CoreWeave, susținută de Nvidia, în dificultate după IPO

Luni, în a doua zi de tranzacționare, acțiunile CoreWeave, furnizor de cloud AI susținut de Nvidia, au scăzut cu aproape 8%, până la 36,90 USD, semnalând o răcire a sentimentului investitorilor față de investițiile în infrastructura AI. Debutul companiei pe Nasdaq, care a fost urmărit îndeaproape ca un barometru pentru IPO-urile de tehnologie, a fost semnificativ sub așteptările inițiale. Ofertă publică inițială slabă în ciuda sprijinului NVIDIA Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Oferta publică inițială a CoreWeave a strâns 1,5 miliarde de dolari prin vânzarea a 37,5 milioane de acțiuni la 40 de dolari fiecare, considerabil mai puțin decât obiectivul inițial de 49 de milioane de acțiuni la 47-55 de dolari , care ar fi putut genera până la 2,7 miliarde de dolari. Evaluarea companiei a fost redusă de la 32 de miliarde de dolari la 23 de miliarde de dolari, reflectând ceea ce CEO-ul Michael Intrator a descris ca fiind „vânturi contrare mai ample pe piață”. În special, partenerul cheie NVIDIA a investit 250 de milioane de dolari pentru a sprijini IPO, jumătate din fondurile strânse provenind de la doar trei cumpărători. Analistul Gil Luria de la DA Davidson a comentat: „Faptul că NVIDIA a trebuit să salveze IPO-ul în ultimul moment susține opinia noastră că, CoreWeave pare un vehicul cu scop special pentru NVDA - un aranjament în afara bilanțului pentru a amplifica investiția de 350 de milioane de dolari într-un client de 10 miliarde de dolari”. Creștere combinată cu provocări semnificative În ciuda faptului că a raportat o creștere extraordinară a veniturilor de 737%, ajungând la 1,9 miliarde de dolari în 2023, CoreWeave a înregistrat o pierdere netă substanțială de 863 milioane de dolari. Modelul de afaceri al companiei, care implică împrumuturi pentru achiziționarea de GPU-uri NVIDIA și închirierea acestora către companiile de inteligență artificială, se confruntă cu mai multe provocări: Dependența puternică de Microsoft, care a reprezentat 62% din venituri anul trecut

Datorii de 8 miliarde de dolari pentru a construi centre de date, cu costuri de întreținere estimate la 1 miliard de dolari în acest an

Dependența de anumite modele de cipuri NVIDIA care ar putea fi perturbate de versiuni mai noi

Avantaj competitiv limitat pe o piață a infrastructurii AI din ce în ce mai aglomerată Primirea CoreWeave poate semnala preocupări mai largi ale investitorilor cu privire la investițiile în AI. Zvonurile recente conform cărora Microsoft a anulat contractele de închiriere a centrelor de date au diminuat și mai mult sentimentul, deși CoreWeave neagă orice anulare a contractelor. NVIDIA (interval zilnic) Prețul menține suportul la nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, o zonă care a declanșat anterior inversări. RSI se apropie de un nivel care a condus, de asemenea, la inversări de mai multe ori, în timp ce MACD, în urma unui crossover bearish, poate semnala o scădere suplimentară. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."