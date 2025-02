🚨DE40 câștigă 1,2%

Indicele de referin╚Ť─â reia raliul post-electoral ╚Öi revine la maxime istorice ­čôł ╚śedin╚Ťa de miercuri de pe pie╚Ťele europene readuce euforia ├«n ceea ce prive╚Öte companiile bursiere locale. Contractul DE40, care reprezint─â indicele german DAX, a crescut deja cu 1,2%, revenind la maximele sale istorice. Motivul unor cre╚Öteri at├ót de puternice este ├«mbun─ât─â╚Ťirea sentimentului pie╚Ťei ├«n urma v├ónz─ârilor recente (├«n special ├«n SUA), dar indicele local continu─â s─â beneficieze de rezultatele alegerilor din Bundestag. Noul cancelar, Friedrich Merz, este considerat pe scar─â larg─â ├«n mass-media drept un reprezentant al sectorului financiar. Merz a lucrat ca judec─âtor ╚Öi apoi ca avocat la prestigioasa Mayer Brown LLP, o firm─â axat─â ├«n principal pe deservirea fondurilor de investi╚Ťii ╚Öi a marilor corpora╚Ťii. De asemenea, a de╚Ťinut func╚Ťii de conducere la BlackRock Germania ╚Öi HSBC Trinkaus & Burkhardt ╚Öi a f─âcut parte din consiliile de administra╚Ťie ale EY Germania, Borussia Dortmund ╚Öi Deutsche B├Ârse. Leg─âturile sale puternice cu mediul de afaceri dau speran╚Ťe c─â noile politici ale Germaniei vor sprijini ├«ntreprinderile locale ╚Öi, ├«n cele din urm─â, vor contribui la stimularea economiei germane aflate ├«n dificultate. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Merz pledeaz─â ├«n primul r├ónd pentru reducerea impozitului pe venit ╚Öi a impozitului pe profit. La fel de importante sunt promisiunile sale ├«ndr─âzne╚Ťe de a dezvolta inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi de a face din Germania un centru atractiv pentru startup-urile inovatoare. Noul cancelar ├«╚Öi propune, de asemenea, s─â reformeze fr├óna de ├«ndatorare a Germaniei, care limiteaz─â gradul de ├«ndatorare pe care guvernul ├«l poate prelua. Acest lucru este deosebit de important deoarece spectrul ├«ncetinirii economice pe termen lung planeaz─â asupra Germaniei, iar eliberarea de noi fonduri ar putea contribui la dep─â╚Öirea provoc─ârilor economice actuale. DE40 (intervalul zilnic) Indicele german DAX a crescut cu 1,17%, p├ón─â la 22 830 de puncte, c├ó╚Ötigurile totale pentru prima parte a s─âpt─âm├ónii ajung├ónd la 2,56%. Catalizatorul imediat a fost, desigur, rezultatul alegerilor de duminic─â, care a redus incertitudinea investitorilor. Indicele a acoperit aproape complet corec╚Ťia de s─âpt─âm├óna trecut─â. Cel mai apropiat nivel de rezisten╚Ť─â este chiar sub pragul de 23.000 de puncte, de care DAX se apropie acum. Pe partea descendent─â, cea mai apropiat─â zon─â de suport se afl─â deasupra valorii de 22.000 de puncte, unde au fost oprite sc─âderile de s─âpt─âm├óna trecut─â.

Sursa: xStation 5

