DE40: Acțiunile europene scad din cauza îngrijorărilor legate de tarife (04.07.2025)

Piețele europene înregistrează scăderi puternice, pe fondul îngrijorării crescânde a investitorilor înainte de termenul limită pentru negocierile privind tarifele. Promisiunea lui Donald Trump de a trimite scrisori prin care avertizează că partenerii comerciali „vor trebui să plătească pentru a face afaceri în SUA” a reaprins temerile în sectoare cheie (automobile, minerit, oțel și aluminiu). Majoritatea indicilor bluechip se tranzacționează la jumătatea sesiunii în teritoriu negativ (DAX: -0,7%; CAC40: -1%; FTSE 100: -0,2%; FTSE MIB: -0,9%; IBX35: -1,75%; SMI: -0,6%). În cadrul Euro Stoxx 600, sectorul IT este cel mai afectat, cu grei precum ASML Holding (-2,6%), SAP (-1%) și STMicroelectronics (-1,3%) punând presiune pe indice. Sectorul farmaceutic este singurul sector pe verde, în mare parte datorită performanței solide a Novo Nordisk (+1,3%). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitate sectorială a Euro Stoxx 600. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (interval H1) Contractele futures DAX au scăzut sub nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% (interval H1) la începutul sesiunii europene și au rămas sub acest nivel de atunci. Având în vedere escaladarea tensiunilor comerciale înainte de termenul limită pentru negocierile din 9 iulie, o revenire puternică pare puțin probabilă. Nivelele cheie de urmărit sunt 23.900 ca rezistență și 23.775 ca suport. Tendința plată a ambelor EMA subliniază lipsa actuală de impuls și stagnarea generală a pieței în Europa. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Air France-KLM (AF.FR) a demarat procesul de majorare a participației sale în compania aeriană scandinavă SAS până la un nivel de control de 60,5%, achiziționând acțiuni de la Castlelake și Lind Invest. Măsura vizează consolidarea companiilor aeriene europene și întărirea concurenței cu Lufthansa și IAG. Guvernul danez va păstra o participație de 26,4%. SAS, care a ieșit din procedura de restructurare prevăzută în Capitolul 11, a înregistrat o îmbunătățire a performanțelor și își extinde flota. Air France-KLM a investit inițial în 2023, cu opțiunea de a prelua controlul majoritar.

Airbus (AIR.FR): Compania spaniolă Iberia înregistrează performanțe mai bune decât se aștepta cu noile sale avioane Airbus A321XLR, care permit zboruri profitabile pe rute lungi, inaccesibile anterior pentru avioanele cu fuselaj îngust. Avioanele cu consum redus de combustibil au sporit flexibilitatea, permițând zboruri în afara sezonului către Washington și creșterea frecvenței zborurilor către Boston. Iberia, parte a IAG, a primit primul său XLR în noiembrie și intenționează să-și extindă flota, în ciuda unor întârzieri minore în livrare. Transportatorul, care este în prezent unul dintre principalii contribuitori la profitul IAG, va direcționa 70% din planul său de investiții de 6 miliarde de euro până în 2030 către achiziționarea de noi aeronave.

Commerzbank (CBK.DE) intenționează să vândă un transfer semnificativ de risc (SRT) legat de împrumuturi corporative în valoare de 2 miliarde de euro pentru a elibera capital și a-și consolida independența în contextul reînnoirii interesului UniCredit pentru preluarea sa. SRT în valoare de 140 de milioane de euro face parte din strategia mai amplă a CEO-ului Bettina Orlopp de a reduce cu 10 miliarde de euro activele ponderate la risc până în 2028. Moody's a îmbunătățit recent ratingul Commerzbank, în timp ce emisiunea de SRT este în creștere în toată Europa, mai multe bănci explorând tranzacții similare.

