunea Europeană ar deveni o țintă legitimă dacă Europa se alătură războiului din Orientul Mijlociu”. Deocamdată, contractele futures EU50 au avut o reacție foarte limitată la aceste comentarii. Recent, Franța a trimis un portavion în Orientul Mijlociu.
