DE40: Câștiguri bune și optimism prudent

Aspecte esențiale Acțiunile europene au crescut inițial, dar câștigurile s-au redus din cauza prudenței investitorilor.

ASML și Louis Vuitton au raportat o creștere puternică, impulsionând indicii.

CPI din Spania a crescut cu 3% anual

Guvernul francez găsește un numitor comun

BASF cu un nou obiectiv de preț

Piețele bursiere europene au început sesiunea de miercuri cu câștiguri clare, beneficiind de sentimentul pozitiv al piețelor străine și de rezultatele solide ale companiilor. Investitorii au reacționat cu optimism la semnalele de îmbunătățire economică și la atitudinea mai relaxată față de politica monetară. Cu toate acestea, pe măsură ce ziua a avansat, entuziasmul a scăzut treptat, iar indicii principali au redus o parte din câștigurile anterioare, sugerând prudența continuă a investitorilor. Contractele EU50 au crescut cu 0,6%. La nivel corporativ, atenția a fost atrasă în principal de rezultatele ASML și Louis Vuitton de astăzi. Ambele companii au prezentat rapoarte solide, indicând o creștere în segmentele cheie de afaceri, ceea ce a susținut indicii europeni în prima parte a zilei. În plus, comentariile relativ moderate ale lui Jerome Powell de ieri, după închiderea sesiunii americane, au atenuat o parte din tensiunea pieței, iar efectul pozitiv al acestor comentarii a fost pe deplin scontat abia în această dimineață. Criza politică din Franța, care în ultimele săptămâni a provocat incertitudine în rândul investitorilor, pare să intre într-o fază de stabilizare după ce noul prim-ministru a reușit să obțină sprijinul Partidului Socialist. Sursa: Bloomberg Finance LP În indicele german, segmentul materialelor și produselor chimice, precum și IT, conduc creșterile. Farmaceuticele și comercianții cu amănuntul mențin creșterea. Companiile din domeniul mass-media și telecomunicațiilor înregistrează în principal pierderi. Date macroeconomice: Au fost publicate cele mai recente date privind inflația consumatorilor din Spania. Indicele CPI a crescut anual la 3%, în timp ce lunar a crescut cu 0,2%, ceea ce s-a dovedit a fi peste așteptările pieței. Un astfel de nivel al inflației poate fi îngrijorător din perspectiva stabilității prețurilor și a politicii monetare viitoare a Băncii Centrale Europene, dar, în același timp, semnalează că consumul rămâne relativ ridicat, în ciuda presiunii crescânde pe piața muncii. DE40 (interval D1) Sursa: xStation 5 Prețul se îndreaptă încet către nivelul de suport de aproximativ 24.350 de puncte, marcat de minimele recente și de linia de tendință pe termen lung. Cumpărătorii nu au reușit să apere o retragere Fibonacci de 23,6%, ceea ce indică o cerere slabă. Scăderile ulterioare sugerează o probabilă corecție către un nivel de suport puternic la o retragere Fibonacci de 50%, unde se află și media EMA100. În cazul în care cumpărătorii doresc să recâștige inițiativa, trebuie să depășească rezistența de la 24.550 de puncte, ceea ce ar putea deschide calea către un alt maxim istoric. Știri despre companii: LVMH (MC.FR) - Gigantul modei și al produselor de lux a înregistrat o creștere de 13% în sesiunea de astăzi, după publicarea unor rezultate fenomenale. Compania a depășit consensul analiștilor în ceea ce privește veniturile, înregistrând o creștere a vânzărilor, cu un accent special pe o creștere de 2% pe piețele cheie - China. ASML (ASML.NL) — Compania olandeză, o piatră de temelie a întregii piețe a semiconductorilor, a publicat rezultate foarte bune. Nu a reușit să depășească așteptările privind EPS, dar estimările privind veniturile au fost depășite. Apetitul pentru semiconductori pare insațiabil, generând comenzi în valoare de 5,4 miliarde de euro — peste așteptări. Compania a înregistrat o creștere de 3%. BASF (BAS.DE) - Compania chimică a înregistrat o creștere de 1% după ce City a ridicat prețul țintă al companiei. BMW (BMW.DE) — Gigantul auto german a primit o retrogradare a ratingului din partea Jefferies, care a schimbat recomandarea în „deține”, indicând Mercedes ca o propunere de investiție mai bună. Mișcarea în evaluarea companiei rămâne limitată. Stellantis (STELA.IT) — Conglomeratul auto a anunțat investiții de 13 miliarde în SUA pentru a ocoli tarifele. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 2%. Lufthansa (LHA.DE) — Morgan Stanley a retrogradat recomandarea companiei la „underweight”, iar compania reacționează cu o scădere a prețului de aproximativ 0,5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."