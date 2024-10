DE40: Acțiunile Mynaric se apreciază cu 22%; DAX își menține câștigurile în ciuda datelor slabe ZEW

DAX câștigă în timpul sesiunii de marți

Analiștii Jefferies au început acoperirea acțiunilor SUESS MicroTec

Mynaric AG a raportat progrese în producția de masă a sistemului său de comunicații cu laser CONDOR Mk3 Situația generală a pieței: Sesiunea de marți de pe piețele bursiere europene aduce o îmbunătățire a sentimentului investitorilor. Indicele DAX din Germania câștigă în prezent 0,47%. FTSE 100 din Marea Britanie avansează 0,72%. În același timp, indicele francez CAC40 se apreciază cu 0,51%. DAX în ansamblu rămâne deasupra unui punct de sprijin cheie, stabilit de media exponențială de 50 de zile. Atenția investitorilor se îndreaptă astăzi către datele din SUA, respectiv raportul privind vânzările cu amănuntul și producția industrială pentru luna august. Indicatorul peivind sentimentul economic ZEW din Germania s-a situat la 3,5 față de 17 estimat și 19,4 anterior. Economiștii ZEW au declarat că speranța pentru o îmbunătățire rapidă a situației economice din Germania se estompează vizibil. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea observată astăzi pe piața europeană largă. Sursa: xStation 5 Indicele german de referință DAX (DE40) se tranzacționează cu aproape 0,17% mai jos în sesiunea de marți. Cu toate acestea, indicele continuă să se mențină deasupra nivelului important de suport stabilit de media exponențială de 50 de zile (curba albastră de pe grafic). O depășire dinamică a acestor zone ar putea, teoretic, să deschidă calea unor scăderi suplimentare către mediile exponențiale de 100 și de 200 de zile (curbele violet și respectiv auriu de pe grafic). Punctul cheie de rezistență, pe de altă parte, rămâne maximul local din zona de 19.000 de puncte. Sursa: xStation Știri despre companii Acțiunile SUESS MicroTec (SMHN.DE) câștigă mai mult de 12% la începutul sesiunii de tranzacționare de marți, după ce Jefferies a inițiat acoperirea analiștilor companiei cu un rating „buy” și un preț țintă de 76 de euro (prețul actual de piață este de 60 de euro). Furnizorul de semiconductori poate fi descris ca o „bijuterie ascunsă”, a scris un analist Jefferies în recomandarea sa de cumpărare publicată marți. În lanțul de aprovizionare al Nvidia și în domeniul inteligenței artificiale (AI), compania deține o poziție unică în Europa. Reprezentanta Jefferies s-a referit la ofertele multistrat ale companiei în segmentul Chip on Wafer on Substrate (COWOS), care reprezintă aproximativ treizeci la sută din vânzările companiei. Mynaric AG (M0YN.DE) a raportat progrese în producția de serie a sistemului său de comunicații cu laser CONDOR Mk3, depășind întârzierile anterioare de producție și problemele lanțului de aprovizionare. Livrările vor fi efectuate în cadrul programului Tranșa 1 al Agenției pentru Dezvoltare Spațială. Compania caută în mod activ capital suplimentar pentru a menține operațiunile și a extinde producția. Mynaric își consolidează poziția pe piață prin participarea la mai multe programe majore de comunicații spațiale și prin dezvoltarea de tehnologii de comunicații cuantice cu sprijin guvernamental. Acțiunile companiei sunt în prezent în creștere cu peste 22%. Suedzucker (SZU.DE) și-a redus ieri previziunile privind profiturile, subliniind așteptările mai mari privind recoltele din Uniunea Europeană, care vor crește cantitatea de zahăr de pe piață. Cel mai mare producător de zahăr din Europa se așteaptă acum la venituri cuprinse între 9,5 miliarde EUR și 9,9 miliarde EUR în anul fiscal 2024/25, cifră care anterior se aștepta să fie cuprinsă între 10 miliarde EUR și 10,5 miliarde EUR. Veniturile subiacente vor fi cuprinse între 550 și 650 de milioane de euro, față de un interval cuprins între 900 și 1 miliard de euro. Retrogradarea de astăzi a Warburg la un rating de „vânzare” împinge acțiunile companiei cu 3,5% mai jos. Alte știri venite din partea companiilor individuale incluse în indicele DAX. Sursă: Bloomberg Financial LP

