Criptomonedele scad pe fondul sentimentului negativ de pe Wall Street 📉

Bitcoin a scăzut ieri pentru scurt timp sub 100.000 de dolari, iar astăzi a retrogradat de la aproximativ 104.000 de dolari la puțin sub 101.000 de dolari. Această mișcare a reaprins îngrijorările conform cărora zona de 92.000 de dolari (un gap CME neacoperit) ar putea fi testată înainte ca piața să încerce o nouă revenire. Pe lângă Bitcoin, Ripple, Cardano și Ethereum se confruntă, de asemenea, cu dificultăți, deși BTC rămâne principalul punct de referință pentru piața criptomonedelor în ansamblu. Așa-numitul decalaj CME se referă la diferența de preț care se formează la contractele futures Bitcoin tranzacționate la Chicago Mercantile Exchange (CME) în weekend, când tranzacționarea este suspendată. Traderii se așteaptă adesea ca prețul să „umple” acest gap odată cu redeschiderea piețelor.

Nivelul de 92.000 USD a servit ca un sprijin puternic înainte — în aprilie 2025, raliul major al Bitcoin a început aproximativ din această zonă. Datele CoinGlass arată un cluster dens de lichiditate în apropierea nivelului de 108.600 USD , care poate acționa ca rezistență dacă piața se redresează.

Potrivit K33 Research , prețul mediu de achiziție al BTC în rândul ETF-urilor Bitcoin din SUA este în prezent de aproximativ 90.000 de dolari , ceea ce subliniază și mai mult importanța intervalului de suport de 90.000-92.000 de dolari într-o potențială recesiune a pieței criptomonedelor.

Teoria ciclului Bitcoin de patru ani sugerează că ultimul vârf al ciclului a avut loc în apropierea valorii de 124.000 USD , dar acest cadru ar putea pierde din fiabilitate, deoarece factorii macroeconomici și instituționali influențează din ce în ce mai mult comportamentul pieței, mai degrabă decât fluxurile investitorilor pur retail. Mai mult, se preconizează că fiecare nou eveniment de halving va avea un impact mai mic asupra ofertei totale de BTC, deoarece aproximativ 91% din totalul Bitcoin este deja în circulație .

BlackRock intenționează să lanseze ETF-ul său Bitcoin (IBIT) pe piața australiană în noiembrie 2025 , după un an în care fondul său american a atras peste 27 de miliarde de dolari în intrări .

Bloomberg Intelligence notază că achizițiile continue de ETF-uri ar putea ajuta la atenuarea scăderilor de preț pe termen scurt și mediu , care sunt tipice piețelor de criptomonede. Bitcoin (grafice H1, D1) Bitcoin (H1, D1 chart)

Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Impulsul descendent continuu al Ethereum reflectă, de asemenea, scăderea din iunie 2025, când prețul a coborât de la aproape 2.900 USD la puțin sub 2.100 USD, înainte de a reveni la 4.900 USD în vară. Retragerea actuală pare însă puțin mai profundă și mai prelungită. Sursa: xStation5

